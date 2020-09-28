«Даллас» — «Тампа». Прогноз на 6-й матч: Кучеров, Василевский и Сергачёв войдут в историю

«Старз» выжили в пятом матче, но сравнять счёт в серии будет очень сложно.

29 сентября в 6-м матче финала плей-офф НХЛ сыграют «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч Кубка Стэнли «Даллас» — «Тампа» 29 сентября

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Тампа» 29 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.63. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Анализ и прогноз 6-го матча финала НХЛ «Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (29.09.2020)

Пока КХЛ пытается продолжать регулярный чемпионат на фоне проблем с коронавирусом, в НХЛ сезон подходит к концу. Полтора месяца жизни в «пузыре» пролетели как одно дыхание. 22 из 24 команд отсеялись, остались только самые достойные. Они сейчас и выявляют сильнейшего.

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Разумеется, деление на хозяев и гостей осталось условным, дополнительного преимущества никто не получил. Начиная с финалов конференций все матчи проходят на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Шестая игра финальной серии между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» стартует 29 сентября в 3:00 мск.

Команды вышли на финишную прямую. «Шерифы» выжили в пятом поединке и остались в седле. «Молнии» по-прежнему находятся в шаге от долгожданного триумфа: 3-2 в серии, права на ошибку у соперника нет. График просто адский, время на восстановление к хоккеистов отсутствует, но деваться некуда.

В выходные соперники провели бэк-ту-бэк, после чего получили всего лишь сутки отдыха. То есть выходить на лёд придётся в третий раз за четыре дня. А ведь накануне отбегали три периода и полтора овертайма. Всё это на фоне микротравм и повреждений. Поддерживать высокий темп все 60 минут после такого будет очень сложно.

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Подопечные Джона Купера накануне создали больше моментов и имели все шансы закрыть серию. Не повезло: Антон Худобин оказался великолепен, а партнёры наконец-то оказали ему серьёзную помощь. Фаворит чаще бросал (41-33), но 40+ выстрелов за матч — привычная норма для российского вратаря.

Всё остальное сделали заслуженные ветераны «Старз». Кори Перри оформил дубль — забросил первую и последнюю шайбы. Умение царствовать на «пятачке» и оказываться в нужное время в нужном месте никуда не делось. Ещё один гол на счету Джо Павелски — тот тоже отборолся на «пятаке» на 54-й минуте и спас команду от поражения.

В общем, добавить к этому нечего: «Тампа» смотрелась хорошо, но в решающие моменты слишком многое позволяла оппоненту в непосредственной близи от Андрея Василевского. Также стоит отметить, что судьи самоустранились после неоднозначной пятой встречи. Выписали всего три удаления за 90 минут, все — железные.

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Второй вопрос к «Лайтнинг» — чрезмерно осторожная игра при счёте 2:1. Попытки сыграть на удержание ничем хорошим не закончились. Скорее всего, на этот раз номинальные гости постараются действовать агрессивнее и не будет убирать ногу с педали газа. Положение остаётся комфортным.

Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, глубина состава тоже на стороне подопечных Джона Купера, да и молодость должна помочь. График тяжелейший, тому же Перри с Павелски выдать третью хорошую игру за четыре дня наверняка будет тяжелее. В общем, при всех очевидных симпатиях к «Далласу» шансы увидеть решающий поединок невелики.

На П2 дают крепкий коэффициент 2.00, можно даже взять небольшую фору по вкусу. Скажем, П2 с форой (-1) доступна в букмекерских конторах за 2.36. «Молнии» умеют проводить работу над ошибками, доводить дело до седьмого матча слишком рискованно.

Прогноз и ставки на 6-й матч финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Тампа» 29 сентября 2020 года

Накануне «Даллас» выцарапал победу, вот только невероятно плотный график должен быть на руку «Тампе». Во-первых, состав сильнее и глубже. Во-вторых, он заметно моложе. «Старз» держатся во многом благодаря ветеранам, а у «Лайтнинг» подавляющее большинство лидеров находятся в расцвете сил. Третий матч за четыре дня — это очень много. Думается, фаворит выиграет конёк и закончит серию.

Ставка: победа «Тампы» с форой (-1) за 2.36.