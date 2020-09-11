«Гранада» — «Атлетик». Прогноз: Сольдадо и Дуарте разомнутся на Муньяине перед еврокубками

В шести предыдущих домашних матчах с басками «Гранада» проиграла лишь один раз.

12 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Гранады» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.91. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 2.88.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетик» Б

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Гранада» — «Атлетик» 12 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.56. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22.

Анализ и прогноз матча Примеры «Гранада» — «Атлетик» Бильбао (12.09.2020)

Летняя пауза в чемпионате Испании получилась небольшой из-за коронавируса, зато шума было много. Лионель Месси всё же остался в «Барселоне» и в открытую критиковал Жозепа Бартомеу, Фёдор Смолов завершил аренду в «Сельте» и вернулся в «Локомотив», несчастная «Валенсия» терпела бедствие.

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Международная пауза осталась позади, пришло время для нового розыгрыша испанской Примеры. Изначально его планировали начать 11 сентября, но в итоге пришлось подождать ещё один день. На субботу запланированы сразу три матча, в 19:30 мск прозвучит стартовый свисток для «Гранады» и «Атлетика» из Бильбао.

Предыдущий сезон стал для «насридов» эпохальным. Они впервые в истории пробились в еврокубки. В принципе, по делу: очень бойкий и смелый футбол сочетался с хорошими результатами. По количеству забитых мячей (52, то есть почти полторы штуки за игру) команда стала шестой в Ла Лиге.

Всё решалось на тоненького. Концовку удалось провести выше всяких похвал — четыре победы и ничья в шести заключительных турах. Единственное поражение нанёс мадридский «Реал» (1:2), да и то с ощутимым трудом. Удалось обогнать «Хетафе» с «Валенсией» и финишировать на седьмой строчке.

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У «Атлетика» ситуация запутанная. С одной стороны, в национальном первенстве всё грустно: 51 очков и 11-е место в турнирной таблице. Шансы на Лигу Европы долгое время сохранялись, однако в пяти последних турах состоялись четыре поражения, в том числе от «Леганеса» и как раз «Гранады».

С другой — в Кубке Испании удалось добраться до финала, высадив по пути «Барселону» и как раз-таки «Гранаду». Вот только федерация перенесла решающий матч на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Разумеется, с разрешения УЕФА. Вроде как его планируют провести на Рождество, но официальной информации пока нет.

Отдельный момент — календарь. Игру второго тура с «Барселоной» перенесли на январь, в результате чего после первого поединка у басков будет окно в две недели. Это не шутка — следующая встреча состоится только 27 сентября. А вот «Гранада» почти наверняка будет близка к оптимальному состоянию.

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Причина на поверхности — еврокубки. Уже 17 сентября предстоит биться во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Правда, соперник совсем скромный — албанская «Теута». Смазать первое в истории участие в еврокубках клуб точно не хочет, так что уровень физической готовности должен быть достойным.

И последнее момент. «Гранада» в принципе хороша на своём поле, матчи с «Атлетиком» тут не исключение. В шести предыдущих поединках в родных стенах «насриды» уступили однажды. Потому мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.00 и ИТБ 1 гола хозяев за 2.08. Оборона у басков крепкая, но на выезде они пропускают чаще.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Гранада» — «Атлетик» 12 сентября 2020 года

«Гранада» великолепно закончила предыдущий сезон, а уже через несколько дней впервые в истории сыграет в еврокубках. С физической готовностью тут должен быть порядок. «Атлетик» же из-за переноса матча против «Барселоны» следующую встречу проведёт только 27 сентября. Вполне возможно, что гости будут далеки от пика кондиций.

Ставка: победа «Гранады» с нулевой форой за 2.00.