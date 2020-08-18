«Лейкерс» — «Портленд». Прогноз: Леброн, Энтони Дэвис и Кузма задавят Лилларда

19 августа в матче первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Начало игры — в 4:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Лейкерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47, успех «Портленда» идёт у букмекеров за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии плей-офф НБА «Лейкерс» — «Портленд»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Лейкерс» — «Портленд» 19 августа будет результативным: тотал больше 227.5 очка идёт за 1.75, а тотал меньше 227.5 очка — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.25.

Анализ и прогноз 1-го матча плей-офф НБА «Лейкерс» — «Портленд» (19.08.2020)

Сезонная серия осталась за «Лейкерс» — две победы против одной. Но это не имеет особого значения. «Портленд» выиграл больше всех от вынужденной приостановки сезона. В строй вернулись Юсуф Нуркич и Зак Коллинс, а в здоровом состоянии это четвёртая-пятая команда конференции.

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В прошлом году «Трэйл Блэйзерс» дошли до финала конференции, пусть и по простой сетке. Стать лучшим клубом конференции и получить такого соперника в первом раунде — удовольствие ниже среднего. Но для нейтральных болельщиков это только в плюс. Посмотреть тут явно будет на что.

Сразу отметим, что Коллинс снова получил травму и первый матч серии пропустит. Обе команды будут играть узкими ротациями: у «Лейкерс» давно травмирован Рэджон Рондо, а у «Портленда» в принципе есть всего шесть-семь исполнителей уровня плей-офф НБА. Один из них — Си Джей Макколлум — играет с травмой спины.

Все очные встречи в регулярке выдались необычайно результативными — 246, 248 и 249 очков. Пожалуй, дойти до половины третьей сотни командам не удастся, но вообще серия должна получиться результативной. Всё просто — защищаться у подопечных Терри Стоттса практически некому, зато с атакой полный порядок. Они привыкли играть по бразильской системе.

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Именно в оборону всё и упирается. Лиллард, Макколлум или Нуркич способны украсть один-два матча в серии, да и Кармело Энтони по-прежнему готов завалить важный бросок в клатче. Но на дистанции без внятной защиты будет неимоверно сложно. Слишком многое должно совпасть, чтобы ПТБ зацепил хотя бы три победы.

У «Лейкерс» третья оборона в НБА, у «Портленда» — 27-я. Потому стартовые матчи серии становятся для аутсайдера ключевыми. За счёт свежести и куража после яркого попадания в плей-офф появляется шанс хорошо вкатиться в серию и посмотреть, не поплывёт ли грозный соперник под дополнительным давлением.

Дальше будет становиться тяжелее, потому что пройти интенсивную серию плей-офф с ротацией из пяти с половиной человек без потери эффективности на чужой половине невероятно тяжело. На помощь от защиты «Блэйзерс» могут не рассчитывать. Только если на коротких отрезках.

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Потому лезть в большие форы мы не рискнём, на старте серии лёгких побед у фаворита быть не должно. С точки зрения ставок на исход стоит рассмотреть разве что Х2 в первой четверти за 2.25. ПТБ — куражная команда, для которой важно сразу же войти в колею. В боевом составе дебюты она, как правило, выдаёт приличные.

В остальном логичнее не спешить и посмотреть на развитие событий. Пока интереснее смотрится личная статистика. Во-первых, хочется проверить ИТМ 12.5 очка Гарри Трента за 1.73. Это молодой атакующий защитник, заметно добавивший по ходу сезона и стабильно получающий по 30+ минут в «пузыре».

Вот только в плей-офф таким исполнителям чаще всего достаются крошки с барского стола. Мяч будет находиться в руках Лилларда и Макколлума, во вторую очередь его получат Юсуф Нуркич и Кармело Энтони. Трент, конечно, получит несколько скидок на периметр, но планка тотала кажется завышенной на пару пунктов.

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В четырёх заключительных матчах он пробил отметку лишь однажды, а тут придётся иметь дело с крепкой обороной «Лейкерс». В плей-офф он, к слову, ещё не выступал. Думается, 8-9 бросков при таких исходных данных кажутся потолком, а штрафные он исполняет крайне редко, потому что в проходы не лезет.

Также возьмём ИТБ 28.5 очка Энтони Дэвиса за 1.83. У «Портленда» большие проблемы в «краске», Эй-Ди любит такие команды. В двух из трёх матчей с ПТБ в минувшей регулярке он набирал как минимум 37 баллов. Вариант посмелее — П1 + тотал больше 30.5 очка Дэвиса за 2.40.

Прогноз и ставки на матч НБА «Лейкерс» — «Портленд» 19 августа 2020 года

«Лейкерс» стали лучшими в Западной конференции, вот только соперник по первому раунду всё равно попался крайне неприятный. Леброну и Энтони Дэвису придётся включаться с самого начала, иначе возникнут проблемы. Если фаворит сыграет на своём уровне, то пройдёт дальше: Лиллард и Макколум способны украсть пару матчей, но короткая ротация и слабая защита на дистанции непременно скажутся.

Ставка №1: ИТБ 36.5 очка Джеймса Хардена за 1.85.

Ставка №2: тотал меньше 225.5 очка за 2.00.