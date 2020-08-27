Ставки на Лигу наций УЕФА: Россия – фаворит группы и может попасть на ЧМ-2022!

3 сентября начнётся второй розыгрыш нового турнира УЕФА для сборных – Лиги наций. Как и в прошлом году, команды разбили на четыре лиги. Россия сыграет во второй по силе. Букмекеры считают команду Станислава Черчесова фаворитом своей группы. Почему нужно обязательно играть на победу, какие прогнозы дают букмекеры и как через Лигу наций попасть на ЧМ-2022?

Россия – фаворит группы. Но не явный

Сборная России попала в группу номер 3 второго по силе дивизиона Лиги наций, или дивизиона B. Соперники – команды Сербии, Турции и Венгрии. Формула простая – команды сыграют между собой в два круга. Лучшая из 4 команд в следующем сезоне сыграет в элите – дивизионе А, худшая отправится в дивизион С.

По оценке аналитиков, россияне — фавориты соревнования. Поставить на победу команды Станислава Черчесова в группе можно с коэффицентом 2.60. Это примерно 36% вероятности. Шансы Сербии и Турции букмекеры оценили одинаковым коэффициентом 3.24 (по 27%). Наконец, на успех Венгрии можно сделать ставку с коэффициентом 10.00 (10%).

Стартует Россия домашним матчем против Сербии 3 сентября, а затем 6 сентября сыграет на выезде против команды Венгрии.

В игре с сербами сделать ставку на победу команды Станислава Черчесова можно с коэффициентом 2.30 (около 41% вероятности). На сербов можно поставить за 3.24 (30%), а на ничью дают коэффициент 3.30 (29%). Игра явно не получится простой, тем более, что по требованиям УЕФА матчи будут проходить без зрителей.

Казалось бы, турнир товарищеский, зачем напрягаться? Можно проверять резерв в боевых условиях. Но нет. По новой схеме, разработанной УЕФА, биться придется в каждом матче.

Дело в том, что результаты матчей Лиги наций будут учитываться при подсчете рейтинга ФИФА. Этот рейтинг в конце ноября используют в посеве команд в жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре. Пока Россия занимает 23-е место среди европейских команд. Это третья корзина. Но если удачно сыграть в Лиге наций, то можно оказаться и во второй. А значит, получить на одного сильного соперника меньше в отборе на чемпионат мира.

Как попасть на ЧМ-2022 через Лигу наций?

Напрямую, конечно, никак. Но дополнительный шанс получить можно. Прямые путёвки в Катар получат 10 команд, которые займут первые места в своих отборочных группах. Команды со вторых мест попадут в плей-офф. И в этот же раунд добавятся две лучшие по рейтингу команды Лиги наций, которые выиграли свои группы. 12 команд разделят на 3 квартета, которые сыграют «финалы четырёх». 3 победителя отправятся на мундиаль.

Россия сейчас занимает 17-е место в рейтинге Лиги наций, то есть первое из команд, не выступающих в дивизионе А. Наверняка сборные, выигравшие группы дивизиона А, займут если не первые, то уж вторые места в своих отборочных группах на ЧМ-2022. Так что нужно выиграть группу Лиги наций, и минимум место в стыках в кармане. Но лучше до этого, конечно, не доводить, а постараться попасть в Катар напрямую.

Прогнозы букмекеров на Лигу наций-2020/2021

Как вы, наверное, помните, в прошлом сезоне турнир выиграла сборная Португалии. В финале эта команда обыграла Нидерланды со счетом 1:0. Но сейчас, по оценке аналитиков, у португальцев не так много шансов повторить свой триумф.

Букмекеры считают фаворитом сборную Франции. Поставить на победу действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 4.50. Кроме того, в числе главных претендентов команды Бельгии и Англии, на чей успех можно поставить за 6.50. Шансы Испании букмекеры оценили коэффициентом 7.00. А на Нидерланды и Германию предлагается коэффициент 8.00.

За 11.00 можно поставить на Италию. И лишь после них идут действующие чемпионы турнира. Поставить на то, что Португалия защитит свой титул, можно с коэффициентом 12.00.

Шансы остальных команд значительно ниже. За 21.00 можно поставить на вице-чемпионов мира – сборную Хорватии. Шансы Польши, несмотря на присутствие в ней Роберта Левандовского, эксперты оценили коэффициентом 34.00. Поставить на Швейцарию можно за 40.00, а на Швецию – за 51.00.

Вероятность триумфа сборной Украины эксперты оценили коэффициентом 71.00. С таким же коэффициентом можно поставить на Данию. Наконец, меньше всего шансов у Боснии (коэффициент 81.00) и Исландии. На эту маленькую гордую страну можно сделать ставку с коэффициентом 101.00.

Кто бы ни победил, нас ждёт увлекательное зрелище. Ведь ещё пару дней назад проведение матчей было под угрозой, турнир могли отменить. Но в УЕФА решили рискнуть. И наверное, они правы.

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