«Урал» — «Химки». Прогноз: Ломовицкий, Корян и Идову разочаруют. Помазун продолжит тащить

12 сентября «Урал» примет «Химки» в матче 7-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.28. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Урал» — «Химки»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча 7-го тура РПЛ «Урал» — «Химки» (12.09.2020)

Сентябрьское окно сборных успешно закрыто, сборная России снова порадовала своих болельщиков и добыла две результативные победы. Теперь национальные команды соберутся только в октябре, так что пора вернуться в национальное первенство. РПЛ уже раскочегарилась – на носу седьмой тур.

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Программа откроется тремя матчами 12 сентября. В одном из них екатеринбургский «Урал» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена».



«Урал» в новом сезоне выглядит неплохо. За шесть игр было набрано всего шесть очков — результат не то чтобы сильный, зато удалось потерпеть только лишь два поражения. Сейчас он располагается на 11-й строчке, но пока плотность таблицы позволяет без особых проблем забраться повыше.



В последнем матче екатеринбуржцы гостили у «Сочи», скатав нулевую ничью. Встреча получилась довольно спокойной, можно даже сказать малособытийной. Соперники смотрелись плюс-минус сопоставимо и в целом наиграли на итоговый результат. Острота возникала редко, а вратари действовали надёжно.

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«Химки» после громкой отставки Сергея Юрана и назначения на пост главного тренера Дмитрия Гунько выглядит неубедительно. За шесть игр в РПЛ под руководством нового специалиста они сумели набрать только три очка. Это 15-я, предпоследняя, строчка в турнирной таблице. Грустно.



Последние две игры, конечно, были неплохи. Сперва чудом получилось увезти очки из Тулы, завоевав ничью с «Арсеналом» (1:1). А затем разойтись миром с «Ротором» (1:1), который тоже вернулся в высший российский дивизион. Хотя, надо сказать, в матче с волгоградцами химчане смотрелись даже активнее, а местами острее.



Вообще, с атакой у красно-чёрных дела обстоят более-менее нормально, свой гол в большинстве случаев найти удаётся. Они забили в четырёх из последних пяти игр. А вот с обороной всё гораздо хуже – пропускают химчане в каждом матче.

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У «Урала» оборона сейчас чуть ли не образцовая, контраст с предыдущими сезонами поразительный. Во многом перелом состоялся благодаря арендованному у ЦСКА голкиперу Илье Помазуну, который уже не раз успел спасти свою новую команду и помочь ей набрать очки. За последние четыре игры он пропустил только два мяча: от «Локомотива» и «Ростова». Так что «Химкам» будет весьма тяжело рассчитывать триумф в предстоящем поединке.



Однако мы бы не стали ждать и от екатеринбуржцев яркой игры в атаке, поскольку с результативностью у них сейчас проблемы. Свой гол на родном стадионе, вероятно, они сумеют забить скромным химчанам, но едва ли больше. При таких раскладах интересно выглядит комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.09.



Цифры на нашей стороне. Дело в том, что ни в одном из шести туров нового сезона РПЛ с участием «шмелей» не забивалось больше двух голов. После отставки Дмитрия Парфёнова игра команды заметно подсохла, а в защите стало поспокойнее.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Химки» 12 сентября 2020 года

«Химки» в РПЛ пока выглядят довольно неубедительно, пропускают в каждой игре. У «Урала» с приходом вратаря Ильи Помазуна в обороне стало надёжнее. На наш взгляд, екатеринбуржцы на своём поле сумеют набрать очки в матче с аутсайдером чемпионата России.



Ставка: «Урал» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.09.



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