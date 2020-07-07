«Дженоа» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо, Манолас и Инсинье не заметят сопротивления Пандева

8 июля «Дженоа» примет «Наполи» в матче 31-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.00.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Наполи»
Букмекеры считают, что матч Серии А «Дженоа» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.
Анализ и прогноз матча Серии А «Дженоа» — «Наполи» (08.07.2020)
Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 5 июля только завершился 30-й тур, а уже 7 числа стартует 31-й. 8 июля состоятся восемь поединков, среди них — «Дженоа» — «Наполи». Встреча запланирована на 20:30 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.
«Дженоа» в прошлом туре набрал второе очко за четыре игры после паузы. Первая ничья состоялась в гостях у одного из главных претендентов на понижение в классе «Брешии» (2:2), а вторая случилась тоже на выезде с «Удинезе» (2:2). Но тут надо бы сказать, что в обоих случаях гости ходили по краю пропасти, отыгрываясь с 0:2.
Любопытно, что в остальных двух встречах, которые прошли дома, «грифоны» потерпели два поражения с общим счётом 2:7. Сейчас у них 27 очков в активе и пограничная 17-я строчка в турнирной таблице Серии А. Отрыв от зоны вылета составляет каких-то два пункта, так что до конца сезона команде придётся бороться за выживание.
«Наполи» в прошлом туре исправился за поражение от «Аталанты» (0:2) и обыграл у себя дома «Рому» (2:1). Стоит сказать, что матч получился очень зрелищным, с обилием моментов и у тех, и у других ворот. Однако неаполитанский клуб имел заметное преимущество, которое успешно конвертировал в желаемый результат.
Хотя, откровенно говоря, неаполитанцам будет тяжеловато найти более сильную мотивацию на оставшийся отрезок. Дело в том, что они одержали победу в Кубке Италии, а потому уже гарантировано примут участие в Лиге Европы, а потому пятые-шестые строчки не несут особой ценности.
До зоны Лиги чемпионов же лазурно-белым не хватает целых 15 пунктов. Отыграть такую дистанцию, в теории, возможно, однако на деле — практически невероятно. Тем более после поражения от «Аталанты», замыкающей четвёрку лидеров. Впрочем, расслабляться тоже не стоит.
Теперь «Наполи» предстоит выезд к одному из представителей хвоста турнирной таблицы «Дженоа», и тут, надо сказать, по личным встречам солидное преимущество на стороне неаполитанцев. Они не проигрывают красно-синим уже 15 матчей кряду. При этом в 10 случаях получалось добыть победу.
Ключевым фактором также является неубедительная статистика домашних матчей «грифонов». За 14 встреч у себя дома они потерпели девять поражений. Для «Наполи», который входит в топ-6 Серии А по заработанным баллам в гостях, это не должно стать серьёзной преградой.
Интересным вариантом для ставки при таких раскладах выглядит Х2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.11. Дело в том, что поединки между соперниками в Дженоа, как правило, получаются верховыми. К слову, в предыдущих восьми таких встречах команды на двоих оформили 24 мяча, то есть ровно три штуки за игру.
Альтернативный вариант — П2 с форой (-1) за коэффициент 2.02. Всё-таки «Наполи» сейчас хорош, а «Дженоа» дома имеет три поражения кряду с общим счётом 4:10.
Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Наполи» 8 июля
«Дженоа» имеет серьёзные проблемы с домашними матчами, а у «Наполи», напротив, в гостях получается выступать лучше, чем дома. Статистика личных встреч также на стороне неаполитанцев: они не проигрывают «грифонам» уже 15 матчей кряду, добыв на этом внушительном отрезке 10 побед. На таком фоне мы бы проверили ставку с коэффициентом выше двойки.
Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.11.
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