Ставки на «Золотой мяч»: Левандовски обошёл Месси у букмекеров!

Месси и Роналду, Роналду и Месси. В последние годы список главных претендентов на «Золотой мяч» выглядел именно так. Лишь в 2018 году приз получил Лука Модрич, спасибо российскому ЧМ-2018. И вот, кажется, у нас есть новый герой. Фаворит букмкекеров – польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

51 гол. Роберт разбушевался!

25, 42, 43, 41, 40, 51. Столько забивал Роберт Левандовски с момента своего перехода в «Баварию» в 2014 году. Даже на фоне прошлых отличных показателей сезон-2019/2020 смотрится особняком. 51 гол, 34 их них в Бундеслиге, просто потрясающе!



Польский форвард вместе с клубом сделал дубль – победил в Бундеслиге и Кубке Германии. Да и в Лиге чемпионов букмекеры считают мюнхенскую «Баварию» фаворитом. А о «Золотом мяче» для Левандовского первым заговорил его клубный наставник Ханс-Дитер Флик.



«51 гол – уже очень мощно. Его первый гол «Байеру» был прекрасен. Конечно, ему немного повезло. Но это его и отличает – уверенность в своих силах и качествах. Если судить по количеству голов, у Левандовского их 34 в чемпионате. После этого начинаешь думать, как игрок из Бундеслиги может получить «Золотой мяч». Почему нет? Он уже заложил фундамент для этого, желаю ему удачи», — сказал Флик.

СМИ отдают «Золотой мяч» поляку

Действительно, пройти мимо достижений Роберта Левандовского сложно. Тем более что у других суперзвёзд дела обстоят не так здорово. Лионель Месси в шаге от того, чтобы проиграть чемпионский титул испанской Примеры «Реалу». Криштиану Роналду с «Ювентусом», конечно, возьмёт скудетто, но всё это слишком буднично. На этом фоне яркие выступления поляка впечатляют. Вот и издание Goal, которое составляет рейтинг претендентов на «Золотой мяч», ставит Левандовского на вершину. 30 июня вышел обновлённый рейтинг, вот его первая десятка. В скобках – место игрока в предыдущей версии рейтинга.



1 (1). Роберт Левандовски («Бавария»).



2 (4). Криштиану Роналду («Ювентус»).



3 (2). Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).



4 (3). Лионель Месси («Барселона»).



5 (5). Томас Мюллер («Бавария»).



6 (8). Карим Бензема («Реал»).



7 (6). Неймар («ПСЖ»).



8 (7.). Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).



9 (9). Килиан Мбаппе («ПСЖ»).



10 (10). Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).

Букмекеры согласны с общественностью. Но многое решит Лига чемпионов

Неудивительно, что под такой волной СМИ и специалистов изменяют свои коэффициенты и букмекеры. По их оценке, сейчас Роберт Левандовски – фаворит гонки за «Золотой мяч». Поставить на его победу можно с коэффициентом 3.50.



Правда, конкуренты совсем рядом. Сделать ставку на то, что приз получит Лионель Месси, можно за 4.00. Чуть ниже шансы Криштиану Роналду: на успех португальца предлагают коэффициент 5.50. За 6.50 можно поставить на победу Кевина Де Брёйне из «Манчестер Сити» или форварда «ПСЖ» Киллиана Мбаппе.



Но всё это только текущий расклад. «Золотой мяч» будут вручать только в декабре. Поэтому всё ещё может измениться. Конечно, до пандемии основной лакмусовой бумажкой должен был стать чемпионат Европы по футболу. Раз его нет, то на первый план выйдет Лига чемпионов. Если «Бавария» победит там, индивидиуальная награда никуда от Левандовского не денется. А вот если выиграет один из клубов, за который выступают его конкуренты, жюри придётся делать сложный выбор.



Кстати, Левандовски может стать первым представителем Польши, получившим «Золотой мяч». А вот на счету игроков «Баварии» 5 таких наград. По два раза престижную награду получали Франц Беккенбауэр и Карл-Хайнц Руммениге, один раз выигрывал Герд Мюллер. Достойная компания!



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