Ставки на Луиса Суареса и «Атлетико». Месси плакал не зря, его партнёр в ударе!

Луис Суарес всё же покинул «Барселону» и перешёл в «Атлетико». Трансферная сумма для такого мастера просто смешная – 6 млн евро. Правда, в Каталонии существенно сэкономили на зарплате уругвайца. Уход партнёра очень расстроил Лионеля Месси. Говорят, аргентинец даже не сдержал слёз.

Что ж, кажется, Месси плакал не зря. Ведь Суарес здорово вписался в команду Диего Симеоне. В первом же своём матче против «Гранады» за 20 отведённых ему минут уругвайский форвард оформил дубль и отдал голевой пас, а «Атлетико» победил — 6:1. Впечатляет! Посмотрим, что предлагают букмекеры на союз Суареса и «матрасников».

Шансы «Атлетико» на чемпионство повысились. А Суарес будет в топе снайперов

Будем честны, на шансы команды Симеоне стать чемпионом в первую очередь влияет не переход Суареса, а то, что и «Реал», и «Барселона» переживают не самые простые времена. Коронавирусный кризис сильнее других ударил по грандам. Тем не менее переход уругвайца – ещё один аргумент в пользу «Атлетико». Сейчас поставить на победу «матрасников» в Примере в текущем сезоне можно с коэффициентом 7.90. Это около 11% вероятности. Как обычно, выше только звёзды – на «Реал» предлагают коэффициент 2.20, на «Барсу» — 2.30. При этом совсем непонятно, как, к примеру, те же каталонцы будут воспринимать Рональда Кумана. Месси остался, но его желание уйти никуда не делось.

Кстати, у букмекеров есть линия на так называемого «народного чемпиона», то есть без учёта «Барселоны» и «Реала». Так вот, здесь «Атлетико» — фаворит с коэффициентом 1.80. Ближайшие конкуренты – «Севилья» (4.00) и «Реал Сосьедад» (13.00). Ну а если вы хотите сделать «железобетонную» ставку, то можно поставить на то, что подопечные Симеоне завершат чемпионат Испании в топ-4. Коэффициент на такой исход 1.08.

Переход в «Атлетико» должен помочь Луису Суаресу закрепиться в топе бомбардиров чемпионата. Всё-таки в «Барселоне» он был в тени Месси, здесь же уругваец должен стать первой скрипкой в атаке. Да и сама команда может начать забивать куда больше!

Сейчас шансы Суареса стать лучшим снайпером чемпионата оцениваются коэффициентом 5.50. И это вторые шансы в лиге. Выше только его друг и экс-партнёр Лионель Месси. Поставить на аргентинца можно за 1.57. Не так далеко от Суареса Карим Бензема из «Реала» (6.50), а вот коэффициенту на победу других футболистов стартуют от 10.00. Так аналитики оценивают шансы Херарда Морено и Ансу Фати.



Кстати, если вы верите в успешный союз «Атлетико» и Суареса, можно сделать комбинированную ставку на чемпионство клуба и победу уругвайского нападающего в гонке бомбардиров. Коэффициент очень и очень сладкий – 36.00. После такого дебюта можно и поверить, и проверить!

В Лиге чемпионов шансы невысоки

Громкий трансфер не повлиял на шансы «Атлетико» в Лиге чемпионов, букмекеры не верят в команду Диего Симеоне. Поставить на победу «матрасников» в главном еврокубковом турнире сейчас можно с коэффициентом 25.00. Для сравнения, шансы «Реала» и «Барселоны» в два раза выше, коэффициенты соответственно 12.00 и 13.00.

Суареса и компанию ставят в один ряд с миланским «Интером», в группу тёмных лошадок. Кстати, в этой же группе и «Аталанта» Алексея Миранчука, а также дортмундская «Боруссия». Что ж, это не самая плохая позиция для рывка из-за спин фаворитов.

Уже завтра Луис Суарес сможет продлить свою голевую серию за новый клуб, «Атлетико» принимает «Уэску». А 22 ноября уругваец может показать боссам «Барселоны», что они зря решили избавиться от него. Что ж, заставить Месси плакать ещё раз – неплохая мотивация.