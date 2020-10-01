Свитолина — Александрова. Прогноз: украинка отправит первую ракетку России домой

У Екатерины хорошая подача, но грунт она не любит.

2 октября Элина Свитолина и Екатерина Александрова сыграют в матче 3-го круга «Ролан Гаррос». Начало — в 13:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Свитолину, ставки на победу украинки принимаются с коэффициентом 1.42. Успех Александровой оценён коэффициентом 3.06.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Свитолина — Александрова 2 октября

Аналитики не считают, что матч Элина Свитолина — Екатерина Александрова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.96, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.97.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Элина Свитолина — Екатерина Александрова (02.10.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса. US Open уже отыграли, плавно перешли на грунт. Несколько промежуточных турниров остались позади, 27 сентября стартовал основной розыгрыш «Ролан Гаррос». Исходные данные неизменны — Франция, Париж, грунт.

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Правда, есть целый ряд деталей вроде других мячей, холодной погоды (впервые РГ проводится осенью) и самого покрытия. Сами теннисисты говорят, что грунт крайне медленный и холодный, а мячи тяжёлые и небыстрые. В теории это должно увеличить количество неожиданных результатов и сенсаций. На этот раз отказов гораздо меньше, чем на US Open.

У мужчин из элиты нет только Роджера Федерера и Ника Кирьоса, у женщин расклад чуть серьёзнее: отсутствуют прошлогодняя чемпионка Эшли Барти, а также Наоми Осака. Это первая и третья ракетка мира. Японка пару недель назад вообще выиграла US Open. Впрочем, посмотреть всё же будет на что.

Элина Свитолина получила отличную возможность добраться как минимум до полуфинала. В соседнюю четверть попали Виктория Азаренко и Серена Уильямс: теннисистка из Беларуси быстро проиграла, а американка снялась перед вторым кругом. Теперь из той части сетки до четвертьфинала доберётся кто-то из-за пределов топ-100.

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Нужно только обойтись без оплошностей. Украинка выиграла турнир в Страсбурге, хотя уровень оппозиции оказался солидным: Магда Линетт, Хиль Белен Тайхман, Арина Соболенко и Елена Рыбакина. В полуфинале и и финале пришлось отбегать три сета, однако в обоих случаях удалось без особых проблем дожать соперниц.

Старт на «Ролан Гаррос» получился непростым: испытала заметные трудности с юной россиянкой Варварой Грачёвой (7:6, 6:4), затем вообще отдала одну партию малоизвестной мексиканке Ренате Сарасуа, которая попала в основную сетку через квалификацию (6:3, 0:6, 6:2). С подачей пока заметные проблемы, да и при выходах к сетке ошибок многовато.

Первая ракетка России Екатерина Александрова держится на границе топ-30. Два стартовых круга преодолела без каких-либо сложностей, но там оппонентки были крайне скромные. Мэддисон Инглис и Астра Шарма из второй сотни взяли по шесть геймов — в обоих случаях получилось 6:3, 6:3.

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В целом Александрова не очень любит грунт. Её силовая манера тенниса и мощная подача больше подходит харду. Собственно, на турнире в Страсбурге неделю назад она уступила первой же серьёзной сопернице, забрав лишь шесть геймов у Катержины Синяковой (2:6, 4:6). Потому линия букмекеров выглядит логично.

Екатерина не отличается стабильностью и стремиться атаковать практически в любой неудобной ситуации. Свитолина комфортно чувствует себя против таких теннисисток, доставать сложные мячи и провоцировать ошибки она умеет. Справедливости ради, если украинка сыграет на уровне двух предыдущих матчей, то проблемы ей обеспечены.

В то же время Элина наверняка понимает, что ближайшая соперница сильно превосходит предыдущих. То есть надо добавлять. Александрова наверняка навяжет борьбу благодаря подаче, однако преимущество пятой ракетки мира не вызывает вопросов. П1 + тотал больше 19.5 гейма за 2.30 выглядит здорово.

Ставки на матч «Ролан Гаррос» Элина Свитолина — Екатерина Александрова 2 октября 2020 года

Свитолина выше уровнем, к тому же Александрова не любит грунт и тяготеет к хардовому покрытию. В то же время украина в двух стартовых матчах испытала проблемы с соперницами из второй сотни, а у россиянки отличная подача. Думается, Екатерина навяжет борьбу, однако победить не сможет.

Ставка: победа Свитолиной + тотал больше 19.5 гейма за 2.30.