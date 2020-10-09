Худой мир лучше доброй ссоры. Но к «Барселоне» это не относится.

Месси не разговаривает с Бартомеу и идёт к трофеям. Прогноз и ставки на сезон «Барселоны»

Лионель Месси никуда не ушел. Аргентинец принял решение не судиться с «Барселоной» и отыграет за каталонцев еще как минимум один сезон. Правда, с президентом клуба Хосепом Бартомеу Месси так и не разговаривает. Более того, манеру ведения дел Бартомеу Лео назвал «катастрофой» для клуба.

Но сам Месси делает все, чтобы «Барса» продолжала выигрывать. Что думают букмекеры на этот счет? Давайте посмотрим!

В чемпионате Испании шансы «Барселоны» чуть ниже «Реала»

В Примере завершился 5-й тур, и после него «Барселона» идет лишь на 5-й позиции, набрав 7 очков. Но здесь все дело в том, что каталонцы сыграли всего 3 матча. Власти Испании дали команде дополнительное время на подготовку к сезону, учитывая доигровку предыдущего. Если считать очки потерянные, то «Барса» делит первую строчку с «Реалом». Как и всегда, в общем.

В трех матчах сине-гранатовые разгромили «Вильярреал» (4:0) и «Сельту» (3:0), а вот с «Севильей» сыграли вничью (1:1). Кажется, Рональд Куман не вызвал отторжения игроков, по крайней мере, на старте сезона.

Букмекеры предлагают практически равные коэффициенты на чемпионство «Реала» и «Барселоны», но все же на подопечных Зидана коэффициент чуть ниже – 2.10. На то, что чемпионство вернет себе «Барса», можно сделать ставку за 2.20.

Если вы считаете, что ничего хорошего каталонцев в этом сезоне не ждет, то можете рискнуть и попробовать сорвать куш. Ставки на то, что сине-гранатовые не попадут в топ-4 по итогам сезона, принимают с коэффициентом 19.00. Ну а если вы считаете, что «Барсы» не будет даже в шестерке лучших, можно поставить на такой исход с коэффициентом 50.00. Настоящий джекпот!

В Лиге чемпионов веры в «Барселону» нет

Если в Примере для букмекеров есть только «Реал» и «Барселона», то в Лиге чемпионов фавориты нынче другие. «Барселона» сейчас не попадает даже в топ-5 претендентов на победу в турнире по версии букмекеров. Поставить на триумф Кумана и компании можно с коэффициентом 14.00. К примеру, такие же шансы имеет, по оценке аналитиков, «Ювентус».

Выше «Барсы» эксперты поставили «Манчестер Сити», «Баварию» (оба клуба – 5.00), «Ливерпуль» (6.50), «ПСЖ» (12.00) и «Реал» (12.50). Серьезный удар по самолюбию каталонских болельщиков. На то, что сине-гранатовые выйдут в финал, можно сделать ставку с коэффициентом 5.00.

На групповом этапе «Барселоне» в соперники достались «Ювентус», киевское «Динамо» и «Ференцварош». В плане выхода из группы никаких проблем у каталонцев возникнуть не должно, и коэффициент 1.03 на этот исход подтверждает сей факт. А вот кто займет первое место в квартете, букмекеры не знают. Поэтому дают одинаковый коэффициент 1.90 и на команду Месси, и на команду Криштиану Роналду.

Месси – профессионал. И может стать лучшим бомбардиром везде

Лионель Месси принял решение не уходить из «Барселоны» как минимум еще год. И поводов сомневаться в своей искренности Лео не дает. Он в первую очередь профессионал, поэтому мы ждем от него много голов. И букмекеры видят его в фаворитах и в Примере, и в Лиге чемпионов.

В чемпионате Испании после 3 туров у Месси всего 1 мяч, но аргентинец наверняка раскочегарится. Он – суперявный фаворит бомбардирской гонки, коэффициент на его победу 1.60.

Ближайший преследователь, по оценке букмекеров, — форвард «Реала» Карим Бензема. На его успех можно поставить с коэффициентом 7.00. Пока у Бензема тоже один гол. А вот молодой помощник Месси в «Барселоне» Ансу Фати забил уже трижды. Но провести на таком уровне весь сезон – задача сложная. Коэффициент на победу Фати – 13.00. Шансы Луиса Суареса, на счету которого 2 гола за «Атлетико», букмекеры оценили коэффициентом 14.00.

А вот в Лиге чемпионов Лео – не первый выбор аналитиков букмекерских контор. Ведь есть великолепный Роберт Левандовски. На форварда «Баварии» можно сделать ставку с коэффициентом 5.00. Шансы Месси оценивают чуть ниже – 7.00. Кстати, с таким же коэффициентом можно поставить и на Криштиану Роналду. Интригующее противостояние, учитывая две очные встречи на групповом этапе!

А каким видите этот сезон для «Барселоны» вы? Пишите свои прогнозы в комментариях!