«Даллас» — «Вегас». Прогноз: Худобин продолжит грабить «рыцарей», Радулов потеряется

13 сентября в четвёртом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.20.
Коэффициенты букмекеров на 4-й матч серии матч НХЛ «Даллас» — «Вегас»
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Вегас» 13 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.22, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.
Анализ и прогноз 4-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас» — «Вегас» (13.09.2020)
Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.
Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.
13 сентября «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» проведут четвёртый матч. Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 3:00 мск. В серии ведут «шерифы», 2-1. Подопечные Питера Дебура вроде бы имеют территориальное преимущество и много создают, но выхлоп получается скромный.
Собственно, эта проблема преследует команду довольно давно. Абсолютно средний «Ванкувер», например, в полуфинале конференции умудрился дожить до седьмого поединка (и даже едва не дотянулся до овертайма). Просто потому что жуткая реализация моментов перевешивает все старания на чужой половине льда.
В третьем матче «рыцари» перебросали соперника почти в два раза (40:23). И проиграли. «Даллас» бодро выглядел во втором периоде, заслужив свою шайбу перед вторым перерывом. А вот в первой и третьей 20-минутке преимущество номинальных гостей было не просто заметным, а подавляющим.
Антон Худобин пластался практически без пауз, регулярно демонстрируя отличную растяжку. В результате за 60 минут «Голден Найтс» лишь однажды забили в равных составах (первая шайба состоялась в большинстве). А вишенкой на торте стало моментальное завершение овертайма: Александр Радулов отличился спустя 31 секунду (3:2 ОТ).
Способность россиянина выстреливать в нужные моменты ни для кого не является секретом, такие голы на первой минуте овертайма в плей-офф пропускать просто нельзя. Удивительно, насколько старательно «Вегас» играет с огнём. В Кубке Стэнли за такое рано или поздно придётся расплачиваться.
Букмекеры, впрочем, по-прежнему верят в изначальные котировки: около двойки на победу подопечных Питера Дебура, 3.30-3.40 на команду Рика Боунесса. То есть можно не мудрить и просто продолжать долбить классические 1Х за прекрасный коэффициент (сейчас на этот вариант дают 1.93).
И всё же номинальным гостям пора прекращать транжирить возможности. У «Старз» достаточно опытных хоккеистов, способных решить эпизод и создать гол из ничего. Рисунок игры, понятно, не изменится: «Вегас» продолжит владеть территорией и орошать владения Антона Худобина бросками, набросами да подставлениями.
Возьмём ИТМ 26.5 броска «Далласа» за 2.00. Клуб из Техаса не ставит на количество, разминочных бросков здесь минимум (да и Робин Ленер с ними играюче справляется). Скорее всего, «рыцари» станут действовать осмотрительнее, поскольку ещё одно поражение поставит их на край пропасти. Предпосылок для игры без центра площадки не видно.
Также рискнём проверить ставку «гости не забьют в первом периоде» за дивный коэффициент 2.40. Собственно, за три игры в стартовом отрезке была заброшена всего одна шайба. В первом поединке на третьей минуте отличился Йон Клинберг. На наш взгляд, кэф должен быть в районе 2.10-2.20.
Прогноз и ставки на 4-й матч серии НХЛ «Даллас» — «Вегас» 13 сентября 2020 года
Ставки повышаются, цена ошибки всё выше — ещё одно поражение поставит подопечных Питера Дебура на край пропасти. Ждём сравнительно сдержанного хоккея. Соперники прекрасно изучили друг друга, а вратари в полном порядке — даже фора в одну шайбу по такой игре может оказаться чрезмерной. Проверим ИТМ 26.5 броска «Далласа» за 2.00. Пока Робина Ленера по пустякам не тревожат.
Ставка №1: ИТМ 26.5 броска «Далласа» за 2.00.
Ставка №2: «Вегас» не забьёт в первом периоде за 2.40.
- 12 сентября 2020
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:35
-
07:30
-
07:30
-
07:00
- 11 сентября 2020
-
22:45
-
22:38
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30