Василий Ломаченко – Теофимо Лопес. Ставки на рубку в Лас-Вегасе!

В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе состоится объединительный бой в легком весе между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом. Начало боя – не ранее 06:00 18 октября по московскому времени. На двоих у соперников всего одно поражение. Кто окажется сильнее? Разбираемся в прогнозах и ставках букмекеров на бой.

Когда дата боя Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Поединок Ломаченко — Лопес пройдёт в ночь с 17 на 18 октября по московскому времени. Начало боя – не ранее 06:00 Бой приобрел характер многострадального. Изначально бой должны были провести весной, но вмешался коронавирус. Ну а 18 октября – уже третья осенняя дата боя. Первоначально поединок планировали на 19 сентября, потом 3 октября. Теперь, кажется, точно определились – 18 октября Ломаченко и Лопес все-таки встретятся в ринге.



Этот бой носит статус объединительного. Украинский боксер — чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко. Лопес владеет поясом по версии IBF.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Ломаченко — Лопес

Прямая трансляция боя пока не запланирована ни на одном из телеканалов. Посмотреть видотрансляцию боя онлайн можно, купив подписку на ESPN Plus или Меgogo.

Коэффициенты и ставки на бой Ломаченко — Лопес

По оценке букмекеров, явный фаворит боя — Василий Ломаченко. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 74% вероятности. Шансы Лопеса аналитики оценили коэффициентом 4.25 (22%). На ничью можно поставить за 22.00 (4%).



Букмекеры считают, что бой будет долгим. Сделать ставку на то, что поединок продлится как минимум 11 раундов, можно за 1.44 (66% вероятности). Поставить на то, что развязка наступит раньше, можно с коэффициентом 2.66 (34%).

Форма Василия Ломаченко и Теофило Лопеса

Василий Ломаченко – двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, обладатель Кубка Вэла Баркера, один из самых сильных и техничных боксёров за всю историю любительского бокса.



Сейчас украинец — действующий чемпион WBA, WBO, The Ring, и WBC, которым завладел 31 августа 2019 года, победив Люка Кимпбелла. Всего на счету Ломаченко 15 побед (10 из них нокаутом) и одно поражение. Оно случилось в 2014 году, тогда украинец проиграл раздельным решением судей мексиканцу Орландо Салидо. Ну а в последний на сегодня раз Ломаченко выходил в ринг в конце августа 2019 года. Единогласным решением судей он победил британца Люка Кэмпбелла, завоевал титул чемпиона мира по версии WBC и защитил два остальных титула.



Американец гондурасского происхождения Теофимо Лопес на 9 лет моложе Ломаченко и пока у него нет поражений в профессиональном боксе. 15 боев – 15 побед. Последняя их них датирована декабрем 2019 года. Лопес нокаутировал ганского боксера Ричарда Комми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

Прогнозы экспертов на бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Кажется, больше всех уверен в победе Лопеса над Ломаченко отец Теофимо Лопеса.



«Мой сын быстрее, сильнее и умнее Ломаченко. У него есть все, чтобы победить. Василий привык побеждать, используя свои качества в ринге, но Теофимо это не волнует. Он его так сильно изобьет, что Ломаченко будет отсутствовать месяцы или год, около того. Он будет просто опустошен. Мы собираемся достичь еще большего, чем сделал Флойд Мэйвезер», – заявил Лопес-старший.



Ломаченко отреагировал на эти заявления спокойно. Украинец даже поблагодарил команду соперников за подогрев интереса к бою.



«Конечно, легкий вес – это не моя весовая категория. Мне более комфортно во втором полулегком весе, но мне нужны четыре пояса, я должен стать абсолютным чемпионом мира. Поэтому я и перешел в легкий дивизион. Лопес – хороший панчер, у него высокий боксерский интеллект, он моложе меня.



Хочу поблагодарить Теофимо и его отца, поскольку они хорошо продвигают наш бой. Мне самому даже не нужно ничего говорить. Но нельзя просто так всё время говорить и говорить. В моей стране другие правила. Если бы мы вернулись в мою страну, он довольно скоро понял бы, что нельзя так трепаться. Я точно не стану жалеть его на ринге. Если у меня будет возможность причинить ему боль, я сделаю это», — подчеркнул Василий.



Вообще, Ломаченко – явный фаворит боя. Этой точки зрения придерживается и украинский средневес Сергей Деревянченко.



«Конечно, я желаю Василию победы, и думаю, что она будет за Василием. Я с ним тренировался, и это просто удивительный атлет. Я думаю, что это не будет легкий бой для Ломаченко. Я с Василием тренировался и знаю, что у него очень хорошая физическая готовность. Он спарринговал со средневесами», — сказал Деревянченко



За Ломаченко и мексиканец Хорхе Педраса.



«Честно говоря, считаю, что Василий будет доминировать над Лопесом. Думаю, он выиграет очень уверенно, хотя срываться в безрассудство ему не следует. Теофимо — взрывной и мощный боец, который способен потрясти любого легковеса. Но Лома его просчитает и будет доминировать» — заявил Педраса.

А вот бывший чемпион мира Джеймс Тоуни считает, что победит Лопес, причем нокаутирует Ломаченко за 4 раунда.



«Это будет отличный бой. Я за своего парня. Теофимо Лопес победит. Он силён. Он не будет убегать от Ломаченко, как другие. Это будет совсем другое. Теофимо Лопес — адский боец. Будет нокаут. Четыре-пять раундов — и тот парень будет готов», — подчеркнул Тоуни.



А на кого в бою Ломаченко – Лопес ставите вы? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!