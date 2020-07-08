«Спартак» — «Локомотив» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 8 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 8 июля.

На что ставить в футболе 8 июля

Главный матч дня – дерби «Спартака» и «Локомотива». Спартаковцы остались без генерального директора Томаса Цорна, «Локомотив» же рвётся в Лигу чемпионов. Предсказать результат практически невозможно. Начало этой игры – 20:30 мск. Кроме того, «Зенит» примет «Сочи», а «Ростов» сыграет с «Уфой».

В АПЛ запланированы 4 игры. «Манчестер Сити» дома сыграет с «Ньюкаслом», а «Ливерпуль» на выезде померится силами с «Брайтоном». Интересный матч в Шеффилде, где местный клуб примет «Вулверхэмптон». Ну и «Вест Хэм» — «Бернли» — ещё одна встреча, которая состоится сегодня.

В Испании каталонское дерби – «Барселона» против «Эспаньола». «Барса» наверняка победит, ведь у соперника почти нет шансов сохранить прописку в Примере. Стоит последить и за игрой «Хетафе» — «Вильярреал». Ну а ценители испанского футбола могут сделать ставку на игру «Бетиса» и «Осасуны».

В Серии А сразу 6 игр. «Дженоа» сыграет с «Наполи», «Фиорентина» с «Кальяри», а «Аталанта» с «САмпдорией». Обыгравшая в прошлом туре «Интер» «Болонья» примет «Сассуоло», «Роме» предстоит матч с «Пармой», а «Торино» — с «Брешией».

Играть в среду будут по всей Европе, каждый найдёт для себя событие для ставки. Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 8 июля

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ ещё надеется на его возобновление в августе. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 8 июля

В Новой Зеландии возобновилось первенство по баскетболу. В 08:30 начнут играть «Манавату Джетс» и «Нельсон Джайнтс», а двумя часами позже – «Кентербери Рэмс» и «Франклин Буллз». В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей! В Великобритании, Франции и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Да, это выставочные матчи, но зарубы там порой похлеще, чем на турнирах «Большого шлема»! Да и ставки на эти поединки букмекеры с удовольствием принимают. Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха.



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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