Андрей Кузнецов — Сэм Куэрри. Прогноз: экс первая ракетка России даст бой американцу

Кузнецов пропустил более двух лет из-за проблем со здоровьем, но попал в основную сетку US Open.

1 сентября Андрей Кузнецов и Сэм Куэрри сыграют в матче 1-го круга US Open. Начало — 21:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Куэрри: ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.13. Успех Кузнецова оценён коэффициентом 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Андрей Кузнецов — Сэм Куэрри

Аналитики считают, что матч US Open Андрей Кузнецов — Сэм Куэрри получится упорным: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 34.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.80.

Анализ матча 1-го круга US Open Кузнецов — Куэрри (01.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

«Милуоки» — «Майами». Прогноз: Джимми Батлер, Игудала и Драгич остановят Янниса Букмекеры совсем не верят в «Хит», хотя не всё так очевидно.

У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа, а вот мужчин пришлось подождать ещё пару недель. Фактически времени на разминку и набор формы не было: на прошлой неделе состоялся только “мастерс” в Цинциннати/Нью-Йорке, дальше наступает время US Open.

Состав участников в нынешнем году необычайно скромный, по крайней мере по меркам турниров «Большого шлема». Слишком уж много отказов из-за коронавируса. Тем не менее до Нью-Йорка всё же добрались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Также в основную сетку попал Андрей Кузнецов, который возвращается в тур после двух лет паузы. Нужно сказать спасибо Кею Нисикори, отказавшемуся от выступлений на US Open из-за коронавируса. Россиянин блистал в юниорах, одно время даже был первой ракеткой России, однако проблемы со здоровьем дали о себе знать.

Федерико Дельбонис — Даниил Медведев. Прогноз: уверенный старт россиянина на US Open-2020 Медведев не будет включаться на полные обороты, но всё равно должен уложиться в три партии.

29-летний теннисист не выступал в АТР-туре аж с января 2018 года из-за проблем с тазобедренным суставом. Вернулся только две недели назад, выступив на “челленджере” в Праге. Уступил в первом же круге довольно крепкому голландцу Таллону Грикспору, который в прошлом году, например, обыгрывал Карена Хачанова.

Встреча растянулась на 99 минут и включила в себя два тай-брейка (6:7, 6:7). Правда, в Чехии играли на грунтовом покрытии, а US Open проводится на харде. Понятно, что Кузнецов находится не в оптимальном состоянии и, скорее всего, просто не готов проводить на корте по четыре-пять сетов с высокой интенсивностью.

Потому котировки букмекеров выглядят логично, шансы Сэма Куэрри действительно заметно выше. Тем более у себя дома. Однако двухметровый американец в последние годы просел. О двадцатке рейтинга речи уже не идёт, сейчас он находится на границе топ-50. Возраст берёт своё, через месяц ему стукнет 33.

«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Ничушкин и Задоров не дадут Радулову закончить в 5-м матче Худобин, Гурьянов и Радулов ведут в серии 3-1, «Эвеланш» потеряли право на ошибку.

Достаточно сказать, что на US Open Куэрри не проходил дальше первого круга с 2017 года, когда как раз входил в топ-20 рейтинга. Физическая подготовка постепенно проседает, да и подача не так стабильна, как прежде. После пандемии Сэм провёл один официальный матч, уступив в первом круге Нью-Йорка Милошу Раоничу (4:6, 4:6).

Шансы хозяина кортов действительно выше, но на фоне свежести Кузнецов вполне способен зацепиться. На наш взгляд, у него будут шансы в первой-второй партии, а дальше долгий простой скажется и американец получит дополнительное преимущество. Мы бы выбирали между тоталом больше 3.5 сета за 1.97 и тоталом больше 9.5 гейма в первой партии за 1.90. На приёме Куэрри не блещет, так что огромного числа брейков тут быть не должно.

Ставки на матч US Open Андрей Кузнецов — Сэм Куэрри 1 сентября 2020 года

Кузнецов не играл с января 2018 года из-за проблем со здоровьем. Вернулся в тур лишь две недели назад, выступив на челленджере в Праге. Понятно, что он далёк от оптимальных кондиций и не готов к интенсивным матчам на 2,5-3 часа. Однако Куэрри прошёл пик карьеры и в последнее время тоже не блещет. На наш взгляд, в дебюте на фоне свежести россиянин сумеет навязать борьбу опытному американцу.

Ставка: тотал больше 9.5 гейма за 1.90.