«Реал» — «Алавес» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 10 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей становится всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 10 июля.

На что ставить в футболе 10 июля

В пятницу топ-чемпионаты берут передышку перед жаркими выходными. Играть будут только в Испании. В 20:30 мск свой матч начнут «Реал Сосьедад» и «Гранада», а в 23:00 мадридский «Реал» постарается сделать ещё один шаг к чемпионству. Для этого нужно обыграть «Алавес».



В чемпионате Португалии продолжается борьба за 3-е место между «Спортингом» и «Брагой». В пятницу команды проведут очередные матчи: клуб из Лиссабона сыграет дома с «Санта Кларой», а «Браге» предстоит выезд к «Пасушу Феррейре».



Если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 10 июля

Сезон в профессиональном хоккее завершён. Только НХЛ ещё надеется на его возобновление в августе. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 10 июля

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей.



В Великобритании, Франции и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Да, это выставочные матчи, но зарубы там порой похлеще, чем на турнирах «Большого шлема»! Да и ставки на эти поединки букмекеры с удовольствием принимают.



Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу.



Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.