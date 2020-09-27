Даниил Медведев — Мартон Фучович. Прогноз: первая ракетка России всё же выиграет в Париже

Прежде Медведев никогда не заходил на Ролан Гаррос дальше первого круга.

28 сентября Даниил Медведев и Мартон Фучович сыграют в матче 1-го круга Ролан Гаррос. Начало — в 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.26. Успех Фучовича оценён коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Ролан Гаррос Медведев — Фучович 28 сентября

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Мартон Фучович получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.92, тотал меньше 35.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.17.

Анализ матча Ролан Гаррос Даниил Медведев — Мартон Фучович (28.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса. US Open уже отыграли, плавно перешли на грунт. Несколько промежуточных турниров остались позади, 27 сентября стартовал основной розыгрыш Ролан Гаррос. Исходные данные неизменны — Франция, Париж, грунт.

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Правда, есть целый ряд деталей вроде других мячей, холодной погоды и самого покрытия. Сами теннисисты говорят, что грунт крайне медленный и холодный, а мячи тяжёлые и небыстрые. В теории это должно увеличить количество неожиданных результатов и сенсаций. Благо что состав гораздо представительнее, чем в Нью-Йорке.

До Парижа добрались девять представителей топ-10 рейтинга ATP. То есть вся элита. Нет только Роджера Федерера, который продолжает восстанавливаться от травмы. Также от участия в турнире отказался Ник Кирьос, а в остальном лучшие из лучших здесь. Даниил Медведев получил четвёртый номер посева и стартует 28 сентября.

В первом круге россиянина ожидает опытный Мартон Фучович. Сразу отметим, что на харде Даниил был бы явным фаворитом и наверняка прошёл бы дальше с минимальными затратами, а вот на глине расклады иные. Дело в том, что пятая ракетка мира до сих пор не выиграла ни одного матча на Ролан Гаррос, стабильно вылетая в первом круге.

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Справедливости ради, во всех трёх предыдущих случаях ему противостояли французы, то есть хозяева кортов. И играть приходилось на фоне заметного давления. С этой точки зрения должно стать попроще: болельщиков будет совсем немного, да и их симпатии наверняка разделятся.

Медведев неуютно чувствует себя на грунте, накануне он вылетел в первом же круге турнира в Гамбурге. Правда, сложилось ощущение, что игра с Уго Умбером оказалась тренировочной: номинальный фаворит никуда не торопился, пытался привыкнуть к покрытию и не рвал жилы. Уступил в двух сетах (4:6, 3:6), но это не страшно.

В принципе, даже выход в третий-четвёртый круг станет однозначным успехом. Однако Фучович — серьёзный соперник. Он как раз имеет большой опыт выступлений на грунте. Собственно, единственный в карьере титул на уровне ATP венгр добыл именно на глине — речь про Женеву-2018.

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История противостояния насчитывает два поединка. На харде россиянин отдал семь геймов (финал Софии-2019), а вот на грунте дошло до решающей партии (Монте-Карло-2018). Медведев в итоге победил, но провозился почти три часа. Лёгкой прогулки у фаворита тут точно не будет, коэффициент на его успех кажется завышенным.

Проверять П2 за 4.25 не рискнём, а вот взять общий верх имеет смысл. Варианта два — тотал больше 34.5 гейма за 1.80 и тотал больше 3.5 сета за 1.82. Шансы Даниила, конечно, выше, но никакого подавляющего преимущества у него быть не должно. Вариант посмелее — П1 + тотал больше 3.5 сета за 2.38.

Ставки на матч Ролан Гаррос Даниил Медведев — Мартон Фучович 28 сентября 2020 года

Медведев не любит грунт, он до сих пор не выиграл ни одного матча на Ролан Гаррос. Фучович — крепкий и опытный теннист, с медленным покрытием у него нормальные отношения. Видимо, встреча получится упорной. Шансы россиянина всё же выше, но малой кровью он точно не отделается.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.82.