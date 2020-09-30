«Спартак» — «Зенит». Прогноз букмекеров: Дзюба и Кокорин забьют, Кукуян никого не удалит

3 октября «Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 10-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Игра пройдёт на «Открытие Арене» в Москве и будет показана в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Анализ и прогноз матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (03.10.2020)

Между играми сборной России в Лиге наций РПЛ успеет провести несколько туров. Команды уже сыграли свои девятые матчи в рамках чемпионата, а в 10-м туре нас ждет супердерби — «Спартак» против «Зенита». Команды сойдутся на «Открытие Арене» в Москве 3 октября, начало встречи – в 19:00 мск.



Ко всей принципиальности матча стоит добавить тот факт, что команды сейчас делят лидерство в РПЛ. И у красно-белых, и у сине-бело-голубых по 20 очков, а это значит, что победитель матча возглавит чемпионат единолично. В 10-м туре «Спартак» на выезде победил «Тамбов» 2:0, а «Зенит» не оставил камня на камне от «Уфы», забив в ворота соперника 6 мячей.



Особых проблем с составом нет ни у тех, ни у других. Доменико Тедеско не сможет рассчитывать на Максима Глушенкова, который перенес операцию на крестообразных связках, остальные футболисты в строю. В общей группе после очень долгого перерыва начал тренироваться голкипер Александр Селихов, но в дерби в воротах сыграет Александр Максименко. С каждым матчем набирает форму Александр Кокорин, для которого игра против питерцев наверняка будет принципиальной.



С форвардами у красно-белых вообще все в порядке. Понсе, Соболев, Ларссон, Кокорин – такому набору позавидует любой специалист. Тедеско умело ротирует состав, подбирая нападающих под конкретного соперника. А вот трансферов на правый фланг защиты и в опорную зону так и нет. И, видимо, к матчу с «Зенитом» ждать их не стоит. Кажется, что «Спартак» ждет закрытия трансферного окна в Европе, чтобы потенциальные новички стали более сговорчивыми.



У «Зенита» под вопросом выступление в дерби Сердара Азмуна. В игре с «Уфой» иранец получил травму. Подозревали повреждение связок, но обследование показало, что это просто сильный ушиб. Так что Азмун готовится к «Спартаку». Больше кадровых проблем у Сергея Семака нет. Что касается пополнения, то сине-бело-голубые ведут работу по приобретению атакующего полузащитника. Были разговоры о Юлиане Дракслере, но, кажется, игрок сборной Германии в Питер не поедет.



Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу «Зенита» принимаются с коэффициентом 2.30, успех «Спартака» оценён в 3.20, а на ничью дают 3.35. Кажется, здесь все верно. Да, «Зенит» не поражает качеством игры на старте сезона, но все же футболисты у него покачественнее. К тому же, команду прорвало в матче с «Уфой». Кроме того, все помнят последний матч между этими клубами в полуфинале Кубка России. Там питерцы выиграли 2:1. Встречу омрачил судейский скандал, но в целом команда Семака была лучше.



Другой вопрос, что с того момента «Спартак» прибавил. Тедеско не реагирует на критику со стороны и кропотливо лепит из красно-белого клуба то, что хочет видеть. И пока получается. Еще бы правого латераля прикупить…Но не будем о грустном.



Эксперты букмекерских компаний считают, что голы в матче будет: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Да, из 6 последних встреч 3 гола мы увидели только в двух, 4 игры оказались низовыми. Но сейчас и у тех, и у других атака явно посильнее, чем оборона. Поэтому голов стоит ждать.



На «обе забьют» дают 1.70, обратный исход доступен за 2.02. В плане статистики ставит на голы с обеих сторон рискованно – в половине последних встреч эта ставка не проходила. С другой стороны, букмекеры предлагают жалкие 1.23 на гол «Зенита» и 1.35 на гол «Спартака». Поэтому резон в таком пари точно есть.

Если же говорить о ставках на авторов голов, то здесь букмекеры выделяют Артема Дзюбу и Александра Кокорина. Гол Дзюбы оценили коэффициентом 2.25. Для Артема матчи против «Спартака» всегда принципиальны, да и забивает он в ворота красно-белых часто. А вот 2.40 на гол Кокорина – история более темная. Пока Александр только набирает форму, да и за «Спартак» он еще не отличался. Но в игре с «Тамбовом» прогресс был заметен, а игра против «Зенита» — крайне принципиальная. Это была бы красивая история – открыть счет мячей за «Спартак» голом в ворота сине-бело-голубых. Да и болельщицких вистов Кокорин бы сразу набрал.



Судить матч будет Павел Кукуян. Не самый однозначный выбор. Правда, на VAR будет опытный и авторитетный Сергей Карасев, что должно успокоить болельщиков с обеих сторон. Коэффициенты на то, что в игре будет пенальти и на 11-метровый + удаление, ниже, чем в рядовом матче, но все-таки аналитики склоняются к тому, что все пройдет спокойно. На пенальти можно поставить за 2.25, а на то, что к «точке» Кукуян присовокупит еще и удаление, можно сделать ставку за 4.60.