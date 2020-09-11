«Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз: Клопп, Салах и Мане обеспечат Бьелсе горячий приём в АПЛ

12 сентября состоится матч 1-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Лидса» оценивается букмекерами коэффициентом 11.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лидс» 12 сентября

Эксперты считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс» 12 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.46. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 6.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Анализ и прогноз матча 1-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» (12.09.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Наступает время сезона-2020/2021. Суперкубок Англии уже отыграли, международная пауза также осталась позади. А это значит, что английская Премьер-лига возвращается в бой. Первенство стартует в субботу, 12 сентября, четырьмя матчами. В 19:30 в дело вступит действующий чемпион.



«Ливерпулю» выпало открывать первенство битвой с «Лидс Юнайтед», и это чертовски красиво. «Павлинов» в АПЛ не было 16 лет, но красным сейчас не до сентиментальностей. Старт сезона у них не задался, поскольку в матче за Суперкубок Англии в серии пенальти проиграли «Арсеналу». Это далеко не самый важный, но всё же трофей.



В остальном у хозяев всё хорошо. Костяк полностью сохранён, хотя несколько вопросов остаётся. В первую очередь — возможный переход Тьяго Алькантары из «Баварии» и возможный уход Жоржиньо Вейналдума в «Барселону». Но пока команда осталась при своих, а это значит, что проблем с сыгранностью не возникнет.

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Не лучшее завершение прошлого сезона вряд ли стоит переоценивать. К моменту возобновления сезона подопечные Юргена Клоппа успели вылететь из Лиги чемпионов и национальных кубков, а вопрос по долгожданному чемпионству оставался сугубо теоретическим. Нехватка мотивации сказалась на результатах.



Осень «Ливерпуль» встречает в хорошем состоянии. 5 сентября, например, уничтожил в контрольном матче «Блэкпул» (середняк Первой лиги) со счётом 7:2. Понятно, что на «Энфилде» шансы хозяев гораздо выше, так что котировки букмекеров никаких вопросов не вызывают.



Про «Лидс Юнайтед» можно сказать много всего, но мы ограничимся тремя словами — команда Марсело Бьелсы. Аргентинец вернул клуб в АПЛ и не намерен отказываться от фирменного футбола. В элитном дивизионе показывать агрессивную игру должно быть даже полегче, ведь в Чемпионшипе хватает застёгнутых на все пуговицы коллективов, которые действуют максимально примитивно.

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Собственно, от этого и оттолкнёмся. Красные возвращаются в дело и готовы защищать чемпионский титул, а гости вернулись в элиту. Настроение прекрасное, обе команды играют в атаку и много забивают. Стиль «павлинов» должен пойти фавориту на пользу: прижиматься к воротам и терпеть от начала до конца здесь никто не будет.



Потому проблемы с голами вряд ли возникнут. Тотал больше 3 мяча за 1.92 смотрится здорово. Нас же больше удивляет коэффициент 1.87 на классический вариант «обе забьют». А если добавить к нему набор очков со стороны фаворита, получится совсем хорошо. 1Х + обе забьют оценивается в 2.05. Проверим.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лидс» 12 сентября

Проблем с голами тут быть не должно. Подопечные Марсело Бьелсы ни при каких обстоятельствах не паркуют «автобус». Гости стараются прессинговать и контролировать мяч, а для «Ливерпуля» такой футбол максимально комфортен. Ждём внушительной результативности. Шансы хозяев, естественно, выглядят гораздо выше. Даже странно, что на 1Х + обе забьют предлагают больше двойки.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + обе забьют за 2.05.