«Авангард» — «Амур». Прогноз: Хартли, Зернов и Толчинский добудут третью победу подряд

7 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Амур». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.22, успех «Амура» идёт за 11.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 7 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 7 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 9.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — «Амур» (07.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

«Ак Барс» — СКА. Прогноз: Квартальнов, Доус и Зарипов отыграются за 0:4 на Валерии Брагине Накануне казанцы разгромно уступили на своём льду «Витязю».

2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд приходится выходить через день. На 7 сентября запланированы сразу пять матчей. Два из них стартуют в 19:30 мск. В Балашихе «Авангард» сразится с «Амуром».

Старт сезона сложился для соперников прямо противоположным образом. «Амур» потерпел два поражения с разницей в две шайбы, но вряд ли может себя в чём-то упрекнуть. Нужно учитывать контекст: из-за коронавируса дальневосточники не могут рассчитывать на целый ряд хоккеистов основы.

В результате состав наполовину состоит из членов молодёжной команды, что, само собой, сказывается на уровне игры. Тем не менее с «Северсталью» и «Локомотивом» «тигры» смотрелись более чем достойно. В обоих случаях их перебросали в три раза, однако 22-летний Евгений Киселев очень много тащил.

«Трактор» — «Куньлунь». Прогноз: Калинин и Кравцов оставят Алексея Ковалёва без очков Обе команды начали сезон с поражений, но челябинцы понравились больше.

В Череповце при доле везения даже могли зацепиться за очки — под занавес второго периода вели со счётом 4:2, однако не дотерпели (4:6). В Ярославле забить не сумели, да и моментов практически не создали. Даниил Исаев оформил «сухарь» без особых проблем. Зато пропустили всего дважды, причём одну из шайб — в меньшинстве.

«Авангард» тем временем добыл две тяжёлые победы, обе — с минимальным преимуществом. Пострадали «Сибирь» (1:0) и московское «Динамо» (2:1). Два очка забирали по делу, но как-то на тоненького. В каждом случае соперник снимал вратаря и имел шансы спастись в концовке. Выделим несколько факторов.

Первый — Эмиль Гарипов в полном порядке. Он может долгое время находиться без работы и не терять тонус. В нужный момент выручает, действует уверенно. С таким голкипером защитникам играть особенно комфортно. Второй — большинство. Оба раза победные шайбы забрасывались в формате «5-на-4».

«Металлург» — «Сочи». Прогноз: Бек, Плотников и Потехин извинятся перед Кошечкиным Накануне Василию не хватило одной секунды до сухого матча.

Ну и третий. Рид Буше. Новичок «ястребов» не получает колоссального игрового времени, но уже успел отличиться два раза. Собственно, победные голы принадлежат именно американцу. Понятно, что на своём льду против уступающего в классе соперника без целого ряда хоккеистов основы омичи идут явным фаворитом.

Линия практически не оставляет выбора, поскольку на П1 дают скромнейший коэффициент 1.22. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2.5) за 1.89 и тоталом больше 5 шайбы за 1.83. Логика простая: «Авангард» в первых матчах недобрал голов, реализация оказалась ниже средней. А соперник прекрасно подходит для того, чтобы поправить прицел и добавить в уверенности. Можно даже рассмотреть гол хозяев в каждом периоде за 2.39.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 7 сентября 2020 года

«Амур» из-за коронавируса лишился целого ряда хоккеистов основы и уже успел потерпеть два поражения в основное время. «Авангард» стартовал с двух побед, создавал достаточно, но забивал немного. На дистанции реализация должна прийти в норму, а моменты у хозяев точно будут — слишком уж велика разница в исполнительском мастерстве. Ждём голов.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.83.