«Динамо-Брянск» — «Спартак-2». Прогноз: Игнатов, Баду и Пилипчук закрепятся в топ-3 ФНЛ

Динамовцы одержали четыре победы подряд, а красно-белым надо исправляться за безвольное поражение.

5 сентября «Динамо-Брянск» и «Спартак-2» сыграют в матче седьмого тура ФНЛ. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Спартака-2» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Спартак-2» 5 сентября

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Спартак-2» 5 сентября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.18, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.

Анализ и прогноз матча 7-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Спартак-2» (05.09.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. Сентябрь только стартовал, а на носу уже седьмой тур. Все 11 матчей состоятся в один день.

А именно в субботу, 5 сентября. В 17:00 мск в Брянске местное «Динамо» начнёт выяснять отношения со «Спартаком-2». Эта игра по праву считается одной из центральных в туре, поскольку соперники выступают выше ожиданий. После шести туров они входят в топ-5 турнирной таблицы ФНЛ.

Динамовцы вернулись в ФНЛ и чувствуют себя тут очень комфортно. Начали с двух поражений со счётом 0:1, хотя там и соперники оказались в порядке — «Оренбург» и «Енисей», которые сейчас идут среди лидеров. Зато дальше удалось добыть четыре победы подряд, все — всухую. А это уже серьёзно.

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Пострадали «Нижний Новгород», «Чертаново», «Томь» и «Иртыш». В трёх случаях хватило одного гола, в Томске удалось забить дважды. Подопечные Александра Горбачёва замыкают пятёрку сильнейших, но переоценивать результат не стоит. Три соперника из четырёх находятся в зоне вылета, а нижегородцы смотрелись предпочтительнее, но реализация подвела.

«Спартак-2» имел шансы остаться лидером, но в минувшем туре безвольно проиграл «Краснодару-2» (1:2). Встречу перенесли на сутки из-за неготовности поля после дождя, а на исходе получаса игры красно-белые остались в большинстве. И умудрились проиграть, забив единственный гол в середине второго тайма с пенальти.

В результате подопечные Романа Пилипчука занимают третью строчку в ФНЛ. Как на них повлияет столь чувствительное поражение, сказать сложно. Но вообще на восстановление и осмысление случившегося имелось полторы недели, так что футболисты наверняка смогут прийти в норму.

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Пожалуй, можно проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 3.28. Соперники выглядят сопоставимо и стабильностью не отличаются. Вариант попроще — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

«Динамо» не стесняется действовать вторым номером и пропускает мало, но и с созиданием испытывает проблемы. Аутсайдеры закончились, теперь соперники пойдут более опасные. Вот и проверим, чего стоит клуб из Брянска.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Динамо-Брянск» — «Спартак-2» 5 сентября 2020 года

Вроде бы «Динамо» одержало четыре победы подряд и будет играть на своём поле, но тут нужно учитывать календарь. Три соперника находятся в зоне вылета, а «Нижний Новгород» смотрелся лучше и остался без очков только из-за жуткой реализации. На наш взгляд, у красно-белых есть хорошие шансы зацепиться.

Ставка: «Спартак-2» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.