«Монреаль» — «Питтсбург». Прогноз: Малкин и Кросби отложат шутки о Лафренье в «Пингвинз»

7 августа в матче плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Питтсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» 7 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.16, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» (07.08.2020)

Для любителей хоккея наступили замечательные дни, ведь НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. Спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Вплоть до конца сезона деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 7 августа в 23:00 мск на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто снова выйдут «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз».

Соперники не попали в топ-4 Западной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому вынуждены преодолевать квалификационный раунд. Пока эта серия — основной претендент на звание главной сенсации раунда плей-ин. Поскольку «Пенс» оказались на грани пропасти.

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У них нет огромного количества травм, а состав близок к оптимальному. Нельзя сказать, что им категорически не везёт. Но после трёх матчей «Монреаль» впереди 2-1, а потому права на ошибку не осталось. Надо забирать две встречи подряд, иначе поход за Кубком Стэнли закончится так толком и не начавшись.

«Питтсбург» пока тяжеловат. Здесь много опытных и возрастных хоккеистов, которым сложно выйти на пик после короткого тренировочного лагеря и одной контрольной игры. Лидеры в лучшем случае выглядят нормально: они всё так же прекрасно видят площадку, понимают партнёров и способны отдать классную передачу, но бежать, давить и прессинговать на должном уровне не готовы.

В принципе, даже этого должно было хватить для прохода «Хабс», ведь по уровню исполнителей разница колоссальна. У канадцев фактически есть полтора звена и четыре защитника уровня плей-офф. Но они получили шанс начать всё с чистого листа и вгрызлись в него изо всех сил. «Пингвины» переигрывают оппонента и создают больше, но есть проблема.

На данный момент разницу в противостоянии делают вратари. Мэтт Мюррей отлично выглядел во втором матче, а два остальных провёл ниже среднего уровня. Накануне вообще пропустил решающий гол с нулевого угла. А Кэри Прайс не творит чудес в промышленных масштабах, но исправно забирает своё и время от времени выручает.

Он получает огромную нагрузку и исправно её выдерживает. Огромное количество бросков позволяют поддерживать тонус. Перед собой он практически не отбивает, а главное — почти всегда видит момент броска. С выбором позиции всё в порядке, а защитники исправно зачищают пятачок.

Если бы Прайс дал слабину, «Питтсбург» бы забрал оба близких матча и подтвердил статус фаворита. Однако в каждом из случаев «Монреаль» победил с разницей в одну шайбу, чем запустил волну шуток об Алексисе Лафренье в «Пингвинз». Впрочем, ещё слишком рано. Трудно поверить, что Малкин и Кросби не сделают выводов.

«Пенс» прижаты к стене, права на ошибку нет, но запас в уровне индивидуального мастерства по-прежнему весомый. Прайс, конечно, хорош, вот только его почти наверняка ждут очень долгие 60 минут. На наш взгляд, фаворит добавит (насколько позволяют кондиции) и переведёт серию в пятый матч.

Мы бы выбирали между голом «Питтсбурга» в первые 10 минут за 2.60 и ИТБ 33.5 броска «Пенс» в створ за 2.00. Скорее всего, «Канадиенс» ожидает серьёзный стартовый натиск, выдержать которой будет весьма непросто.

Прогноз и ставки на матч «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» 7 августа 2020 года

«Питтсбург» выглядит тяжеловато, но всё равно переигрывает соперника. Разницу делают вратари: Кэри Прайс исправно берёт своё и выручает, а Мэтт Мюррей провёл два матча из трёх ниже среднего. Теперь права на ошибку у фаворита нет, однако разница в исполнительском мастерстве солидная. Ждём агрессивного дебюта и быстрого гола.

Ставка: гол «Питтсбурга» в первые 10 минут за 2.60.