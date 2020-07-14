«Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Моутинью и Адама Траоре повторят участь «Ливерпуля»

15 июля «Бёрнли» примет «Вулверхэмптон» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.15.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Вулверхэмптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Бёрнли» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.74, а тотал меньше 2.5 мяча 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Бёрнли» — «Вулверхэмптон» (15.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. Впрочем, плотность календаря по-прежнему весьма высока: 13 июля завершился 35-й тур, а уже 14 числа стартует 36-й. В среду, 15 июля, среди прочих сразятся «Бёрнли» и «Вулверхэмптон». Встреча запланирована на 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

«Аталанта» — «Брешия». Прогноз: гроза «Ювентуса» и «Наполи» раздавит аутсайдера Серии А За семь последних выездов «Брешия» потерпела шесть поражений с общим счётом 3:21.

«Бёрнли» в прошлом туре отобрал очки у новоиспечённого чемпиона Англии «Ливерпуля», скатав с ним ничью (1:1). Игра проходила в Ливерпуле, хозяева имели серьёзное преимущество, забили первыми, но удержать победный счёт не смогли. Свою команду не раз выручал голкипер Ник Поуп.



Этот матч стал для бордовых пятым без поражений подряд. После паузы они провели шесть встреч и сумели набрать 11 из 18 возможных очков. Этот весьма неплохой результат позволил клубу вскарабкаться в топ-10 АПЛ. Для середняка со скромными финансовыми возможностями показатель замечательный.



Сейчас он располагается точнёхонько на 10-й строчке и имеет в своём активе 50 очков. До конца сезона осталось провести каких-то три тура, а отставание от шестой позиции составляет пять пунктов. Что любопытно, эту позицию занимает за собой «Вулверхэмптон», с которым «Бёрнли» предстоит сразиться.

«Челси» — «Норвич». Прогноз: разгром от «Шеффилда» приведёт Лэмпарда и Виллиана в чувство В предыдущих семи играх «канарейки» пропустили 16 раз, а забили лишь однажды.

«Вулверхэмптон», собственно, за 35 туров набрал 55 баллов и сейчас замыкает топ-6 английской Премьер-лиги. Шансы на попадание в Лигу Европы по-прежнему остаются неплохими. Правда, конкуренция весьма велика.

Ближайшие преследователи «Шеффилд» и «Тоттенхэм» отстают всего лишь на один и три пункта соответственно.



Календарь у команды из Вулверхэмптона вполне терпимый. Не считая «Бёрнли», здесь «Кристал Пэлас», который потерял турнирную мотивацию и заметно сдал, а также «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который иногда сбоит. Впрочем, шансов на ошибку нет ни у кого.



В прошлом туре «волки» одержали победу после двух подряд поражений. На своём поле получилось разгромить крепкий «Эвертон» (3:0). Стоит отметить, что хозяева на фоне «ирисок» смотрелись повеселее и победили вполне заслуженно.

«Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: почти товарищеская игра неудачников Примейры Обе команды одержали в семи турах всего по две победы и не смогли выполнить задачу на сезон.

Теперь «Вулверхэмптону» предстоит непростой выезд к «Бёрнли». Штука в том, что «волкам» с трудом даются визиты в этот город. За три гостевых матча с бордовыми с 2010 года они пропустили четыре мяча.



К слову, с домашними поединками у «Бёрнли» и сейчас всё неплохо. Он не проигрывает на своём поле уже шесть матчей кряду. При этом получилось добыть 12 из 18 возможных очков, что вполне убедительно. Похоже, давать меньше двойки на победу гостей всё же не стоило.



Любопытно также и то, что за это время бордовые оформили целых восемь мячей. «Вулверхэмптону», который на выезде пропускает в среднем гол за игру, просто точно не будет. На наш взгляд, стоит подумать над голом хозяев за коэффициент 1.81.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Бёрнли» — «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» идёт фаворитом в линии букмекеров, однако легко в предстоящем поединке ему точно не будет. «Бёрнли» неплохо выступает после паузы, да и в целом у себя дома смотрится почтительно. Команда не проигрывает на своём поле шесть матчей кряду, оформив на этом отрезке восемь мячей. Мы бы проверили гол хозяев. Статистика личных встреч также на нашей стороне.



Ставка: «Бёрнли» забьет за коэффициент 1.81.