«Сочи» — «Динамо Рига». Прогноз: Рубцов, Точицкий и Батыршин усугубят положение Скудры

У рижан нет 12 хоккеистов основы, а состав «Сочи» близок к оптимальному

5 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Динамо Рига». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Сочи» в основное время можно с коэффициентом 1.65, успех «Динамо» идёт за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Динамо Р» 5 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ХК «Сочи» — «Динамо Рига» 5 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ ХК «Сочи» — «Динамо Рига» (05.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

Санчо, Витсель и Иммобиле разрушат надежды Дзюбы. Чего ждать от «Зенита» в Лиге чемпионов? Сине-бело-голубые хотят в плей-офф, но глубина состава по меркам Лиги чемпионов совсем не впечатляет.

Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На понедельник, 5 октября, запланированы три поединка. Самый поздний из них стартует в 19:30 мск в Сочи, где местный одноимённый клуб будет выяснять отношения с рижским «Динамо».

«Леопарды» продолжают неравный бой с жутким календарём: подавляющее количество матчей приходится проводить либо с грандами, либо просто с крепкими соперниками. Пять очков в девяти поединках — вроде бы кошмарный результат, хотя на деле ситуация не столь плоха.

«Ак Барс» — «Салават». Прогноз: Ларсен не спасёт уфимскую молодёжь от ярости Квартальнова Казанцы потерпели три поражения подряд и будут необычайно мотивированы.

Кадровые проблемы постепенно решаются, состав приблизился к оптимальному. До зоны плей-офф всего шесть баллов, хотя конкуренты провели больше игр. А с середины октября календарь станет попроще. Задача — зацепить в ближайших пяти матчах хотя бы 4-5 очка. Благо что наконец-то попался скромный соперник.

Рижское «Динамо» вроде бы заметно укрепило состав в межсезонье, вот только результаты по-прежнему так себе. В пяти стартовых встречах добыли всего одну победу, а дальше начались проблемы с коронавирусом. Они привели к двум техническим поражениям. Клуб из Латвии вернулся в строй и успел дважды выйти на лёд после карантина.

Сперва благодаря большинству смогли спастись с минским «Динамо» и победить по буллитам (4:3 Б), затем схватили 1:6 в Подольске. На деле всё было не так страшно: 1:1 вплоть до середины второго периода, 1:3 к 56-й минуте. Три шайбы пропустили в конце, когда поняли безнадёжность ситуации и бросили играть.

Фучович — Рублёв. Прогноз: вторая ракетка России отомстит венгру за Медведева в Париже Фучович зачехлил Даниила в четырёх сетах, но Рублёв сейчас хорош.

Состав у Петериса Скудры вынужденно экспериментальный. Из-за коронавируса отсутствуют сразу 12 хоккеистов, в ближайшую неделю они точно не вернутся. «Сочи» получает прекрасный шанс добыть победу и подтянуться к зоне плей-офф. Думается, нас ждёт вязкий хоккей с обилием единоборств, поскольку соперникам позарез нужны очки. Тут уж не до риска.

В шести предыдущих очных встречах забрасывалось не больше пяти шайб, а на тотал меньше 5 гола дают приятный коэффициент 1.86. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.03. На стороне «леопардов» свой лёд и более крепкий состав. Больше двух шайб они вряд ли пропустят.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Динамо Рига» 5 октября 2020 года

Соперникам позарез нужны очки: результаты слабые, оставание от зоны плей-офф растёт. Думается, риск будет сведён к минимуму, команды постараются действовать проще. Шансы «Сочи» выше: состав близок к оптимальному (у рижан нет 12 игроков основы) плюс свой лёд. В шести предыдущих очных встречах было не больше пяти голов, так что 1Х через общий низ смотрится здорово.

Ставка: «Сочи» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.02.