«Филадельфия» — «Орландо». Прогноз: Нани и Маурисио Перейра выйдут на первый план в MLS

21 июля «Филадельфия Юнион» и «Орландо Сити» сыграют в матче группового этапа турнира MLS is Back. Начало встречи — в 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «Орландо» оценён букмекерами коэффициентом 2.88.
Коэффициенты букмекеров на матч MLS «Филадельфия Юнион» — «Орландо Сити»
Букмекеры не уверены, что матч MLS 21 июля «Филадельфия» — «Орландо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.82, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.09. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.
Анализ и прогноз матча «Филадельфия» — «Орландо» (21.07.2020)
MLS вернулась в строй первой из основных профессиональных лиг Северной Америки. 8 июля стартовал специальный турнир под названием MLS is Back. Проходить он будет чуть дольше месяца, финал запланирован на 11 августа. Победитель пробьётся в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
На первом этапе 24 клуба поделены на шесть квартетов и сыграют каждый с каждым. Два полных тура уже завершены, впереди заключительный. «Филадельфия» и «Орландо» попали в группу А. Главное, что нужно учитывать — задачу на групповую стадию оба клуба уже выполнили, оставшийся поединок превращается в формальность.
Соперники одержали по две победы из двух возможных, набрали по шесть очков и теперь разыграют первое место в группе в очной битве. Надо сказать, что «Филадельфии» откровенно повезло, в обоих случаях она смотрелась никак не лучше противников. Помогло везение и запредельная реализация.
«Нью-Йорк Сити» владел инициативой, имел огромное количество стандартных положений и нанёс в два раза больше ударов. Но остался ни с чем: пропустил в середине второго тайма, не сумев спастись (0:1). А игра с «Интер Майами» оказалась абсолютно равной. Клуб Дэвида Бекхэма заслужил ничью, однако гол в середине второго тайма оказался решающим и тут (2:1).
Справедливости ради, «Орландо» тоже обыграл «Интер» на тоненького (2:1). Пропустил сразу после перерыва, а затем перевернул ход поединка благодаря Нани. Бывший футболист сборной Португалии добавил к голу результативную передачу. При этом победный мяч «львы» провели аж на 97-й минуте.
Зато с «Нью-Йорк Сити» получилось проще. Два гола к 10-й минуте обеспечили «Орландо» комфортное преимущество. Один мяч они потом всё же пропустили, но не поплыли и забили ещё один ближе к концовке. Добавим, что помимо Нани за подопечных Оскара Парехи выступает экс-полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра.
Статистика очных встреч практически ровная: 11 поединков, четыре победы «Филадельфии», четыре ничьи, ещё три раза сильнее оказался «Орландо». Соперники вполне могут провести ротацию, поскольку выход в плей-офф уже никуда не денется, а травмы перед ключевыми матчами никому не нужны.
На таком фоне вполне можно рассмотреть лобовую ничью за прекрасный коэффициент 3.48. Вариант попроще — П2 с нулевой форой за 2.14. «Филадельфии» сильно повезло в двух стартовых турах, в какой-то момент удача должна отвернуться. Обновленные «львы» выглядят бодро и вполне могут добыть третью победу кряду.
Прогноз и ставки на матч MLS «Филадельфия» — «Орландо» 21 июля 2020 года
Обе команды набрали по шесть очков и обеспечили себе выход в плей-офф. «Филадельфия» смотрелась не лучше соперников в обоих случаях, но отличная реализация и везение позволили добыть победы. «Орландо» заметно изменился в межсезонье и пока выглядит бодро, а Нани уже успел оформить гол+пас в одном из матчей. Возьмём П2 с нулевой форой.
Ставка: победа «Орландо» с нулевой форой за 2.14.
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