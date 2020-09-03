Нидерланды — Польша. Прогноз: бегство Кумана в «Барселону» не смутит Промеса и Ван Дейка

4 сентября Нидерланды примут Польшу в матче 1-го тура Лиги наций. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Нидерланды — Польша

Букмекеры не уверены, что матч лиги А Нидерланды — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Нидерланды — Польша (04.09.2020)

Пандемия коронавируса – не помеха футболу. Большинство топ-лиг мира успешно доиграли свои чемпионаты, а некоторые даже успели начать новый сезон. Еврокубки тоже позади. Настал черёд сборных. Осенью нас ждёт шесть первых туров нового турнира УЕФА Лиги наций.

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Формат выглядит следующим образом. Сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА для сборных. Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп Лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в Лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они, соответственно, опустятся ниже.



Программа первого тура стартует 3 сентября десятью матчами, а продолжится 4 сентября ещё восемью. В пятницу среди прочих встречаются Нидерланды с Польшей. Начнётся игра в 21:45 мск и пройдёт на голландском стадионе «Йохан Круифф Арена».



Сборная Нидерландов в прошлом розыгрыше Лиги наций сумела дойти аж до финала турнира, где с минимальным счётом уступила португальцам. В группе с немцами и французами заняла первое место, обогнав последних лишь по дополнительным показателям. Ну а в полуфинале одержала волевую победу над англичанами уже в дополнительное время.

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Голландцы также могут занести себе в актив и отбор на Евро-2020. В своей группе, где из крепких ребят были лишь немцы да северные ирландцы, они сумели занять вторую строчку. Впрочем, одно поражение и семь пропущенных мячей при 24-х забитых за восемь матчей – это вполне себе результат.



На Лигу наций в сборной Нидерландов собрались весьма мощным составом. Здесь и чемпион Англии ван Дейк, и результативные Промес с Депаем. Правда, главный тренер Рональд Куман ушёл в «Барселону», а потому теперь сборную возглавляет Дуайт Лодевегес. Однако Лодевегес давно в системе, так что проблем возникнуть не должно.



Поляки в прошлом розыгрыше Лиги наций замкнули тройку в своей лиге, но остались в элитном дивизионе из-за смены регламента. Тогда, к слову, в соперниках у них была Португалия, которая впоследствии стала победителем, а также Италия, выступившая весьма недурно.

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Зато Польша сумела успешно отобраться на чемпионат Европы-2020. В своей группе сборная заняла первое место, одержав восемь побед в десяти матчах и пропустив только пять мячей. Хотя тут стоит отметить, что крепким соперником оказалась только Австрия, которая в итоге и заняла второе место.

По именам состав у поляков на первый взгляд вполне себе крепкий. Здесь есть не только яркие представители РПЛ типа Крыховяка и Шиманьски. Вызваны были также и игроки топ-клубов Италии (нападающий Аркадиуш Милик и голкипер Войцех Щенсны), а также главный бомбардир немецкой «Герты» Кшиштоф Пёнтек.



Однако голландцы всё равно справедливо идут фаворитом в линии букмекеров. Всё же разница в классе сказывается, да и стадион домашний. При этом полякам не поможет в ближайшее время главная забивная сила Роберт Левандовски, которому дали отдохнуть после напряжённого сезона. А это серьёзно снижает атакующий потенциал.

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При таких раскладах мы бы подумали над комбинированной ставкой П1 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75. У Нидерландов есть лидеры в каждой линии, а у поляков всё куда скромнее. Ждём как минимум пары голов в матче.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Нидерланды — Польша 4 сентября 2020 года

Нидерланды потеряли главного тренера, но его сменил давно работающий в штабе Лодевегес, так что проблем возникнуть не должно. У голландцев в команде много лидеров в каждой линии, а вот Польше в ближайшие время не поможет отдыхающий Левандовски. На наш взгляд, хозяева справедливо идут фаворитами.



Ставка: Нидерланды победят + общий тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.



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