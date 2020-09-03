«Айлендерс» — «Филадельфия». Прогноз: Семён Варламов и Тротц закроют Проворова с Жиру

4 сентября в шестом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Филадельфией Флайерз». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты в прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.48.
Коэффициенты букмекеров на 6-й матч серии НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия»
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Филадельфия» 4 сентября будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.22.
Анализ и прогноз 6-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Филадельфия» (04.09.2020)
Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.
Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все находятся в абсолютно равных условиях.
4 сентября состоится шестой раунд битвы между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз», команды выйдут на лёд «Скотиабанк-арены» в Торонто в 2:00 мск. Накануне «лётчики» впервые прошли по краю пропасти, но всё же уцелели. Теперь счёт в серии 3-2. Права на ошибку по-прежнему нет.
Вообще, подопечные Алена Виньо накануне должны были решать все вопросы ещё в основное время. Они смотрелись активнее и интереснее, однако в первом периоде забить не сумели, а сразу после перерыва соперник реализовал большинство. Номинальные хозяева не стушевались, быстро вышли вперёд, а на 45-й минуте забросили третью шайбу.
И всё же обойтись без приключений «Филадельфии» снова не удалось. Форы в две шайбы за 4,5 минуты до сирены не хватило, причём никаких удалений тут не было. «Островитяне» забили два гола в равных составах и перевели игру в овертайм. Там, правда, гости всё же добились своего (4:3 ОТ).
Нужно выделить Клода Жиру, который набрал два очка и даже наконец-то забил в плей-офф. Прекрасный матч провёл Иван Проворов. Серия затягивается, а мудрый Барри Тротц с невозмутимым видом говорит в общении с журналистами, что хочет закончить её как можно быстрее.
У тренерского штаба «Нью-Йорка» возникает соблазн выпустить на шестую игру Томаса Грайсса, который великолепно действовал в четвёртом матче. К Семёну Варламову вопросов нет никаких — он пропустил четыре шайбы, но особых вариантов там не было. Претензии следует предъявлять в первую очередь защите.
Ситуация закручивается до предела. «Флайерз» добавили и здорово провели два матча подряд: в понедельник не повезло, зато в среду судьба вернула должок. Всё чаще напоминают о себе лидеры. Единственное — играть по счёту упорно не выходит, а теряя преимущество в две шайбы за пару минут далеко не уедешь.
Соперники изучили друг друга вдоль и поперёк, так что говорить о каких-то сюрпризах несколько наивно. Букмекеры снова выставляют практически равные коэффициенты, спорить с этим сложно. Шансы действительно близки, всё будет решаться на тоненького. Лезть в исход не рискнём, возьмём тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.74.
Три предыдущих поединка прошли по общему сценарию: аккуратный дебют, после чего команды постепенно раскочегариваются. Во всех трёх случаях в стартовые 20 минуты забивалось не более одного гола. Цена ошибки запредельная, лишний риск никому не нужен. Ждём аккуратного начала, а дальше победит тот, кто допустит меньше ошибок. Банально, но это плей-офф.
Прогноз и ставки на 6-й матч серии «Айлендерс» — «Филадельфия» 4 сентября 2020 года
Соперники прекрасно изучили друг друга. «Филадельфия» в последних двух матчах смотрится активнее, но слабая игра по счёту и отсутствие права на ошибку путает расклады. Проверим тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.74. Эта ставка доезжала в трёх предыдущих встречах. Цена ошибки запредельная, лишний риск никому не нужен.
Ставка: тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.74.
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