Алексей Олейник – Деррик Льюис на UFC Fight Night 174. Вызов для русского ветерана

Бой между Алексеем Олейником и Дерриком Льюисом — главное событие турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. Дата и время начала главного боя вечера, который известен также под названием UFC Vegas 6 – не ранее 06:10 мск 9 августа. Российский ветеран Олейник в случае победы может ворваться в топ-5 тяжеловесов UFC. Но это будет очень непросто, что и подтверждают ставки и коэффициенты букмекеров на бой.

Когда дата боя Алексей Олейник – Деррик Льюис

Поединок Олейник – Льюис пройдет в Лас-Вегасе рано утром 9 августа по московскому времени. Начало боя – не ранее 06:10 мск. Бой пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night 174. Суперветеран Алексей Олейник в очередной раз постарается посрамить прогнозы экспертов и победить более молодого и стоящего выше в рейтинге оппонента.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Олейник — Льюис

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Рен ТВ». На этом же канале можно будет посмотреть другие три поединка основного карда турнира: Омари Ахмедов – Крис Вайдман, Маки Питоло – Даррен Стюарт, Яна Куницкая — Юлия Столяренко. Ориентировочное начало прямой трансляции 9 августа — 5:00 мск.

Полный кард турнира UFC Vegas 6

Ивент UFC Fight Night 174 включает в себя 11 боев, главный из которых – поединок Олейника и Льюиса. Стоит также обратить внимание на бой российского средневеса Омари Ахмедова против Криса Вайдмана.



Основной кард



Тяжёлый вес: Деррик Льюис (23-7-0) — Алексей Олейник (59-13-1)



Средний вес: Омари Ахмедов (19-3-1) – Крис Уайдман (14-5-0)



Средний вес: Даррен Стюарт (12-5-0) – Маки Питоло (12-4-0)



Женский легчайший вес: Юлия Столяренко (9-3-2) – Яна Куницкая (12-5-0)



Лёгкий вес: Бенейл Дариуш (18-4-1) – Скотт Хольцман (14-3-0)



Предварительный кард



Полусредний вес: Тим Минс (29-12-1) – Лауреано Старополи (8-2-0)



Лёгкий вес: Насрат Хакпараст (11-3-0) – Александр Муньос (6-0-0)



Средний вес: Эндрю Санчес (13-5-0) – Веллингтон Турман (16-3-0)



Лёгкий вес: Джастин Джейнес (9-2-0) – Гэвин Такер (11-1-0)



Полулёгкий вес: Питер Барретт (10-1-0) – Юссеф Залал (8-3-0)



Легчайший вес: Ирвин Ривера (10-5-0) — Али Аль-Каиси (8-2-0)



Коэффициенты и ставки букмекеров на бой Олейник — Льюис



По оценке аналитиков, фаворит боя — Льюис. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 63% вероятности. Сделать ставку на успех Олейника можно с коэффициентом 2.66 (35%). На ничейный иход боя букмекеры предложили коэффициент 55.00 (2%). Букмекеры уверены, что бой закончится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.16 (82%). Сделать ставку на то, что нас ждёт полный бой, можно за 5.35 (18%).



Вероятность нокаута эксперты оценили коэффициентом 1.57 (61%). На то, что один из бойцов завершит поединок болевым или удушающим, ставят за 3.70 (26%).

Форма Алексея Олейника и Деррика Льюиса

Главная проблема Алексея Олейника, по мнению экспертов, его возраст. Россиянину уже 43 года, поэтому пятираундовый формат боя для него сложен. Сам Олейник с этим не спорит.

«Мне не нравятся пятираундовые поединки. Пять раундов для тяжеловеса – это очень трудно. Я надеюсь, что бой завершится раньше. Я готов драться в стойке, и конкурировать в партере – я готов ко всему. Я просто хочу выиграть, и мне неважно, сабмишном или как-то иначе. Моя цель – победа, и для меня не имеет значения, как именно я выиграю, сабмишном, нокаутом, или решением», — заявил Олейник.

К статусу андердога Олейнику не привыкать. В 2020 году он провел уже два боя, в каждом из которых не был фаворитом. Тем не менее, он победил сабмишном Мориса Грина в январе, а в мае раздельным решением судей Алексей оказался сильнее легендарного Фабрисио Вердума.

Победа над Льюисом может стать для Олейника 60-й в карьере, а всего на его счету 73 боя, из них 12 в UFC (8 побед и 4 поражения). Россиянин – автор уникального достижения, на его счету бои уже в четырех десятилетиях.

Деррик Льюис моложе Олейника на 8 лет. Его называют бойцом одного удара, на себе это прочувствовал Александр Волков в 2018 году. Одно попадание за 15 секунд до конца поединка – и уверенная победа превратилась в поражение. Льюис невероятно силен.

«Он огромный, сильный и выносливый. Его можно бить-бить-бить и не вырубить. Это показывали многие ребята: и Саша Волков — крепкий ударник, и очень крепкий парень Благой Иванов, и многие другие. Тот же Нганну, который как железный поезд по пластилину всех переезжает. Даже он испугался Льюиса, провел с ним осторожный бой, аккуратный. Льюис — огромный, сильный. Он умеет где-то включить мощь, крепость, а где-то хитрость», – охарактеризовал своего соперника Алексей Олейник.



В 2020 году Льюис провел лишь один бой. В феврале единогласным решением он победил Илира Латифи. Последнее поражение на данный момент датировано мартом 2019 года. Тогда Льюиса нокаутировал Джуниор Дос Сантос. Всего же на счету американца 23 победы в 31 бое за карьеру.



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