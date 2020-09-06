Нидерланды — Италия. Прогноз: Депай, Промес и Ван Дейк добавят проблем Манчини с Иммобиле

7 сентября Нидерланды примут Италию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех Италии оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.22.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Нидерланды — Италия 7 сентября

Букмекеры считают, что матч лиги А Нидерланды — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Нидерланды — Италия (07.09.2020)

Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые на днях распечатали новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.

«Динамо» — «Спартак». Прогноз: Знарок закроет Яшкина, Шипачёва и Кагарлицкого в дерби Бело-голубые остались без второго звена, красно-белые потерпели два поражения с общим счётом 2:8.

Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они соответственно опустятся ниже.



Плотность календаря, конечно, запредельная, отдыхать некогда. 5 сентября завершился первый тур, а второй стартует уже 6-го числа. Программу продолжат 7 сентября сразу восемь матчей. В центральной встрече вечера сойдутся сборная Нидерландов и сборная Италии.



Голландцы будут играть на своём поле уже второй матч. В поединке первого тура они принимали Польшу и сумели одержать победу с минимальным счётом. Теперь команда лидирует в своей группе, вторая победа подряд станет большой заявкой на попадание в финальную часть.

«Авангард» — «Амур». Прогноз: Хартли, Зернов и Толчинский добудут третью победу подряд Дальневосточники вынуждены обходиться без целого ряда игроков основы из-за коронавируса.

Собственно, никаких сюрпризов тут не случилось. Нидерланды забрали мяч под свой контроль и практически всю игру давили, давили, давили. Многочисленные подходы к воротам поляков позволили отличиться только один раз. На очередной заброс в штрафную откликнулся молодой игрок лондонского «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн.



Итальянцы в матче первого тура, можно сказать, потеряли очки. Они принимали Боснию и Герцеговину и сумели наиграть только на ничью (1:1). Согласно цифрам, у них преимущество было как территориальным, так и игровым, но в итоге пришлось даже отыгрываться.



Если хозяева старались, судя по всему, взять своё количеством (в итоге они нанесли 20 ударов), то гости поставили скорее на качество и понимание того, что нужно делать. Сперва сработало у вторых: после розыгрыша корнера на 56-й минуте счёт открыл капитан боснийцев Эдин Джеко. Сравнять его сумел через 10 минут Стефано Сенси с передачи Лоренцо Инсинье, хотя тут надо сказать, что помог рикошет.

«Динамо Мн» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Паре и Сошников замучают Фурха и Метсолу В прошлом сезоне минчане получили в Уфе девять шайб.

Во многом итальянцы не смогли победить, потому что не использовали кучу своих моментов. Стоит отметить, что итальянская атака имеет отличный потенциал. Хотя вот с обороной всё не так гладко.



Оранжевые же против поляков показали хорошую игру, много бегали и могли даже выиграть с более крупным счётом. Однако сейчас, в начале сезона, физические кондиции большинства сборных далеки от идеальных. При таких раскладах ожидать от голландцев постоянных атак и надёжности в обороне в матче с быстроногими итальянцами едва ли стоит.



Да и вряд ли сборная Италии станет отсиживаться у своей штрафной. На наш взгляд, нас ожидает вполне открытый футбол с голами в обе стороны. При желании такой вариант можно проверить. Тем более что на ставку обе забьют букмекеры дают вполне рабочие 1.85.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Нидерланды — Италия 7 сентября 2020 года

Сборная Нидерландов показала отличный футбол в матче с Польшей. Однако атака итальянцев гораздо страшнее польской, а физические кондиции голландцев всё же ещё не идеальные. На наш взгляд, стоит ожидать вполне открытый футбол с забитыми мячами в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.85.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.