Власти Британии могут запретить рекламу букмекеров на форме клубов АПЛ

Специальный комитета Палаты лордов парламента Великобритании опубликовал доклад о росте числа британцев, страдающих игроманией. Одна из рекомендаций, которую выработали власти — немедленный запрет рекламы букмекеров на игровой и тренировочной форме клубов АПЛ.
Кроме того, комитет предложил запретить рекламу букмекерских контор на форме клубов Чемпионшипа с 2023 года. К этому времени логотипы букмекеров должны будут исчезнуть с формы команд, представляющих все игровые виды спорта в Великобритании.
Авторы доклада отметили, что, по их мнению, клубы АПЛ не пострадают от запрета на рекламу букмекерских контор. Клубам из других лиг и видов спорта предлагают дать три года отсрочки, чтобы найти другие источники финансирования и минимизировать потери.
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