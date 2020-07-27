«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз: Малкин, Проворов и Кросби не пощадят вратарей

28 июля в предсезонном матче НХЛ «Филадельфия Флайерз» встретится с «Питтсбург Пингинз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Питтсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14, успех «Филадельфии» идёт у букмекеров за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» 28 июля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70.

Анализ и прогноз матча «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» (28.07.2020)

НХЛ всё же возвращается в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явит себя болельщикам. Ждать осталось совсем недолго, уже 1 августа стартует плей-ин.

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А пока — ничего не значащие игры. Как их называть, непонятно: то ли предсезонные, то ли товарищеские, то ли контрольные, то ли предплейоффные. Впрочем, это уже детали. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

В Торонто сойдутся «Филадельфия» и «Питтсбург». «Лётчики» перед уходом на карантин выдали чудесную серию из девяти побед. Что любопытно, восемь из них состоялись в основное время. Хотя уровень соперников был неплохим — среди прочих дважды досталось «Коламбусу» и «Рейнджерс», по разу — «Вашингтону», «Каролине», «Виннипегу».

Мощный рывок позволил существенно улучшить турнирной положение. «Флайерз» запрыгнули в топ-4 Восточной конференции НХЛ. Спустя время стало понятно, насколько важным оказалось это достижение. Лига решила, что четвёрка лучших из каждой конференции напрямую попадёт во второй (или, точнее сказать, первый) раунд плей-офф, так что подопечным Алена Виньо торопиться некуда.

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У «Питтсбурга» ситуация иная. Из-за травм ведущих исполнителей сезон получился крайне неровным. Во второй половине февраля начался спад: в 11 заключительных матчах регулярного чемпионата команда потерпела восемь поражений, все — в основное время. И выпала из топ-4 Востока.

Вперёд «пингвинов» проскочила как раз «Филадельфия» — 89 очков против 86. Винить в этом можно только самих себя. Уже 2 августа предстоит провести первый поединок серии против «Монреаля». Впрочем, соперник заметно уступает в классе. Если подопечные Майка Салливана сыграют на своём уровне, проблем у них не возникнет.

Лезть в исход в контрольных матчах смысла нет, хотя трудно отделаться от ощущения, что букмекеры недооценивают «Филадельфию». В принципе, если вы играете ради удовольствия, можно рассмотреть П2 с нулевой форой за замечательный коэффициент 2.26. А вариант попроще — ставки на тотал.

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Логика очевидная. Во-первых, обе команды соскучились по полноценному хоккею не меньше нас. На старте сезона результативность зачастую бывает выше привычной, после долгой паузы вполне может получиться то же самое. Впереди большое количество игр, где каждая ошибка рискует оказаться роковой. Пока есть возможность, нужно отвести душу.

На наш взгляд, соперники будут играть без средней зоны: качельный хоккей, много атак и несчастные вратари, которые окажутся чужими на этом празднике жизни. И второй момент — в шести из девяти предыдущих очных встреч забивалось не менее шести шайб. То есть даже в обычных условиях проблем с результативностью не возникало.

Тотал больше 5.5 гола за 1.79 смотрится нормально, можно даже взять тотал больше 6 шайбы за 1.98. Думается, с учётом всех факторов команды способны выдать даже восемь-девять голов на двоих.

Прогноз и ставки на матч «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз»

Соперники соскучились по хоккею и вряд ли уделят большое внимание тактике. Впереди плей-офф, там риск ошибки будет крайне велик, а пока есть возможность отвести душу. Ждём игры без средней зоны — встречные курсы, много бросков, много ошибок, много голов. Возьмём тотал больше 5.5 шайбы за 1.79. В шести из девяти предыдущих очных встреч этот вариант доезжал.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.79.