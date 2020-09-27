«Химки» — «Динамо». Прогноз: Комличенко, Корян, Игбун и Дядюн не дадут вратарям скучать

«Химки» до сих пор ни разу не сыграли на «ноль».

28 сентября «Химки» и «Динамо» сыграют в матче 9-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Химки» — «Динамо» 27 сентября

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Анализ и прогноз матча 9-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» (28.09.2020)

Российская Премьер-Лига в самом разгаре. Сентябрь ещё не подошёл к концу, а на дворе уже девятый тур. Практически треть турнирной дистанции осталась позади, баланс сил примерно понятен: клубы разделились на несколько групп, амбиции каждого из них окончательно прояснились.

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Программа девятого тура чемпионата России завершится в понедельник, 28 сентября, единственным матчем. В Химках местный одноимённый клуб будет выяснять отношения с «Динамо», начало — в 19:00 мск. Хозяева попытаются начать новую жизнь и оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

Назначение Дмитрия Гунько ожидаемо обернулось провалом — всего три очка в восьми поединках, 15-е место в РПЛ. Хуже только «Ротор», который получил два технических поражения из-за проблем с коронавирусом. Забивает команда более-менее исправно (семь мячей — неплохо для аутсайдера низовой лиги), а вот с обороной кошмар.

18 пропущенных мячей, то есть больше двух в среднем за игру. На ноль до сих пор не смогли отыграть ни разу, а за очки зацепились только с «Сочи», «Арсеналом» и «Ротором». Что любопытно — во всех случаях дело закончилось со счётом 1:1. Теперь главным тренером назначен Игорь Черевченко — добротный специалист с неплохим опытом.

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Трансферных слухов достаточно, но пока усиления команда не дождалась. Впереди домашний поединок с «Динамо», которое тоже вряд ли может быть довольно собой. Из Лиги Европы вылетели в первом же матче, проиграв в Тбилиси местному «Локомотиву» со счётом 1:2. В РПЛ получается лучше, но только по результатам.

Качество футбола оставляет желать лучшего, поскольку созидание даётся с колоссальным трудом. В трёх последних турах удалось победить лишь однажды, да и то дело скорее в везении. Бело-голубые смотрелись ничуть не лучше «Ахмата» на своём поле, единственный мяч забили в численном большинстве на 91-й минуте после углового.

Без Антона Шунина подопечные Кирилла Новикова в лучшем случае могли бы рассчитывать на ничью. Даже за оставшееся время грозненцы в меньшинстве успели создать железный момент — Тимофеев головой в упор расстреливал ворота, однако голкипер среагировал. С таким футболом далеко не уедешь.

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Пока «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. Шансы гостей, понятно, повыше, ведь уровень состава у них заметно серьёзнее. В то же время в победе уверенности нет и близко: игра нестабильная, а смена главного тренера способна придать импульс аутсайдеру.

Нам нравится аккуратная ставка тотал больше 2 мяча за 1.71. «Химки» лишь один раз в сезоне не добрались до заданной планки — 18 августа уступили «Тамбову» со счётом 0:1. Оборона у них очень слабая, Черевченко вряд ли что-то успел изменить за считанное количество дней.

Но и «Динамо» в последнее время разочаровывает в защите, хотя прежде пропускало по праздникам. Так что на два-три результативных удара мы вправе рассчитывать.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — «Динамо» 28 сентября 2020 года

«Химки» очень много пропускают, в восьми турах они так и не сумели сыграть на ноль. У Игоря Черевченко было очень мало времени, чтобы изменить что-то кардинальным образом. В семи матчах из восьми с участием клуба из Московской области забивалось как минимум два мяча. Возьмём ТБ 2 гола за 1.71. Защита «Динамо» в последние недели стала ошибаться заметно чаще.



Ставка: тотал больше 2 гола за 1.71.