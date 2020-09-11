Наоми Осака — Виктория Азаренко. Прогноз на финал US Open-2020: гуляй, Беларусь!

12 сентября Наоми Осака — Виктория Азаренко сыграют в матче финала US Open. Начало — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Осаку, ставки на победу теннисистки из Японии принимаются с коэффициентом 1.71. Успех Азаренко оценён коэффициентом 2.46.

Коэффициенты букмекеров на матч финала US Open Осака — Азаренко

Аналитики считают, что матч US Open Наоми Осака — Виктория Азаренко получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.10. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.

Анализ матча US Open Наоми Осака — Виктория Азаренко (12.09.2020)

US Open-2020 продолжает дарить яркие сюжеты. Начиналось всё грустно: пандемия, отсутствие зрителей, вынужденные ограничения для теннисистов. Зато дальше понеслось. У мужчин впервые с 2014 года турнир «Большого шлема» выиграет новичок. Надаль и Федерер в Нью-Йорк не приехали, а Джоковича дисквалифицировали за попадание мячом в линейную судью.

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К женщинам внимания традиционно приковано чуть меньше, но и тут кипят нешуточные страсти. Возвращение Цветаны Пиронковой прервала в четвертьфинале Серена Уильямс, а сама американка так и не смогла дотянуться до 24-го “шлема”. В следующем раунде её высадила Виктория Азаренко.

Теннисистка из Беларуси творит историю на четвёртом десятке жизни. После пандемии она уже успела выиграть крупный турнир в Цинциннати, пройдя четырёх представительниц топ-50 и крепкую Ализе Корне. Правда, титул достался ей без финала, поскольку соперница решила не выходить на корт. Но об этом чуть позже.

На US Open получается ещё круче. Азаренко не выходила в финалы ТБШ аж с 2013 года, а Серену прежде вообще не обыгрывала на “мейджорах”. Она уже обеспечила себе возвращение в топ-15 рейтинга WTA, а в случае победы и вовсе займёт 11-ю строчку. Самое главное, что всё это абсолютно заслуженно.

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Вплоть до полуфинала Виктория не встречала на своём пути особого сопротивления. При этом нельзя сказать, что ей просто повезло с сеткой. В первой круге попалась Барбара Хаас, зато дальше шутки закончились — Арина Соболенко, Ига Свёнтек, Каролина Мухова и Элисе Мертенс. Только чешка сумела дойти до третьей партии, все остальные уступили всухую.

С Уильямс пришлось помучиться. В первом сете не получалось ровным счётом ничего. Американка сделала ставку на дебют, что вполне понятно: она очень часто играла решающие парти, что в 38-летнем возрасте не может не сказаться. Азаренко выцарапала всего один гейм, однако не расклеилась и смогла добавить.

Дальше она просто загоняла Уильямс, воспользовавшись преимуществом на задней линии. Свежесть (в четвертьфинале проиграла всего один гейм) и фора в движении проявились, а количество невынужденных ошибок уменьшилось. Серена делала всё возможное, пыталась сбить соперницу с ритма и вызывала физиотерапевта прямо по ходу гейма. Не помогло (1:6, 6:3, 6:3).

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Тут наступает самое интересное. В финале предстоит сразиться с Наоми Осакой — той самой, которая отказалась выходить на корт в Цинциннате, отдав титул без борьбы. Японка накануне тоже провела тяжёлый поединок, отбегав больше двух часов с Дженнифер Брэйди. Три сета, тай-брейк — было всё.

Надо сказать, что по качеству тенниса экс первая ракетка мира особого преимущества не имела. Однако в заключительной партии американка подсела на фоне усталости, чем Осака и воспользовалась. 7:6, 3:6, 6:3. Букмекеры считают её фавориткой финала, хотя в этом есть сомнения.

По очным встречам равенство, 2-2. Обе победы Наоми одержала на грунте, а одно из поражений потерпела не выходя на корт две недели назад. Остаётся лёгкая победа Виктории на харде в третьем круге Australian Open (6:1, 6:1), да только случилась она аж в 2016 году. Соперница тогда находилась за пределами первой сотни и попала в основную сетку через квалификацию.

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В общем, история противостояния не поможет. Велик соблазн сыграть против линии, поскольку Азаренко нащупала свою игру и уже дважды демонстрировала характер. Оба решающих сета она забрала уверенно и без особых проблем. Колоссальный опыт и отсутствие давления должны помочь в трудные моменты.

Осака отлично подаёт, много обостряет и постоянно нагнетает давление, но процент брака довольно высок. На задней линии Виктория в нынешнем состоянии способна замотать кого угодно, так что считать её аутсайдером опасно. Мы бы выбирали между тоталом больше 21.5 гейма за 1.91 и победой Азаренко с форой (+2.5 гейма) за 1.98.

Любители рисковать могут проверить третий сет за 2.55. На кону слишком многое, обе теннисистки будут упираться до последнего.

Ставки на матч US Open Наоми Осака — Виктория Азаренко 12 сентября 2020 года

Букмекеры отдают преимущество Осаке, хотя на задней линии Азаренко смотрится очень уверенно. Процент брака у японки довольно высок, а по опыту и характеру она определённо уступает. Теннисистка из Беларуси может громко выругаться по ходу матча, но самообладания она не теряет. Возьмём П2 с форой.

Ставка: победа Азаренко с форой (+2.5) гейма за 1.98.