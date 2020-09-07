Фрэнсис Тиафо — Даниил Медведев. Прогноз: россиянин накажет американца за длинный язык

8 сентября Фрэнсис Тиафо и Даниил Медведев сыграют в матче 4-го круга US Open. Начало — в 2:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Медведева, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.12. Успех Тиафо оценён коэффициентом 7.60.
Коэффициенты букмекеров на матч 4-го круга US Open Тиафо — Медведев
Аналитики считают, что матч US Open Фрэнсис Тиафо — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 33.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.93.
Анализ матча US Open Фрэнсис Тиафо — Даниил Медведев (08.09.2020)
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.
У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа, а вот мужчин пришлось подождать ещё пару недель. Фактически времени на разминку и набор формы не было: в конце августа состоялся только “Мастерс” в Цинциннати/Нью-Йорке, дальше наступило время US Open.
Состав участников в нынешнем году необычайно скромный, по крайней мере по меркам турниров «Большого шлема». Слишком уж много отказов из-за коронавируса. Тем не менее до Нью-Йорка всё же добрались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв.
Медведев легко и непринуждённо добрался до четвёртого круга. На три матча ушло менее шести часов, для турнира с пятисетовым форматом это очень мало. Третья ракетка турнира стабильно отдаёт соперникам от семи до девяти геймов: Федерико Дельбонис унёс семь, Кристофер О’Коннелл осилил девять, Джеффри-Джону Вулфу досталось восемь.
Талантливого американца в прошлом раунде россиянин разобрал без каких-либо хлопот. Сил не тратил, без необходимости не бегал, зато сопернику приходилось носиться из одного края корта в другой. Вулф старался, нервничал, но зацепиться не мог. От собственного бессилия пропала подача, посыпались двойные ошибки. В общем, интриги не возникло.
Фрэнсис Тиафо превосходит предыдущих оппонентов Даниила. Американцу всего 22 года, а он уже успел провести солидное время в топ-50. Правда, закрепиться не удалось, поскольку в последнее время результаты просели. По-прежнему не хватает стабильности: в удачный день может зацепиться с представителем топ-10, в неудачный проиграет малоизвестному теннисисту из второй сотни.
Соперники пересекались дважды, оба раза на харде в последние 13 месяцев. Медведев отдал всего один сет. Однако сейчас Тиафо находится в хорошей форме. Он одолел Андреаса Сеппи в четырёх сетах, выжил в триллере с Джоном Миллманом (дело дошло до пятой партии), а накануне на удивление легко закатал в корт крепкого Мартона Фучовича.
Тиафо уложился в два часа, отдав всего семь геймов. Мощной подачи и огромного числа эйсов от него нет смысла ждать, но вообще Медведеву будет сложнее. Единственное — американец накануне при попытке отвесить дежурный комплимент ближайшему оппоненту выдал, что игра Даниила смотрится не очень, хотя тот попадает. Такие слова могут добавить фавориту мотивации.
В остальном Тиафо достаточно хорош, чтобы навязать бой и при доле везения даже зацепить один сет. Мы бы выбирали между тоталом больше 32.5 гейма за 1.74 и тоталом больше 3.5 партии за 2.02. Вариант посмелее — победа Медведева в четырёх сетах за 3.34.
Ставки на матч US Open Фрэнсис Тиафо — Даниил Медведев 8 сентября 2020 года
Медведев превосходит соперника по общему уровню, но вообще Тиафо достаточно хорош. Мощной подачи у него нет, но в удачный день способен зацепиться даже с элитой. Теннисисты пересекались дважды, оба раза на харде в последние 13 месяцев. Американец в сумме забрал один сет. На наш взгляд, разгрома тут не будет, но класс Даниила скажется.
Ставка: тотал больше 32.5 гейма за 1.74.
- 7 сентября 2020
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 6 сентября 2020
-
21:06
-
20:54
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
15:04
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:45