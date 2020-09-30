ПАОК – «Краснодар», «Лацио» — «Аталанта» и другие матчи. На что ставить 30 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 30 сентября.

На что ставить в футболе 30 сентября

Для «Краснодара» сегодня матч года. «Быки» сыграют ответную встречу раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого ПАОКа. Дома «Краснодар» выиграл 2:1. Начало игры – в 22:00. Кроме того, сегодня же «Зальцбург» сыграет против «Маккаби» из Тель-Авива, а датский «Мидтьюллан» — против «Славии».

Очень зрелищный матч ожидается в итальянской Серии А: «Лацио» примет «Аталанту». Правда, Алексей Миранчук не сыграет, россиянин залечивает травму. Ещё в Италии пройдут два матча с участием новичков элиты. «Интер» проэкзаменует «Беневенто», а «Удинезе» — «Специю».

Четыре матча пройдут в испанской Примере. Центральный – в Мадриде, где «Реал» примет «Вальядолид». Кроме того, «Вильярреал» сыграет с «Алавесом», «Уэска» — с «Атлетико», а «Эйбар» — с «Эльче». В Кубке Лиги Англии поединки проведут два клуба из Манчестера. «Юнайтед» сыграют с «Брайтоном», а «Сити» — с «Бернли». И тем, и другим предстоит играть на выезде.

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 30 сентября

В НХЛ сезон завершился, а в КХЛ уже в разгаре новый. На среду запланированы две встречи. «Сибирь» примет СКА, а «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

На что ещё ставить 30 сентября

В баскетбольном Еврокубке стартуют «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Краснодарцы дома сыграют с бельгийским «Антверпеном», а казанцам предстоит выездной матч против итальянской «Венеции».

На «Ролан Гаррос» стартуют матчи второго круга. Из мужчин завтра играть Карену Хачанову, его соперник – чех Иржи Веселы. В женской части соревнований Анастасия Павлюченкова сразится с Катериной Синяковой, а Екатерина Александрова – с Астрой Шармой.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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