«Нюрнберг» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман и Забитцер выбьют бывший клуб Ивана Саенко

12 сентября «Нюрнберг» примет «РБ Лейпциг» в матче 1-го раунда Кубка Германии. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.35.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Германии «Нюрнберг» — «РБ Лейпциг»

Букмекеры считают, что матч Кубка Германии «Нюрнберг» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча Кубка Германии «Нюрнберг» — «РБ Лейпциг» (12.09.2020)

Первое окно для сборных успешно закрылось, ждём октября. Потихоньку начинают новый сезон топовые лиги Европы. Уже играют во Франции, 12 сентября стартуют и испанская Примера с английской Премьер-лигой. Ну а запуск немецкой Бундеслиги назначен на 18 сентября.

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Впрочем, участникам чемпионата Германии предстоит уже сейчас показать уровень своей подготовки, поскольку им предстоят игры в первом раунде Кубка Германии. В одном из поединков встретятся «Нюрнберг» и «РБ Лейпциг».



«Нюрнберг» в прошлом сезоне едва избежал вылета из второй Бундеслиги. По итогам регулярного первенства он набрал всего 37 очков в 34 турах и занял 16-е место, которые отправляют в переходные матчи. За сохранение прописки во втором по силе немецком дивизионе клуб боролся с «Ингольштадтом 04» и по сумме двух поединков всё же остался.



Тогда за время регулярного розыгрыша клуб из Нюрнберга сумел забить 45 голов, что по меркам Второй Бундеслиги нормально. Только вот с обороной были серьёзные проблемы. Пропущено аж 58 голов, что является один из худших показателей среди всех участников первенства.

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С тех пор состав сильно изменился, текучка кадров солидная. Фактически костяк пересобрали заново. Однако отдельно стоит выделить смену главного тренера. Теперь рулевым там молодой Роберт Клаусс, который до этого работал ассистентом Юлиана Нагельсмана.



«РБ Лейпциг» в прошлом сезоне Бундеслиги выступил крайне достойно. До какого-то момента даже сохранял отличные шансы на чемпионство, но по итогу замкнул тройку лидеров. За 34 тура получилось заработать 66 очков. Отставание от лидера мюнхенской «Баварии» составило целых 16 пунктов.



Стоит отметить, что подопечные Нагельсмана потерпели лишь четыре поражения, а пропустили всего 37 голов. Лучше показатель лишь у «Баварии»: тоже четыре поражения, но на пять пропущенных меньше. Из ключевых потерь можно выделить разве что продажу Тимо Вернера в лондонский «Челси». Зато клуб пополнил нападающий сборной Кореи Хван Хи Чхан. Ну а в остальном костяк сохранили.

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В предстоящем поединке на стороне «РБ Лейпцига» не только существенная разница в классе, но ещё и преимущество в тонусе. Конечно, «Нюрнберг» вовсю проводит товарищеские матчи и готовиться к старту нового сезона. Но РБЛ в первой половине августа дошёл в Лиге чемпионов до полуфинала.



Масса игроков основы уезжала на матчи сборных в Лиге наций и тоже успела получить игровую практику. Так что с физической готовностью у футболистов «Лейпцига» проблем быть не должно. Вероятно, Нагельсман выставит состав близкий к оптимальному, поскольку на носу уже старт Бундеслиги, а к нему нужно готовиться. Да и вылететь из Кубка в первом же раунде едва ли входит в его планы.



Уничтожения не ждём, а вот победу на классе вполне можно проверить. Комбинированная ставка П2 + тотал меньше 4.5 мяча выглядит интересно. Тем более что букмекеры дают на неё вполне рабочий коэффициент 1.84. Альтернативный вариант – П2 с форой (-1) за коэффициент 1.56.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Нюрнберг» — «РБ Лейпциг» 12 сентября

В «Нюрнберге» сейчас идёт перестройка. Едва ли от него стоит ждать каких-то сюрпризов, поскольку игрокам только предстоит адаптироваться к тренеру и друг к другу. А вот на стороне «РБ Лейпцига» и отличный тонус, и прежний состав. И преимущество в уровне исполнителей, разумеется. Ждём победы на классе от Нагельсмана.



Ставка: победа «РБ Лейпцига» + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.84.



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