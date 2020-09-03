Нидерланды — Польша. Прогноз: бегство Кумана в «Барселону» не смутит Промеса и Ван Дейка

4 сентября Нидерланды примут Польшу в матче 1-го тура Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Нидерланды — Польша
Букмекеры не уверены, что матч лиги А Нидерланды — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Нидерланды — Польша (04.09.2020)
Пандемия коронавируса – не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.
Формат выглядит следующим образом. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.
Программа первого тура стартует 3 сентября десятью матчами, а продолжится 4 сентября ещё восемью. В пятницу среди прочих встречаются Нидерланды с Польшей. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на голландском стадионе «Йохан Круифф Арена».
Сборная Нидерландов в прошлом розыгрыше Лиги наций сумела дойти аж до финала турнира, где с минимальным счётом уступила португальцам. В группе с немцами и французами заняла первое место, обогнав последних лишь по дополнительным показателям. Ну а в полуфинале одержала волевую победу над англичанами уже в дополнительное время.
Голландцы также могут занести себе в актив и отбор на Евро-2020. В своей группе, где из крепких ребят были лишь немцы да северные ирландцы, они сумели занять вторую строчку. Впрочем, одно поражение и семь пропущенных мячей при 24-х забитых за восемь матчей – это вполне себе результат.
На Лигу наций в сборной Нидерландов собрались весьма мощным составом. Здесь и чемпион Англии ван Дейк, и результативные Промес с Депаем. Правда, главный тренер Рональд Куман ушёл в «Барселону», а потому теперь сборную возглавляет Дуайт Лодевегес. Однако Лодевегес давно в системе, так что проблем возникнуть не должно.
Поляки в прошлом розыгрыше Лиги наций замкнули тройку в своей лиге, но остались в элитном дивизионе из-за смены регламента. Тогда, к слову, в соперниках у них была Португалия, которая впоследствии стала победителем, а также Италия, выступившая весьма недурно.
Зато Польша сумела успешно отобраться на чемпионат Европы-2020. В своей группе сборная заняла первое место, одержав восемь побед в десяти матчах и пропустив только пять мячей. Хотя тут стоит отметить, что крепким соперником оказалась только Австрия, которая в итоге и заняла второе место.
По именам состав у поляков на первый взгляд вполне себе крепкий. Здесь есть не только яркие представители РПЛ типа Крыховяка и Шиманьски. Вызваны были также и игроки топ-клубов Италии (нападающий Аркадиуш Милик и голкипер Войцех Щенсны), а также главный бомбардир немецкой «Герты» Кшиштоф Пёнтек.
Однако голландцы всё равно справедливо идут фаворитом в линии букмекеров. Всё же разница в классе сказывается, да и стадион домашний. При этом полякам не поможет в ближайшее время главная забивная сила Роберт Левандовски, которому дали отдохнуть после напряжённого сезона. А это серьёзно снижает атакующий потенциал.
При таких раскладах мы бы подумали над комбинированной ставкой П1 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75. У Нидерландов есть лидеры в каждой линии, а у поляков всё куда скромнее. Ждём как минимум пары голов в матче.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций Нидерланды — Польша 4 сентября 2020 года
Нидерланды потеряли главного тренера, но его сменил давно работающий в штабе Лодевегес, так что проблем возникнуть не должно. У голландцев в команде много лидеров в каждой линии, а вот Польше в ближайшие время не поможет отдыхающий Левандовски. На наш взгляд, хозяева справедливо идут фаворитами.
Ставка: Нидерланды победят + общий тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.
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