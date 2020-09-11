«Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз: Артета, Обамеянг, Джака и Виллиан настрадаются в дерби

12 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Арсенал». Начало встречи — в 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Фулхэма» оценивается букмекерами коэффициентом 6.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Арсенал» 12 сентября

Эксперты считают, что матч АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» 12 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Анализ и прогноз матча 1-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Арсенал» (12.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Прогноз: «святые» раскачают Ходжсона с Заа и без Кузяева Гости играют с высокой линией обороны, а потому много забивают и достаточно пропускают.

Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. А это значит, что английская Премьер-лига возвращается в бой. Первенство стартует в субботу, 12 сентября, четырьмя матчами. Начнём с лондонского дерби, пусть и далеко не самого принципиального.



В 14:30 мск выяснять отношения начнут «Фулхэм» и «Арсенал». «Дачники» вернулись в элитный дивизион максимально быстро, с первой же попытки. Правда, сделали это максимально длинным и нервным путём. Через плей-офф за третью путёвку в АПЛ, где сначала разобрались с «Кардифф Сити», а в финале дожали «Брентфорд».



Массовой миграции футболистов решили избежать. Костяк сохранился, сделаны лишь несколько точечных приобретений. Ничего сумасшедшего, но со вкусом — аренда Марио Лемины, аренда Альфонса Ареоля, выкуп Гаррисона Рида. Плюс Тете (которого сватали в «Спартак») и Энтони Робинсон.

«Эйбар» — «Сельта». Прогноз: нет Смолова — нет голов. Аспас и Мина останутся ни с чем В трёх предыдущих очных встречах «кельты» так и не смогли забить.

В общем, подвиг «Шеффилд Юнайтед» лондонцы точно не повторят и бороться за еврокубки не будут. Амбиции довольно скромные — сохранение прописки в АПЛ. Пожалуй, шансы вполне неплохие. Состав добротный, а тренирует 39-летний Скотт Паркер, известный по выступлениям за «Чарльтон», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и как раз «Фулхэм».



Разумеется, «Арсенал» справедливо идёт у букмекеров фаворитом. Преимущество в уровне исполнителей сомнений не вызывает. С физической готовностью тоже всё должно быть порядок, ведь «канониры» уже успели обыграть «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии пару недель назад.



Микел Артета доказал несомненный потенциал и недавно получил большее влияние по вопросам трансферов. Лондонцы нацеливаются на борьбу за топ-4, а также постараются пошуметь в кубках. Вроде бы хочется оттолкнуться от фаворита, благо что на П2 с форой (-1) дают 2.01. Напрягают два фактора.

«Урал» — «Химки». Прогноз: Ломовицкий, Корян и Идову разочаруют. Помазун продолжит тащить За четыре игры арендованный у ЦСКА голкипер пропустил только два раза.

Первый — у «Фулхэма» порядок в обороне, меньше него в минувшем розыгрыше Чемпионшипа пропустили только представители топ-3. На своём поле результаты замечательные — 15 побед из 23 возможных, почти два гола в среднем за игру. И второй — «канониры» слишком часто допускают осечки на выезде.



В прошлом сезоне в 19 матчах АПЛ они добыли всего четыре победы. И забили жалкие 20 мячей. Потому подстраховаться на случай ничьей лишним не будет. Нам нравится комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72. Альтернатива — ИТМ 2 гола «Арсенала» за 1.69. Шансы гостей выше, но много на своём поле «дачники» не пропустят.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Арсенал» 12 сентября

Понятно, что шансы «Арсенала» заметно выше, но уверенности в победе фаворита нет. «Фулхэм» хорош на своём поле и мало пропускает, а вот «канониры» на выезде постоянно допускают осечки. Всего четыре победы в 19 гостевых матчах прошлого сезона при 20 забитых мячах. Потому подстрахуемся на случай ничьей и возьмём Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.72.



Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.