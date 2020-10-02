«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз: Луис Суарес, Фелиш и Сауль продырявят оборону Эмери

«Жёлтая субмарина» старается играть в контроль, но защита пока слишком слаба.

3 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Вильярреал». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 6.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Вильярреал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Вильярреал» 3 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10. Если обе забьют, сыграет ставка 2.08.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Примеры «Атлетико» — «Вильярреал» (03.10.2020)

Чемпионат Испании стартовал с места в карьер. С начала сезона прошло три недели, а на носу уже пятый тур. Играть приходится практически без пауз. Первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

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Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт взяли остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Теперь всё идёт по накатанной. Программа четвёртого тура Примеры стартует в субботу, 3 октября, пятью матчами. В 17:00 в Мадриде местный «Атлетико» начнёт выяснять отношения с «Вильярреалом».

Новая жизнь «матрасников» пока получается нестабильной. За 6:1 над бойкой «Гранадой» последовала нулевая ничья со скромнейшей «Уэской». По сути, в первом матче залетело абсолютно всё, а вот во втором не повезло. В обоих случаях подопечные Диего владели инициативой и создали больше.

В то же время с новичком элитного дивизиона первый тайм получился откровенно слабым. Луис Суарес дебютировал в стартовом составе и отбегал час, однако поначалу кроме дальних ударов АТМД ничего предложить не мог. Острота пошла после выхода Карраско, Диего Косты и Коке.

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Два лучших момента состоялись на 77-й и 79-й минутах. Фелипе не попал головой из убойной позиции, а удар Коке заблокировали. Теперь предстоит принимать «Вильярреал», который привыкает жить с Унаи Эмери. Пока получается недурно: семь очков в четырёх турах, рассчитывать на большее было сложно.

«Жёлтая субмарина» тоже успела потерять очки с «Уэской» (1:1), хотя тоже имела преимущество. Зато победы над «Эйбаром» (2:1) и «Алавесом» (3:1) получились абсолютно заслуженными, хотя понервничать всё же пришлось. Линия атаки отличная — Алькасер и Морено знают своё дело, Парехо по-прежнему хорош, Бакка способен добавить агрессии.

И всё же есть подозрение, что на «Ванда Метрополитано» подопечных Унаи Эмери ждёт разочарование. Дело в слабой обороне, которая много позволяла даже слабым соперникам. «Вильярреал» играет сам и даёт играть другим. «Барселона» великолепно воспользовалась пространством, сняв все вопросы уже к 35-й минуте (4:0).

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Романтичные коллективы с желанием владеть мячом и проблемами в обороне — лакомый кусочек для «Атлетико». Свои моменты Суарес, Фелиш и Диего Коста точно получат, вопрос только в реализации. Если опытный Серхио Асенхо не поймает кураж, пару голов мадридцы наверняка сообразят.

Этого должно хватить для победы, поскольку защита в поряде. Мы бы выбирали между лобовой победой АТМД за 1.66 и ИТБ 1.5 гола «Атлетико» за 1.83. Любителям рисковать стоит рассмотреть П1 с форой (-1) за 2.22, с такой обороной «жёлтая субмарина» далеко не уплывёт.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетико» Мадрид — «Вильярреал» 3 октября 2020 года

«Вильярреал» играет в атаку — отличный вариант для зрелищных побед над середняками и аутсайдерами, но гранды прекрасно умеют наказывать за предоставление свободного пространства. «Барселона» забила четыре за тайм, «Атлетико» с набирающем фору Суаресом тоже наверняка закинет парочку. Для победы этого должно хватить.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.66.