ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Гончаренко, Влашич, Акинфеев и Чалов станут королями Москвы

27 сентября ЦСКА примет «Локомотив» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 3.56. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив»

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз матча 9-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (27.09.2020)

В Российской Премьер-Лиге на повестке дня девятый тур. Совсем скоро минует первая треть всего сезона. Формат начинает приобретать былой вид: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках, там в самом разгаре квалификация. Правда, два российских клуба выступление на международной арене уже завершили.

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Программа девятого тура откроется 26 сентября тремя поединками, а продолжится 27 сентября сразу четырьмя. В воскресенье в центральном матче тура сойдутся ЦСКА и «Локомотив». Московское дерби начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе красно-синих «ВЭБ Арена».



Московские «армейцы» набрали очень приличный ход. Забивают в каждом матче, не так часто пропускают и имеют уже три победы кряду. Удачный отрезок закинул клуб в тройку лидеров РПЛ. Сейчас у них 16 баллов, а отставание от «Зенита» и «Спартака» по итогам восьми туров составляло всего лишь один пункт.



Схема с четырьмя защитниками, судя по всему, приглянулась Виктору Гончаренко. За четыре предыдущие игры при данном построении красно-синие набрали 10 из 12 возможных очков, а пропустили всего лишь два гола. И это при том, что много центральных защитников остаются в лазарете, и в последнее время в центре выходит молодой Карпов.

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При этом стоит отметить, что начинает притираться к составу один из новичков клуба — игрок атаки Эджуке. Он появился только в трёх играх, но уже успел забить в ворота «Спартака». А в последнем матче с «Уфой» вовсе вышел в старте и выглядел очень активно. Потенциал вопросов не вызывает.



Кстати, ЦСКА в Уфе победил со счётом 1:0. Сработали замены. Гончаренко освежил атаку, выпустив на 61-й минуте Чалова и Бистровича. В итоге спустя три минуты первый скинул на второго и тот забил. Уфимцы, конечно, делали попытки отыграться, но без блистательных действий вратаря москвичи оформили бы никак не меньше трёх-четырёх штук.



А вот «Локомотив» в последнее время выглядит откровенно вяло. В прошлом туре удалось добыть первую победу за шесть последних матчей, хотя качество футбола откровенно не впечатлило. Уход Алексея Миранчука и травма Дмитрия Баринова бросаются в глаза.

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«Железнодорожники» принимали «Тамбов» и победили со счётом 1:0. Смотрелись, конечно, лучше соперника, но вообще созидали со скрипом. Создали считанное количество моментов, в остальном просто катая мяч.



Забил гол Фёдор Смолов с передачи Антона Миранчука. Именно на их плечи ляжет основная ответственность за креатив, поскольку с идеями у красно-зелёных в последнее время стало совсем туго.



Предложить что-то московским «армейцам» на их поле будет невероятно трудно. Они сейчас выглядят здорово. У Гончаренко наконец-то появился выбор, возможность ротации. И тренер выжимает из этих плюсов максимум.

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Также ключевым является и то, что «Локомотиву», помимо Баринова, в предстоящем поединке не сможет помочь другой опорный полузащитник Гжегож Крыховяк. Поляк перебрал жёлтых карточек и будет отбывать дисквалификацию. Так что сильно рискует просесть центр полузащиты.



При таких раскладах вполне можно подумать над комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.72. Града голов не ждём, но шансы «армейцев» на очки ничуть не ниже шансов «Локо». При желании можно ещё проверить ИТБ1 1.5 мяча за 2.32. Всё же красно-синие сейчас хороши в атаке.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» 27 сентября 2020 года

ЦСКА в последнее время хорош: много забивает и мало пропускает. У «Локомотива» же накануне дерби большие проблемы с линией полузащиты. На наш взгляд, красно-синие как минимум не проиграют. Всё же созидание даётся подопечным Марко Николича с огромным трудом, а хозяева хороши в защите.



Ставка 1: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.



Ставка 2: индивидуальный тотал красно-синих больше 1.5 мяча за 2.32.