Стипе Миочич – Даниэль Кормье на UFC 252. Ставки на заключительную часть трилогии

Бой между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье станет главным событием супертурнира UFC 252. Пожалуй, по составу это самый интересный бойцовский ивент лета 2020 года. Дата и время начала главного боя UFC 252 – не ранее 07:00 мск 16 августа. Это будет третий, заключительный акт противостояния двух знаменитых тяжеловесов. В котором пока счёт ничейный – 1:1. На кону – титул в тяжёлом весе.

Когда дата боя Стипе Миочич – Даниэль Кормье

Поединок Миочич — Кормье пройдёт рано утром 16 августа по московскому времени. Начало боя – не ранее 07:00 мск. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 252. Ивент пройдёт в Лас-Вегасе (США) на арене Apex. Кстати, этот зал уникален. Это часть Института развития UFC, первого в мире комплекса, посвященного изучению смешанных единоборств, исследованиям и внедрению инноваций. В этом центре есть абсолютно всё, что нужно бойцам для подготовки к турнирам.



Зрителей, как и на прошлых турнирах, к сожалению, не будет. Коронавирус всё ещё с нами, поэтому безопасность превыше всего.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Миочич — Кормье

Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелеком» и «Триколор».

Полный кард турнира UFC 252

К сожалению, совсем незадолго до старта турнир понёс потерю. Положительный тест на коронавирус сдал Ион Куцелаба, поэтому его реванш с Магомедом Анкалаевым не состоится. Всего запланированы 11 боев. Поединки начнутся в 01:00, а бои основного карда – около 05:00 мск 16 августа.



Кард турнира



Стипе Миочич – Даниэль Кормье



Шон О’Мэлли – Марлон Вера



Джуниор дос Сантос – Жаирзинью Розенстрайк



Герберт Бернс – Даниэль Пинеда



Джон Додсон – Мераб Двалишвили



Джим Миллер – Винс Пичел



Феликс Херриг – Вирна Яндироба



Ти Джей Браун – Дэнни Чавес



Ливия Рената Соуза – Эшли Йодер



Кристофер Докос – Паркер Портер



Кай Камака третий – Тони Келли

Коэффициенты и ставки на бой Миочич – Кормье

По оценке букмекеров, шансы бойцов практически равны. На победу Кормье можно сделать ставку с коэффициентом 1.88. Это примерно 50% вероятности. Поставить на успех Миочича можно за 1.98 (48%). На ничейный исход аналитики предложили коэффициент 55.00 (2%).



Букмекеры считают, что бой вряд ли закончится досрочно. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 3.05 (31%). Сделать ставку на то, что нас ждёт полный бой, можно за 1.35 (69%).



Вероятность нокаута эксперты оценили коэффициентом 1.63 (57%). На то, что один из бойцов завершит поединок болевым или удушающим, ставят за 8.00 (12%).

Форма Стипе Миочича и Даниэля Кормье

Прежде всего стоит напомнить о том, что это третий поединок тяжеловесов и пока счет 1:1. В июле 2018 года Кормье нокаутировал Миочича. Стипе взял реванш техническим нокаутом в августе 2019 года. И больше с тех пор 37-летний Миочич в октагон не выходил. Всего на его счету 22 боя, в которых он одержал 19 побед.



Кормье старше на 4 года, и он также не дрался с момента поражения во втором бое с Миочичем. В своей карьере Даниэль провел 25 боев, выиграл 22. Для него предстоящий поединок, вероятно, станет последним в карьере – возраст даёт о себе знать. Хотя президент UFC Дэйна Уайт в это не верит.



«Нет, это не так. Это будет зависеть от того, как закончится бой со Стипе. Если Даниэль красиво выиграет, это будет не последний его поединок. Ну а если он проиграет, то скажет, что не сможет уйти так. Не думаю, что кому-то из пары Стипе и Дэниэла нужно завершать карьеру. Они лучшие в мире, и в них ещё много сил. Но посмотрим, как пройдёт бой», — заявил Уайт.



О том, что задумывается о пенсии, признался и Миочич. Но всё же Стипе обещал ещё на какое-то время задержаться в октагоне. А вот о возможных соперниках в случае победы он высказался туманно.



«У нас полно хороших ребят. Фрэнсис Нганну выглядит замечательно. Кертис Блейдс. Я не знаю, с кем буду драться. Будет то, чего захочет UFC. Я же не матчмейкер, я простой боец», — подчеркнул Миочич.

Прогнозы экспертов на бой Стипе Миочич – Даниэль Кормье на UFC 252

Миочич моложе, но уменьшенный размер октагона больше подходит для Кормье. Правда, Стипе явно не парится из-за этого.



«Маленькая клетка ему на руку, потому что он борец. Но каждый бой начинается в стойке – у нас не борьба, а бой. Что касается фанатов, да, их отсутствие немного смущает, но с другой стороны, я буду лучше слышать то, что говорят мне в углу, так что это будет интересный опыт», — отметил Миочич.



Кажется, он абсолютно уверен в своей победе, он уже рассказал, что будет после боя.



«Мою руку поднимут, я выйду из октагона с поясом – ничего не изменится. Я отправлюсь домой, поцелую жену и дочь, отпраздную свой день рождения, и через пару дней выйду на работу», — философствовал Стипе. Кстати, трудится он в пожарной команде в Кливленде.



Всем бы быть такими уверенными! Эксперты, пусть и отмечают, что это трудный выбор, но больше склоняются к победе Кормье.



«Мне кажется, Кормье всё-таки выиграет. В третьем бою он будет с ним бороться, нежели на руках стоять. Поглядим», — заявил экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский.



Тренер Кормье Хавьер Мендес тоже ждёт победы, но в пяти раундах.



«На этот раз я больше уверен в победе ДиСи, чем во втором поединке. Но Стипе снова чемпион, он будет ещё сильнее, так что я считаю наше преимущество незначительным. Я не буду говорить о значительном превосходстве над Стипе. Да, я больше уверен в победе, чем в предыдущем поединке, поэтому если вы меня спросите, я скажу – да, мы выиграем. Но я не буду говорить, что мы его нокаутируем – я жду пятираундовую войну. Поэтому я думаю, что мы выиграем решением по итогам пяти раундов», — подчеркнул Мендес.



Эдмен Шахбазян считает, что Кормье помогут навыки борьбы.



«Очень равный бой, но мне почему-то кажется, что ДиСи сделает своё дело благодаря борьбе и завершит карьеру в статусе чемпиона», — отметил Шахбазян.



А вот комментатор и аналитик Джон Маккарти считает, что всё будет зависеть от веса Кормье и его сердечного ритма.



«Если ДиСи будет весить в районе 250 фунтов, он проиграет этот бой. 236 фунтов, это вес, выше которого ему нельзя подниматься, если он хочет одержать победу в этом поединке. Борьба сильно изматывает, повышает сердечный ритм, и замедляет реакцию, что неизбежно влечёт большие проблемы, особенно на топовом уровне.



Если ДиСи сделает ставку на борьбу и его сердечный ритм достигнет 160, у него начнутся проблемы. Если он сможет бороться, сохраняя сердцебиение в районе 150-155, у него есть шанс. Но это весьма сомнительно. В его возрасте и с очевидным лишним весом он не сможет восстанавливаться, как молодые атлеты. Этого не будет», — заявил Маккарти.



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