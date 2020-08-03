«Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз: Макдэвид, Драйзайтль и Нил замучают Кори Кроуфорда

4 августа во втором матче раунда плей-ин НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс». Начало игры — в 5:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Эдмонтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29, успех «Чикаго» идёт у букмекеров за 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» — «Чикаго Блэкхоукс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» — «Чикаго Блэкхоукс» 4 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.75.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» — «Чикаго Блэкхоукс» (04.08.2020)

Дождались! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. И вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 4 августа в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в 5:30 мск выяснять отношения продолжат «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс».

В первом матче, к удивлению многих, «ястребы» забрали победу, причём сделали это более чем уверенно (6:4). Итоговая разница в счёте невелика, хотя по факту к 57-й минуте гости вели с разницей в четыре шайбы. И только потом пропустили два раза за короткий отрезок. Впрочем, они даже испугаться не успели.

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«Нефтяники», конечно, сняли вратаря и сделали всё возможное, но опытные хоккеисты взяли в себя в руки и довели дело до победы. Сумасшедшая результативность удивляет, хотя тут нужно поблагодарить Майка Смита. Возрастной голкипер хозяев изрядно начудил, пропустив пять шайб за 26 минут после 23 бросков.

Трудно поверить, что после такого представления он снова займёт последний рубеж. Скорее всего, шанс получит Микко Коскинен, который свой отрезок накануне провёл уверенно. Отметим, что букмекеры сделали выводы и подравняли линию: теперь на победу подопечных Джереми Коллитона дают не соблазнительные 3.30, а вполне рабочие 2.80.

По статистике может создаться впечатление, что лидеры канадского клуба накануне выглядели великолепно. Тот же Конор Макдэвид вообще набрал аж четыре очка. На деле все четыре шайбы состоялись при численном преимуществе: трижды удалось реализовать большинство, а последний гол провели в формате «6 на 5».

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То есть в равных составах «Чикаго» не пропустил ни разу, а ведь это крайне непростая задача. Если так пойдёт и дальше, сенсация в этой паре будет весьма вероятна. Уже сейчас Макдэвид, Драйзайтль и Ньюджент-Хопкинс оказываются под серьёзным давлением. Нехватка кубкового опыта на таком фоне может оказаться роковой.

Проверим тотал больше 30.5 броска «Эдмонтона» в створ ворот за 1.97. Хозяевам нужно добавлять в агрессии и напоре. Накануне они натурально проспали первый период — как по счёту, так и по визуальному впечатлению. Ждём от них агрессивного дебюта. Также можно подумать о тотале больше 1.5 голов в большинстве за 2.21. Слишком уж ловко «нефтяники» реализовывают лишнего.

Прогноз и ставки на матч «Эдмонтон Ойлерс» — «Чикаго Блэкхоукс» 1 августа 2020 года

Накануне «Эдмонтон» проспал первый период и потерпел поражение. Похоже, начудивший Майк Смит отправится на лавку. Молодые лидеры «Ойлерз» оказываются под большим давлением. Очень любопытно посмотреть, как они с ним справятся, ведь кубкового опыта тут не хватает. Ждём от Макдэвида с Драйзайтлем чего-то особенного. Думается, Кори Кроуфорда ждут долгие 60 минут.

Ставка: ИТБ 30.5 броска «Эдмонтона» за 1.97.