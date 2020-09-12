«Металлург» — «Торпедо». Прогноз: Воробьёв, Бек и Плотников снова разочаруют зрителей

13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Торпедо». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.71, успех «Торпедо» идёт за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Торпедо» 13 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Торпедо» 13 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» — «Торпедо» (13.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Несколько хоккеистов «Нефтехимика» заболели во время турне по Латвии и Финляндии. Перенесли целый ряд матчей «Йокерита», поскольку «джокеры» ушли на карантин.

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Впрочем, пока первенство не приостановили. На воскресенье, 13 сентября, запланированы сразу семь поединков. В 15:00 мск в Магнитогорске местный «Металлург» начнёт выяснять отношения с «Торпедо». Очков хозяева набрали больше, вот только радоваться тут особенно нечему.

Дело в уровне оппозиции. «Лисы» натужно одолели два наименее готовых к сезону коллектива — «Куньлунь» (2:1) и «Амур» (3:1). Первые набрали состав только в августе и играют без легионеров, а вторые из-за коронавируса вынуждены ставить молодёжь. Между ними вклинился «Сочи» (6:0). При этом вплоть до второй шайбы гости смотрелись не хуже.

Первая же серьёзная проверка обернулась провалом. «Магнитка» в родных стенах отлетела от «Авангарда» (0:4). И это ещё Юхо Олкинуора много выручал в дебюте. Игра оказалась сделана уже к середине второго периода, когда преимущество омичей достигло трёх шайб. Дальше они сбавили обороты и никуда не торопились.

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У «Торпедо» в четырёх матчах всего четыре очка, но команда может собой гордиться. Во-первых, она поздно начала предсезонную подготовку, а несколько хоккеистов присоединились за считанное количество дней до старта регулярки. Во-вторых, уровень соперников был крайне солидный. Никаких аутсайдеров.

В-третьих, это не помешало показывать яркий хоккей и много забивать. Оба поражения получились близкими — 2:3 от «Салавата Юлаева» и 4:6 со СКА. Победа над «Сибирью» (4:3) справедлива, там нижегородцы смотрелись лучше. А накануне они нанесли первое поражение «Автомобилисту» (4:3 Б).

Вполне могли управиться в основное время, но не повезло. Не поплыли после быстрого гола, в равных составах выглядели даже бодрее. А в серии буллитов всё решил Андрей Тихомиров (ни разу не пропустил) и опытный Михаил Варнаков. Тем удивительнее, что букмекеры совсем не верят в гостей.

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Даже П2 с форой (+1.5) можно взять за нестыдный коэффициент 1.67. Мы же пойдём дальше и проверим П2 с форой (+1) за 1.89. Атака у подопечных Ильи Воробьёва смотрится тяжеловато. С «Сочи» залетело всё возможное, а вот в остальных случаях получалось меньше, чем хочется видеть от такого подбора исполнителей. Сергея Мозякина по-прежнему не будет.

Вообще «лисы» удачно играют с «Торпедо», но просто так подопечные Дэвида Немировски фаворита не отпустят. Простой факт: в 11 предыдущих очных встречах «Металлург» лишь однажды победил с разницей более чем в одну шайбу. А ведь коэффициент приближается к двойке!

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Торпедо» 13 сентября 2020 года

Букмекеры совсем не верят в гостей, хотя «Металлург» сейчас совсем не блещет. Мозякина нет, а без него с голами туго. Накануне по всем статьям проиграли «Авангарду». Нижегородцы бодро атакуют и на удивление хорошо готовы физически, а потому просто так «лис» они не отпустят. Линия позволяет взять П2 с форой (+1) за близкий к двойке коэффициент.

Ставка: победа «Торпедо» с форой (+1) за 1.89.