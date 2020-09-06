Нидерланды — Италия. Прогноз: Депай, Промес и Ван Дейк добавят проблем Манчини с Иммобиле

7 сентября Нидерланды примут Италию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех Италии оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.22.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Нидерланды — Италия 7 сентября
Букмекеры считают, что матч лиги А Нидерланды — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.
Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги наций Нидерланды — Италия (07.09.2020)
Футбол потихоньку оправляется от последствий пандемии коронавируса. Топ-лиги Европы готовятся к старту нового сезона, а некоторые первенства, в том числе и РПЛ, рубятся уже вовсю. Пришёл черёд сборных, которые на днях распечатали новый розыгрыш Лиги наций УЕФА.
Напомним формат. 55 команд распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Участники играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию, а победители групп в лигах В, С и D поднимутся лигой выше. Что же до последних мест групп, то они соответственно опустятся ниже.
Плотность календаря, конечно, запредельная, отдыхать некогда. 5 сентября завершился первый тур, а второй стартует уже 6-го числа. Программу продолжат 7 сентября сразу восемь матчей. В центральной встрече вечера сойдутся сборная Нидерландов и сборная Италии.
Голландцы будут играть на своём поле уже второй матч. В поединке первого тура они принимали Польшу и сумели одержать победу с минимальным счётом. Теперь команда лидирует в своей группе, вторая победа подряд станет большой заявкой на попадание в финальную часть.
Собственно, никаких сюрпризов тут не случилось. Нидерланды забрали мяч под свой контроль и практически всю игру давили, давили, давили. Многочисленные подходы к воротам поляков позволили отличиться только один раз. На очередной заброс в штрафную откликнулся молодой игрок лондонского «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн.
Итальянцы в матче первого тура, можно сказать, потеряли очки. Они принимали Боснию и Герцеговину и сумели наиграть только на ничью (1:1). Согласно цифрам, у них преимущество было как территориальным, так и игровым, но в итоге пришлось даже отыгрываться.
Если хозяева старались, судя по всему, взять своё количеством (в итоге они нанесли 20 ударов), то гости поставили скорее на качество и понимание того, что нужно делать. Сперва сработало у вторых: после розыгрыша корнера на 56-й минуте счёт открыл капитан боснийцев Эдин Джеко. Сравнять его сумел через 10 минут Стефано Сенси с передачи Лоренцо Инсинье, хотя тут надо сказать, что помог рикошет.
Во многом итальянцы не смогли победить, потому что не использовали кучу своих моментов. Стоит отметить, что итальянская атака имеет отличный потенциал. Хотя вот с обороной всё не так гладко.
Оранжевые же против поляков показали хорошую игру, много бегали и могли даже выиграть с более крупным счётом. Однако сейчас, в начале сезона, физические кондиции большинства сборных далеки от идеальных. При таких раскладах ожидать от голландцев постоянных атак и надёжности в обороне в матче с быстроногими итальянцами едва ли стоит.
Да и вряд ли сборная Италии станет отсиживаться у своей штрафной. На наш взгляд, нас ожидает вполне открытый футбол с голами в обе стороны. При желании такой вариант можно проверить. Тем более что на ставку обе забьют букмекеры дают вполне рабочие 1.85.
Прогноз и ставки на матч Лиги наций Нидерланды — Италия 7 сентября 2020 года
Сборная Нидерландов показала отличный футбол в матче с Польшей. Однако атака итальянцев гораздо страшнее польской, а физические кондиции голландцев всё же ещё не идеальные. На наш взгляд, стоит ожидать вполне открытый футбол с забитыми мячами в обе стороны.
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.85.
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