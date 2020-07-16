Судьи-геи получили деньги за голы сборной России. Сумма набежала неплохая

Удивительно дикая реклама, которую только можно было придумать. А ещё про Акинфеева и сухие простыни.

Все букмекеры используют рекламу. Кто-то – традиционную, кто-то привлекает под свои знамена звезд спорта, делая их лицами компании. А кто-то привлекает внимание скандальными акциями, которые, как кажется, переходят грань дозволенного. Из таких – ирландская букмекерская компания Paddy Power. О ее самых диких выходках мы сегодня поговорим.

Простыни в подарок за веру в Акинфеева

Да, о печальной серии Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов знали не только в России. Ирландцы тоже не остались в долгу. Вратарь ЦСКА не пропустил в 2006 году от «Арсенала» в Лондоне, а дальше…Безрадостная серия, в ходе которой Игорь получал хотя бы один гол в свои ворота в главном еврокубковом турнире, длилась на протяжении 11 лет и 1 дня. Ну или 43 матча. Серия прервалась в ноябре 2017 года в матче против «Бенфики».

Фото: twitter.com/paddypower

А в октябре того же года вратарь ЦСКА пропустил 4 мяча от «МЮ». Игра завершилась со счетом 1:4. После этого матча в Paddy Power заявили о том, что отправят комплект сухих простыней с логотипом компании первым 50 игрокам, которые поставили на сухую победу ЦСКА или на то, что Акинфеев не пропустит. Самому вратарю, правда, никаких сувениров не досталось.

Деньги на поддержку геев за голы сборной России

Здесь спасибо нужно сказать МИД Британии. Ведомство выпустило специальную инструкцию для болельщиков-представителей ЛГБТ, которые собирались посетить ЧМ-2018 по футболу. В Paddy Power не могли пройти мимо этой новости.



«Российская сборная поможет финансированию кампании по борьбе с гомофобией в футболе. Не важно, знают ли игроки об этой акции или нет», — заявили в компании. И пообещали перечислять в фонд по борьбе с гомофобией в футболе по 10 тыс. фунтов за каждый гол нашей сборной на домашнем мундиале.

Что ж, получилась очень неплохая сумма. Во-первых, букмекер засчитал два автогола: в игре с Уругваем в свои ворота забил Денис Черышев, а Сергей Игнашевич ошибся в матче с Испанией. Во-вторых, начиная с плей-офф, букмекер удвоил ставки. Таким образом, общая сумм пожертвований составила 170 тыс. фунтов.



10 тысяч из этих денег пошли на то, чтобы 20 судей-геев получили лицензию и смогли обслуживать матчи. Часть направили в помощь карьере арбитру Райану Аткину. Этот мужчина первым из футбольных судей совершил каминг-аут.

Заправка для Трампа

Букмекер подготовился к визиту президента США Дональда Трампа в Ирландию. Специально для него Paddy Power построил автозаправку и назвал ее Donald Plaza. Практически все детали интерьера выкрасили в золотой цвет.



Donald Plaza оказалась не просто заправкой, а очень серьезным комплексом. На его территории можно было перекусить в кафе «Вернем Американо былое величие», принять «Золотой душ» и закупиться в магазине строительных материалов «Материалы для стен Хосе». Трампа высмеяли по полной. О реакции лидера США не сообщали.

Фото: twitter.com/paddypower

Программа антилояльности с Родри Гиггзом

У большинства букмекеров есть программы лояльности, с помощью которых они привлекают игроков. В Paddy Power опять все сделали по-своему. Они запустили программу антилояльности со слоганом «Верность умерла! Живи ради выигрыша».



По такому случаю букмекер снял рекламный ролик, главным героем которого стал Родри Гиггз. Брат Райана Гиггза. Пикантность ситуации в том, что братья не общаются уже почти 10 лет. Все дело в том, что жена Родри на протяжении восьми лет изменяла ему с Райаном.

Права на видео принадлежат букмекерской конторе Paddy Power

По ходу видео все указывает на ненависть Родри к брату. Он читает газету, где рассказывают о поражении «МЮ», пьет чай из кружки с эмблемой «Ман Сити», а по телевизору идет матч, в котором проигрывает сборная Уэльса под руководством Гиггза. Кроме того, в баре можно заметить пиво Wandering cock. В Англии так называют мужчин-любителей беспорядочных связей.

Антиреклама на футболках

Перед началом сезона-2019/2020 Paddy Power объявил о сделке с футбольным клубом «Хаддерсфилд», который выступает в Чемпионшипе. Практически сразу клуб представил новый дизайн формы, который привел в бешенство всех! Огромный логотип букмекера проходил по диагонали по всей длине футболки. Поклонники клуба язвительно сравнили его с ленточками, которые носят участницы конкурсов красоты.

«Мы – особенный бренд. Мы не хотели спонсировать клуб и повторять то, что делают остальные. Наш дизайн будет самым оригинальным спонсорским логотипом в лиге. Особенный спонсор – особенный дизайн», — заявили в пресс-службе компании.



Дизайном заинтересовались в футбольной ассоциации Англии. Логотип был слишком большим, он нарушал правила размещения рекламы. Но до проверки дело не дошло. «Хаддерсфилд» сыграл в новой форме только один товарищеский матч, а затем логотип букмекера исчез с футболок команды.



В Paddy Power рассказали, что хотели привлечь внимание к слишком навязчивой рекламе на майках команд. Букмекер даже запустил движение «Спасем нашу футболку». Учитывая последние новости о возможном запрете реклам БК на майках английских клубов, этот ход выглядит пророческим.

Власти Британии могут запретить рекламу букмекеров на форме клубов АПЛ

Бонус: деревья для Бельерина

В разгар пандемии коронавируса защитник «Арсенал» Эктор Бельерин обещал жертвовать деньги на посадку 3000 деревьев после каждой победы «Арсенала». Но вот незадача – рестарт сезона «канониры» начали с двух поражений.



Ирландские букмекерские шутники тут же отреагировали, вдоволь посмеявшись над защитой «Арсенала». Paddy Power обещала сажать 6000 деревьев после каждого матча, в котором лондонский клуб не сможет победить.

«В каждом матче оборона «Арсенала» уничтожает территорию размером с футбольное поле. Мы должны помочь Бельерину, ведь его команда не способна защитить даже свои ворота. Что говорить о планете», – заявили в компании.



Удивительно, но после такого троллинга «Арсенал» начал побеждать! Команда одержала 4 победы подряд, а испанский защитник профинансировал посадку 12000 деревьев. Так что в этом случае скандальная реклама явно пошла на пользу!