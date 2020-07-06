Букмекер прекратил приём ставок на трансферы. Футболисты обманули его дважды!

Ставки на трансферы – довольно популярное развлечение у любителей футбола, особенно в межсезонье. Практически каждый букмекер предлагает своим клиентам угадать, где окажется тот или иной игрок или тренер. До последнего времени так делали и в европейской букмекерской компании Betway. Но эту практику пришлось прекратить. Всё из-за футболистов, которые не умеют держать язык за зубами.

Старридж – рецидивист

Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэл Старридж оказался не только хорошим футболистом, но и любителем ставок на спорт. Уже то, что он делал ставки на матчи, серьёзное нарушение правил, за которое можно получить дисквалификацию. Но Старридж пошёл дальше, он решил дать подзаработать на своём переходе родственникам.



В 2018 году Даниэл собирался уходить из «Ливерпуля» и вёл переговоры с несколькими клубами. Главным претендентом на форварда была испанская «Севилья». Казалось, что сделка уже на мази. Обрадованный Старридж не преминул рассказать об этом своему брату Леону. Он посоветовал поставить на свой трансфер в Испанию. Леон подключил отца, двоюродного брата, друзей, соседей. В итоге ставящих набралось 28 человек. Вот только трансфер сорвался. Вместо «Севильи» нападающий отправился в «Вест Бром».



Ставки родни Старриджа на переход в «Севилью» следствию удалось доказать. Но футбольные власти и букмекеры подозревали, что англичанин советовал ставить на свой переход и в миланский «Интер», и в «Вест Бромвич», когда трансфер стал реальностью. Кстати, коэффициент на такой переход букмекеры выставили царский – 67.00! И очень похоже, что кто-то из родственников и друзей Старриджа всё же пытался незаконно обогатиться: букмекеры зафиксировали подозрительные ставки на переход игрока к «дроздам» на сумму от 20 до 5000 фунтов. Но доказать связь форварда с этими ставками не удалось.

Впрочем, и без этого наказание было суровым. Даниэл получил 3,5 месяца дисквалификации и штраф в размере 150 тыс. фунтов. Кроме того, с ним сразу же разорвал контракт турецкий «Трабзонспор». Старридж представил эту историю как благородное желание снизить нагрузку на платёжную ведомость команды, но выглядит это как жалкая попытка сохранить лицо. Сейчас нападающий ищет новый клуб. Он близок к подписанию контракта с лидером итальянской Серии B клубом «Беневенто».

Следствие по Триппьеру продолжается

В мае грянул ещё один скандал. Международная футбольная ассоциация Англии обвинила футболиста сборной страны Кирана Триппьера в нарушении правил о ставках. Игрока подозревают в том, что он слил своим друзьям информацию о переходе из «Тоттенхэма» в мадридский «Атлетико». Этот трансфер состоялся в июле 2019 года. Испанский клуб заплатил за защитника 21,7 млн фунтов.



«Никогда не делал ставок, связанных с футболом. Готов добровольно помогать расследованию», — заявил Триппьер. Это пока единственный комментарий футболиста о случившемся.



Английские СМИ утверждают, что Киран рассказал своим друзьям о грядущем переходе, а те не преминули поставить на трансфер футболиста. Был ли в курсе этих ставок Триппьер – вопрос. Срок дисквалификации может составить от 4 месяцев до года.

Букмекер больше не верит футболистам

По правилам ассоциации футбола Англии, игроки не имеют права делать сами ставки на футбольные матчи. Кроме того, им запрещено разглашать любую информацию, которую можно использовать для ставок на матчи или другие футбольные события. Трансферы входят в этот перечень.



Букмекер Betway стал первой компанией, сознательно убравшей ставки на трансферы из своей линии. Кажется, компании надоело оставаться в дураках.



«У ассоциации футбола Англи есть строгие правила для ставок. Мы считаем, что ставки на трансферы – это «серая область», которая позволяет нечестно играть. Мы решили закрыть эти рынки. Мы предлагаем сотни исходов на большинство матчей, поэтому считаем, что это решение не повлияет на наш бизнес», — заявил управляющий корпоративными коммуникациями букмекера Алан Алджер.



В компании подчеркнули, что уберут ставки на трансферы на всей территории Великобритании. Кроме того, в Betway призвали последовать их примеру остальных букмекеров. Пока другие компании молчат. Но если «сливы» информации продолжатся, возможно, скоро этот вид ставок просто вымрет.

А вы когда-нибудь ставили на трансферы? Расскажите о своём опыте в комментариях. Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.