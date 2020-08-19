Россия в Лиге чемпионов и Лиге Европы-2020/2021. Кто доберётся до группы?

Лига чемпионов и Лига Европы сезона-2019/2020 ещё не завершились, а уже началась квалификация следующих розыгрышей. Российские клубы пока не вступили в борьбу, но уже скоро это случится. Три наши команды уже имеют гарантированные путёвки в групповой турнир – «Зенит» и «Локомотив» сыграют в Лиге чемпионов, ЦСКА — в Лиге Европы. А вот «Краснодар», «Ростов» и «Динамо» ожидает тернистый путь через квалификацию. Букмекеры дали свой прогноз на то, получится ли у российских клубов пробиться в групповые этапы турниров. Попробуем выяснить, что светит нашим командам в Европе.

«Краснодар» в Лиге чемпионов прошёл один раунд, не играя

Занявший 3-е место в РПЛ «Краснодар» должен был стартовать в Лиге чемпионов с 3-го квалификационного раунда. Но тут команде Мурада Мусаева подфартило, и один раунд из двух южане прошли без игры.



Как такое могло случиться? Всё дело в том, что в полуфиналы Лиги Европы вышли клубы, которые по итогам национальных первенств уже обеспечили себе место в Лиге чемпионов. Поэтому место, забронированное для победителя ЛЕ в групповом этапе Лиги чемпионов, оказалось свободным. По правилам его получила третья команда страны, которая занимает 5-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это Франция, а счастливчиком оказался «Ренн». Ну а «Краснодар» занял его место в раунде плей-офф, как третья команда страны с 6-го места таблицы коэффициентов.



Таким образом, вместо 3 матчей «Краснодару» остались 2. Если 3-й квалификационный раунд из-за коронавируса состоит из одной встречи, то в плей-офф всё по классике – два матча — дома и на выезде.



Уже сейчас можно сказать, что с большой вероятностью соперником «Краснодара» станет «Бенфика». Краснодарцы будут несеяными при жеребьёвке (да, жребий проводят сразу на два раунда), а в числе сеяных окажутся «Бенфика» и киевское «Динамо». С украинцами по политическим причинам «Краснодар» не сыграет, поэтому остаётся «Бенфика». Ну или её соперник по третьему квалификационному раунду. Кто это может быть? Чешская «Виктория», греческий ПАОК, голландский АЗ, венский «Рапид», турецкий «Бешикташ» или хорватская «Локомотива».



Букмекеры считают, что «Краснодару» будет непросто. Поставить на то, что «быки» сыграют в группе Лиги чемпионов, можно за 2.00. Это примерно 43% вероятности. Сделать ставку на то, что подопечные Мусаева не смогут пробиться в основной турнир Лиги чемпионов, можно за 1.72 (57%). Кстати, даже в случае поражения «Краснодар» точно сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

«Ростов» и «Динамо» — долгий путь в Лиге Европы

У «Ростова» и «Динамо» путь в еврокубках будет куда сложнее. Ростовчане начнут выступления в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда, динамовцы – и вовсе со 2-го. Отсюда до группы Лиги Европы – аж три соперника.



Правда, «Ростову» тоже перепал кусок пирога имени «Ренна» и «Краснодара». Команда Валерия Карпина после всех перестановок точно будет сеяной в 3-м отборочном раунде.



Что ждёт наши клубы? «Динамо» будет сеяным во 2-м отборочном раунде, что позволит получить проходимого соперника. Кто им будет, сказать сейчас сложно. Вероятно, кто-то из победителей 1-го раунда. Можно рассчитывать на посев и в 3-м раунде. А вот в плей-офф может выпасть, к примеру, «Тоттенхэм», «Милан», «Вольфсбург» или «Спортинг». Поэтому букмекеры в плане перспектив москвичей не сильно оптимистичны. Поставить на их выход в групповую стадию можно за 3.70 (26% вероятности). На то, что «Динамо» не доберётся до таких высот, можно сделать ставку за 1.23 (74%).



У «Ростова» есть небольшие шансы стать сеяным в плей-офф, но это возможно, только если оступится ряд фаворитов. Теоретически это возможно, ведь сейчас квалификация будет состоять из одной игры. На практике представить это сложно. Так что команде Карпина тоже предстоит сложный путь. Поставить на то, что южане с блеском его преодолеют, можно за 3.20 (31%). Сделать ставку на то, что «Ростов» завершит свой путь до группового этапа, можно с коэффициентом 1.27 (69%).



Итак, мы можем сказать, что в группах еврокубков мы точно увидим 4 российских клуба. В «Ростов» и «Динамо» букмекеры не верят. Что ж, неплохой стимул посрамить аналитиков!