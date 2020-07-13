«Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: почти товарищеская игра неудачников Примейры

Обе команды одержали в семи турах всего по две победы и не смогли выполнить задачу на сезон.

14 июля «Бенфика» и «Витория Гимарайнш» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Витории Гимарайнш» оценён букмекерами коэффициентом 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Витория Гимарайнш»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 14 июля «Бенфика» — «Витория Гимарайнш» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.02. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.

Анализ и прогноз матча «Бенфика» — «Витория Гимарайнш» (14.07.2020)

Чемпионат Португалии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом начале июня отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Семь полных туров уже позади, команды прогрелись и вошли в колею, сезон выходит на финишную прямую. На вторник, 14 июля, запланированы сразу четыре матча 32-го тура. Самый поздний из них стартует в 23:30 мск в Лиссабоне, где местная «Бенфика» на стадионе «Да Луш» сразится с «Виторией Гимарайнш».

Это однозначно центральная игра дня, ведь соперники входят в топ-7 Примейры и претендуют на еврокубки. Вот только по факту турнирная мотивация обеих команд близка к минимальной. «Бенфика» уже практически потеряла шансы на чемпионский титул, не выдержав заданный «Порту» темп.

После рестарта первенства команда находится в ужасном состоянии. В семи турах одержаны всего две победы, а набрано только восемь очков. Слабый результат даже для середняка, не говоря уже о претенденте на чемпионство. Атака худо-бедно планку держит, а вот с обороной полнейший кошмар.

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«Орлы» сумели отыграть на ноль в заключительной части сезона лишь однажды. В самой первой игре, с едва живой «Тонделой» (0:0), которая сейчас занимает 16-е место. В шести последующих поединках пропущено аж 11 мячей. Неудивительно, что «Порту» спокойно ушагал вперёд.

За три тура до конца «драконы» опережают единственного преследователя на восемь очков, то есть интрига полностью мертва. В то же время ниже второго места лиссабонцы никак не упадут, поскольку замыкающий тройку сильнейших «Спортинг» отстаёт на девять пунктов. Вот и получается, что остаток сезона превращается в формальность.

У «Витории» ситуация похожа. С поправкой на уровень амбиций, разумеется. Те же две победы в семи турах, только очков набрано девять. То же проседание в турнирной таблице на фоне неудовлетворительных результатов. На данный момент «завоеватели» располагаются на седьмой строчке.

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До зоны Лиги Европы 10 баллов, то есть даже теоретические шансы заскочить в топ-4 потеряны. Соответственно, остаток первенства также превращается в формальность. Всё это сильно запутывает ситуацию, ведь фактически командам ничего не надо. Остаётся разве что обратиться к статистике очных встреч.

Там всё очевидно: 19 побед фаворита в 23 матчах при двух ничьих. Вот только на П1 дают скромные 1.63, а лезть в большие форы слишком опасно, ведь «Бенфика» сейчас находится в плачевном состоянии. Мы бы выбирали между «обе забьют» за 1.87 и «тоталом больше 2.5 мяча» за 1.88.

Логика простая. У «орлов» жуткие проблемы с обороной, да и «Витория» в последнее время пропускает много. А главное — игра фактически превращается в товарищескую. Охранять кукурузу и жаться к воротам нет смысла, зато вполне можно отвести душу и сыграть в атаку.

Прогноз и ставки на матч «Бенфика» — «Витория Гимарайнш» 14 июля

Обе команды напрочь завалили заключительный отрезок сезона, добыв всего по две победы в семи турах. «Бенфика» осталась без чемпионства, а «Витория» — без еврокубков. Турнирная мотивация потеряна, можно играть в своё удовольствие. На таком фоне ждём голов в обе стороны, благо что «орлы» сейчас очень много пропускают.

Ставка: обе забьют за 1.87.

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