«Ак Барс» — «Салават». Прогноз: Ларсен не спасёт уфимскую молодёжь от ярости Квартальнова

5 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.43, успех «СЮ» идёт за 5.00.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 5 октября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 5 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.00. Гол на первой минуте идёт за 11.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (05.10.2020)
Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.
Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На понедельник, 5 октября, запланированы три поединка. Два из них стартуют в 19:00 мск. В Казани местный «Ак Барс» на «Татнефть Арене» будет выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым».
Естественно, это главная игра дня. Даже со всеми скидками на состояние соперников. Уфимцы вынуждены играть фактически вторым составом, поскольку подавляющее большинство основы село на карантин из-за коронавируса. Получается выше всяких похвал: бодрый и искренний хоккей, море эмоций, а главное — результаты.
Три победы в четырёх матчах, пусть в первой из них (3:1 над «Трактором») состав ещё был боевым. Затем выдали концерт с «Витязем» (6:5), проиграли со счётом 1:4 «Автомобилисту» (все шайбы пропустили в меньшинстве) и даже хлопнули в гостях колючий «Нефтехимик» (4:1). Зелёные продолжают держаться в топ-3 Восточной конференции.
Победа в Нижнекамске ознаменовалась долгожданным возвращением Филипа Ларсена. Датчанин впервые в сезоне вышел на лёд, сходу получил 23 минуты айстайма и отметился заброшенной шайбой (разумеется, в большинстве). Это большое усиление для коллектива, в том числе и в спецбригадах. Рядом с таким исполнителем всегда проще и спокойнее.
Наконец-то забил Михаил Воробьёв, пачками штампует очки Дмитрий Кугрышев. Проблема одна — впереди «зелёное дерби», а соперник будет невероятно злым. Дело в том, что «Ак Барс» потерпел три поражения подряд. И вовсе не от грандов — 2:3 от с «Северсталью», 2:4 с «Торпедо» и 3:4 с экспериментальным составом «Локомотива».
Проблем у казанцев достаточно. Рабочих троек по-прежнему не видно, постоянные изменения сочетаний на пользу не идут. Кроме того, есть ощущение, что физически хоккеисты немного подсели. В такой ситуации битва с самым принципиальным соперником — это отличный шанс разом закрыть неудачи и начать с чистого листа.
Все козыри на стороне подопечных Дмитрия Квартальнова. Они имели на восстановление аж 3,5 суток, а «СЮ» ещё 3 октября сражался в Нижнекамске. Они будут играть на своём льду, а в семи предыдущих «зеленых дерби» в Казани неизменно побеждали хозяева. Причём в шести случаях они уложились в 60 минут.
Ну и разница в уровне исполнителей, конечно. У «Салавата» огромное количество молодёжи, а у «Ак Барса» состав близок к оптимальному. Думается, злые казанцы выскочат на лёд максимально заряженными и добьются победы. Гости наверняка забросят одну-две шайбы, но для набора очков этого вряд ли хватит.
Мы бы выбирали между П1 в первом периоде и матче за 2.36, а также тоталом больше 1.5 гола в первом периоде за 2.02. Уфимцы по умолчанию показывают весёлый хоккей, а клубу из Татарстана после трёх поражений надо исправиться перед своими болельщиками.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 5 октября 2020 года
«Салават Юлаев» великолепен: показывает искренний хоккей и исправно набирает очки фактически вторым составом. Однако в гостях у злого «Ак Барса» зацепиться будет практически нереально. Казанцы потерпели три поражения подряд и теперь сделают всё возможное, чтобы разом закрыть все неудачи. Думается, один-два гола «СЮ» оформит, но для набора очков этого не хватит.
Ставка: победа «Ак Барса» в первом периоде и матче за 2.36.
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