«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг и Артета выкинут Грилиша с Рейной из АПЛ

21 июля «Астон Вилла» примет «Арсенал» в матче 37-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — 22:15 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Арсенал»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» (21.07.2020)

Английская Премьер-лига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона участникам осталось провести не более двух игр. 17 июля завершился 36-й тур, а уже на следующий день стартовал 37-й тур. Продолжить программу 21 июля предстоит четырём клубам, в одном из матчей сразятся «Астон Вилла» и «Арсенал».

«Аталанта» — «Болонья». Прогноз: Малиновский, Пашалич и Сапата сделают заявку на 2-е место «Богиня» одержала шесть побед подряд на своём поле, а «Болонье» уже ничего не надо.

«Астон Вилла» набирает очки уже второй матч подряд. В позапрошлом туре получилось дома по делу обыграть «Кристал Пэлас» (2:0), а в прошлом скатать ничью на выезде с «Эвертоном» (1:1). Причём, надо сказать, в Ливерпуле гости выглядели не хуже «ирисок» и могли даже победить.



Удачный дуплет в сумме с осечками прямых конкурентов оставил бирмингемцам шансы спастись. На данный момент они находятся на опасной 18-й строчке, набрав 31 балл. За два тура до конца отставание от идущего 17-м «Уотфорда» составляет три пункта, которые вполне можно отыграть.



Дело в том, что «шершней» в 37-м туре ожидает игра с грозным «Манчестер Сити», а в 38-м — с тем же лондонским «Арсеналом». «Вилле» же в заключительном туре предстоит встретиться с «Вест Хэм Юнайтед». Возможность сохранить прописку, вероятно, будет, однако придётся вылезти из кожи вон.

«Филадельфия» — «Орландо». Прогноз: Нани и Маурисио Перейра выйдут на первый план в MLS «Львы» уже обыграли клуб Дэвида Бекхэма и «Нью-Йорк Сити».

«Арсенал» на днях встречался в полуфинале Кубка Англии с «Манчестер Сити», оставил на поле стадиона «Уэмбли» много сил, но сумел одержать победу со счётом 2:0. «Горожане» практически всё время контролировали мяч и пытались создать голевые моменты. Только «канониры» в обороне действовали слаженно, а в атаке — остро.



Теперь подопечных Микеля Артеты ожидает в финале лондонский «Челси», который обыграл «Манчестер Юнайтед» в прошлой стадии. А поэтому они сохраняют приличные шансы попасть в Лигу Европы сразу двумя путями — через Кубок и через национальное первенство.



Весомым аргументом идёт также положение лондонской команды в турнирной таблице чемпионата Англии. За два тура до конца сезона она располагается на 10-й строчке, набрав 53 балла. Отрыв от седьмой позиции, которая выведет в ЛЕ при победе команды Фрэнка Лэмпарда в Кубке Англии, на данный момент составляет три пункта.

«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола отведёт душу после кошмара с «Арсеналом» В последних семи встречах с «шершнями» «горожане» имеют семь побед с общим счётом 33:3.

При этом у основных конкурентов — «Шеффилда» и «Вулверхэмптона» — оставшийся календарь выглядит куда страшнее, чем у «канониров». В заключительном туре лондонцы примут скромный «Уотфорд», а в предстоящем — поедут к «Астон Вилле».

И тут надо сказать, что статистика личных встреч для «Арсенала» выглядит невероятно позитивно. Дело в том, что столичный клуб имеет аж семь побед кряду над бирмингемцами. А общий счёт для двух клубов с историей вышел совсем неприличным — 23:3.



Любопытно также и то, что соперники пробивали верх в восьми из девяти последних противостояний. При этом «канониры» во всех девяти случаях непременно забивали более одного гола. Так что вполне можно подумать над ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.94. Благо что бирмингемцы в обороне традиционно не блещут.

«Сассуоло» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Чалханоглу и Тео не повторят ошибок «Ювентуса» «Россонери» набрали сумасшедший ход, победа обеспечит им путёвку в Лигу Европы.

Против «львов» играет ещё и то, что с приходом Микеля Артеты «Арсенал» заметно похорошел. За 18 матчей в АПЛ под руководством испанского специалиста клуб потерпел лишь четыре поражения. А при таких раскладах есть смысл подумать над комбинированной ставкой Х2 + тотал больше 2.5 мяча за увесистый коэффициент 2.50.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Арсенал» 21 июля

Для выживания «Астон Вилле» позарез нужны очки, однако претендовать на них в предстоящем поединке будет тяжело. «Арсенал» за 18 игр в АПЛ под руководством Микеля Артеты потерпел лишь четыре поражения, да и статистика личных встреч также на его стороне. При таких раскладах мы бы проверили сразу две ставки.



Ставка 1: индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.94.



Ставка 2: «Арсенал» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.50.