«Ростов» — «Уфа». Прогноз: Евсеев найдёт подход к Карпину, Мамаеву, Попову и Ерёменко

8 июля «Ростов» и «Уфа» сыграют в матче 27-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 5.00.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — «Уфа»
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 8 июля «Ростов» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.55.
Анализ и прогноз матча РПЛ «Ростов» — «Уфа» (08.07.2020)
Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.
Позади остались четыре полных тура, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Программа 27-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в среду, 8 июля, четырьмя матчами. В 20:30 мск в Ростове-на-Дону местный «Ростов» начнёт выяснять отношения с «Уфой».
Обе команды после возобновления сезона ещё не проигрывали. Вернее, жёлто-синие, конечно, уступили «Сочи» со счётом 1:10, но речь шла о футболистах 16-18 лет, которые практически не имеют отношения к основному составу. Лишний раз вспоминать ту игру совсем не хочется.
«Уфа» набрала в четырёх турах шесть очков и сохраняет заметные шансы на еврокубки. Попасть в топ-5, разумеется, не удастся: ЦСКА оторвался на 10 очков, за четыре тура такие форы не отыгрываются. Зато в случае победы «Зенита» в Кубке России путёвку в квалификацию Лиги Европы получит шестая команда РПЛ.
А это как раз «горожане». На данный момент у них 33 балла, а также огромное количество конкурентов. «Спартак», «Динамо» и «Урал» отстают на один пункт (бело-голубые имеют игру в запасе), тульский «Арсенал» — на два, а «Сочи» и «Рубин» — на три. Плотность в середине таблицы запредельная.
В воскресенье подопечные Вадима Евсеева проявили характер, зацепив тяжелейшую ничью с «Уралом» на своём поле (1:1). Хозяева в середине второго тайма остались в меньшинстве и тут же пропустили со штрафного. Пришлось перехватывать инициативу. «Шмели» не дотерпели считанные секунды — на 93-й минуте Денис Терентьев замкнул прострел Данила Кругового.
Ну а «Ростов» может прочесть про характер целую лекцию. Из-за вспышки коронавируса команда вынужденно села на карантин и фактически не тренировалась в течение двух недель, что сильно повлияло на физическое состояние. Футболистов просто не хватает на 90 минут, играть приходится на морально-волевых, а тренерскому штабу — постоянно выкручиваться.
Вдобавок слишком много кадровых потерь — травмы и дисквалификации фактически лишили дончан «скамейки». Самое удивительное, что подопечные Валерия Карпина продолжают цепляться за очки: в трёх турах они одержали одну победу (2:1 над тульским «Арсеналом») при двух ничьих (1:1 с «Краснодаром» и 0:0 с «Крыльями Советов»).
Строго говоря, козыря у хозяев ровно два — своё поле и лишний день на восстановление. Предыдущий матч они провели 4 июля, а гости — пятого. В остальном создаётся впечатление, что букмекеры переоценивают «Ростов». Тренерскому штабу вновь придётся латать дыры и проводить вынужденные эксперименты.
«Уфа» способна засушить кого угодно, да и статистика очных встреч на её стороне. В трёх предыдущих случаях жёлто-синие не просто остались без побед — они даже забить не смогли (0:0, 0:1 и 0:2). Дисквалификация основного центрального защитника Йонуца Неделчяру — это, конечно, неприятно, но по ходу сезона Вадим Евсеев сталкивался и с более серьёзными проблемами.
В общем, в упрощённом виде ситуация представляется так. «Уфа» в 12 предыдущих турах потерпела всего одно поражение, а «Ростов» далёк от оптимальной формы и искалечен кадровыми потерями. Если на Х2 на таком фоне букмекеры дают больше двойки (2.05), нужно брать. Вариант попроще — ИТМ 1.5 гола хозяев за 1.71.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Уфа» 8 июля
«Уфа» всё ещё никому не даёт спуску. В 12 предыдущих поединках она потерпела всего одно поражение. «Ростов» находится в плохих кондициях из-за вынужденного карантина, лишился из-за травм и дисквалификаций сразу нескольких футболистов, а главное — в трёх предыдущих очных встречах не забил ни разу. И на Х2 в такой ситуации дают больше двойки. Надо брать.
Ставка: «Уфа» не проиграет за 2.05.
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