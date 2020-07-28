«Лацио» — «Брешия». Прогноз: Иммобиле оторвётся от Роналду в гонке бомбардиров Серии А

29 июля «Лацио» и «Брешия» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Брешии» оценён букмекерами коэффициентом 15.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Брешия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 29 июля «Лацио» — «Брешия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз матча Серии А «Лацио» — «Брешия» (29.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались 11 полных туров Серии А, финишная прямая совсем близко, а времени на исправление ошибок не осталось. Программа 37-го тура продолжится в среду, 29 июля, аж восемью матчами. Сразу пять из них стартуют в 20:30 мск.

В Риме местный «Лацио» на стадионе «Олимпико» сразится с «Брешией». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, причём с гостями уже всё ясно. Они досрочно потеряли шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе и в следующем сезоне отправятся бороздить просторы Серии В.

24 очка в 36 турах, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. Даже идущий 18-м «Лечче» находится в восьми баллах, а все остальные ушагали ещё дальше. Уровень амбиций — борьба с едва живым СПАЛ за то, чтобы не оказаться худшим клубом Серии А.

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В шести предыдущих турах «ласточки» потерпели пять поражений, единственное исключение — победа над СПАЛ со счётом 2:1. В остальном похвастать абсолютно нечем. При этом свой гол аутсайдер, как правило, забивает. Отыграть на «ноль» удалось лишь «Роме», да и там парочка моментов имелась.

«Лацио» напрочь завалил рестарт сезона, однако сейчас худо-бедно выправил положение. После обидного поражения от «Ювентуса» (1:2) добыты две победы подряд над крепкими середняками чемпионата Италии — «Кальяри» (2:1) и «Вероной» (5:1). Надо сказать, что такой порки «мастифы» не заслуживали, но римлян прорвало.

Хет-трик оформил Чиро Иммобиле, благодаря чему смог оторваться от Криштиану Роналду в гонке бомбардиров. Бьянкочелести тем временем продолжают бороться за второе место. Сейчас у них 75 очков, но пока ничего не ясно. «Аталанта» впереди только по дополнительным показателям, а «Интер» оторвался на один балл. При этом в заключительном туре конкуренты сразятся между собой.

Потом расклад у подопечных Симоне Индзаги простой — играть в своё удовольствие в ожидании осечек конкурентов, попутно помогая Иммобиле стать лучшим бомбардиром сезона. Ниже четвёртого места не упасть, Лига чемпионов никуда не денется. Значит, год в любом случае получается неплохим.

В принципе, можно не мудрить и взять классическую ставку «обе забьют» за крепкий коэффициент 1.75. «Лацио» на фоне внушительных кадровых потерь исправно пропускает, а «Брешия» ужасна в обороне, но свой гол забивала в шести из семи предыдущих туров. Вариант посмелее — П1 + обе забьют за 2.24.

Чиро Иммобиле наверняка пополнит свой лицевой счёт, накидать в родных стенах безнадёжному аутсайдеру — дело святое. Однако на его гол дают унылый коэффициент 1.35, так что тут предпочтём пройти мимо.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Брешия» 29 июля 2020 года

«Лацио» наконец-то начал исправлять положение, добыв две победы подряд. Правда, в обоих случаях пропускал. «Брешия» потерпела пять поражений в шести турах и вылетела в Серию В, но забивает аутсайдер исправно. Логично предположить победу римлян при условии, что свой гол «ласточки» всё же найдут. Коэффициент отличный.

Ставка: победа «Лацио» + обе забьют за 2.24.