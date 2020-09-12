«Даллас» — «Вегас». Прогноз: Худобин продолжит грабить «рыцарей», Радулов потеряется

13 сентября в четвёртом матче полуфинала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч серии матч НХЛ «Даллас» — «Вегас»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Вегас» 13 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.22, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Анализ и прогноз 4-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас» — «Вегас» (13.09.2020)

Пандемия осталась в прошлом, любителям хоккея есть из чего выбирать. КХЛ набирает обороты, а в НХЛ наступает самое вкусное. Лига вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли быстро подошёл к логическому завершению, абсолютно во всех парах состоялось по пять-шесть матчей. А вот полуфиналы конференций выдались шикарными: аж три седьмых игры.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы в абсолютно равных условиях.

13 сентября «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» проведут четвёртый матч. Команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 3:00 мск. В серии ведут «шерифы», 2-1. Подопечные Питера Дебура вроде бы имеют территориальное преимущество и много создают, но выхлоп получается скромный.

Собственно, эта проблема преследует команду довольно давно. Абсолютно средний «Ванкувер», например, в полуфинале конференции умудрился дожить до седьмого поединка (и даже едва не дотянулся до овертайма). Просто потому что жуткая реализация моментов перевешивает все старания на чужой половине льда.

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В третьем матче «рыцари» перебросали соперника почти в два раза (40:23). И проиграли. «Даллас» бодро выглядел во втором периоде, заслужив свою шайбу перед вторым перерывом. А вот в первой и третьей 20-минутке преимущество номинальных гостей было не просто заметным, а подавляющим.

Антон Худобин пластался практически без пауз, регулярно демонстрируя отличную растяжку. В результате за 60 минут «Голден Найтс» лишь однажды забили в равных составах (первая шайба состоялась в большинстве). А вишенкой на торте стало моментальное завершение овертайма: Александр Радулов отличился спустя 31 секунду (3:2 ОТ).

Способность россиянина выстреливать в нужные моменты ни для кого не является секретом, такие голы на первой минуте овертайма в плей-офф пропускать просто нельзя. Удивительно, насколько старательно «Вегас» играет с огнём. В Кубке Стэнли за такое рано или поздно придётся расплачиваться.

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Букмекеры, впрочем, по-прежнему верят в изначальные котировки: около двойки на победу подопечных Питера Дебура, 3.30-3.40 на команду Рика Боунесса. То есть можно не мудрить и просто продолжать долбить классические 1Х за прекрасный коэффициент (сейчас на этот вариант дают 1.93).

И всё же номинальным гостям пора прекращать транжирить возможности. У «Старз» достаточно опытных хоккеистов, способных решить эпизод и создать гол из ничего. Рисунок игры, понятно, не изменится: «Вегас» продолжит владеть территорией и орошать владения Антона Худобина бросками, набросами да подставлениями.

Возьмём ИТМ 26.5 броска «Далласа» за 2.00. Клуб из Техаса не ставит на количество, разминочных бросков здесь минимум (да и Робин Ленер с ними играюче справляется). Скорее всего, «рыцари» станут действовать осмотрительнее, поскольку ещё одно поражение поставит их на край пропасти. Предпосылок для игры без центра площадки не видно.

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Также рискнём проверить ставку «гости не забьют в первом периоде» за дивный коэффициент 2.40. Собственно, за три игры в стартовом отрезке была заброшена всего одна шайба. В первом поединке на третьей минуте отличился Йон Клинберг. На наш взгляд, кэф должен быть в районе 2.10-2.20.

Прогноз и ставки на 4-й матч серии НХЛ «Даллас» — «Вегас» 13 сентября 2020 года

Ставки повышаются, цена ошибки всё выше — ещё одно поражение поставит подопечных Питера Дебура на край пропасти. Ждём сравнительно сдержанного хоккея. Соперники прекрасно изучили друг друга, а вратари в полном порядке — даже фора в одну шайбу по такой игре может оказаться чрезмерной. Проверим ИТМ 26.5 броска «Далласа» за 2.00. Пока Робина Ленера по пустякам не тревожат.

Ставка №1: ИТМ 26.5 броска «Далласа» за 2.00.

Ставка №2: «Вегас» не забьёт в первом периоде за 2.40.