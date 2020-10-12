«Чайка» — «Оренбург». Прогноз: Гаджибеков, Глушков и Чочиев продлят странную серию гостей

«Оренбург» сыграл вничью уже пять раз подряд, хотя забивает достаточно.

13 октября «Чайка» и «Оренбург» сыграют в матче 15-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Оренбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Чайки» оценён букмекерами коэффициентом 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Чайка» — «Оренбург» 13 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Чайка» — «Оренбург» 13 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.18, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.45.

Анализ и прогноз матча 15-го тура ФНЛ «Чайка» — «Оренбург» (13.10.2020)

ФНЛ набирает обороты. Начали ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам более чем плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. На дворе первая половина октября, а на носу уже 15-й тур.

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Естественно, никакие международные паузы лучшую лигу мира не волнуют, все матчи состоятся в один день. А именно — во вторник, 13 октября. В Песчанокопском местная «Чайка» будет выяснять отношения с «Оренбургом», начало — в 18:00 мск. Обе команды находятся в верхней половине таблицы.

Правда, гости вряд ли довольны собой. Они блистательно начали сезон, а после назначения Марцела Лички результаты постепенно поползли вниз. Что самое любопытное — команда до сих пор не потерпела ни единого поражения. Это за 14 туров! И забила в 13 поединках из 14. Но всё равно потеряла лидерство.

Дело тут в эпидемии ничьих. Их уже пять подряд, хотя ни один из соперников на этом отрезке не входит в топ-7. 0:0 с «Акроном», по 1:1 с «Краснодаром-2» и «Велесом», а также по 2:2 с «Балтикой» и «СКА-Хабаровск». Оплошностями «Оренбурга» воспользовался «Нижний Новгород», вышедший на чистое первое место.

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Да и остальные совсем рядом: «Крылья Советов» отстают на один балл, «Спартак-2» — на два, «Алания» — на четыре, а ещё три клуба на пять. Причины спада — кадровые проблемы (была пара дисквалификаций, Козлов получил травму, Капленко с Эктовым только вернулись в строй и не успели набрать форму) и удивительно высокое количество ошибок в обороне.

«Чайка», напротив, кошмарно начала сезон, зато дальше дела пошли на лад. Четыре победы, ничья и поражение в шести предыдущих поединках. Единственная неудача состоялась с «Велесом», да и там при счёте 0:1 в середине второго тайма остались в меньшинстве. По ничьей вопросов нет: выезд в Хабаровск — это всегда большое испытание (0:0).

А во всех остальных случаях удавалось взять три очка. В пятницу, например, одолели в гостях крепкий «Спартак-2» со счётом 2:1. Игра получилась нервной, в целом исход справедлив. Один гол нашли на фланге Баду, а в середине второго тайма подловили противника на потере концентрации.

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Сейчас клуб из Песчанокопского располагается на девятой строчке в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 22 очка. Состав у «Оренбурга» покрепче, но кадровые проблемы и не лучшая физическая форма пары исполнителей основного состава выравнивают ситуацию. Кроме того, на стороне «Чайки» своё поле.

На наш взгляд, перекос в линии кажется чрезмерным. Мы бы выбирали между классической ставкой 1Х за 1.84 и ИТБ 1 гола «Чайки» за 2.35. У хозяев с созиданием в последнее время всё в порядке, а вот подопечные Марцела Лички, похоже, потеряли уверенность из-за неудачной серии.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура ФНЛ «Чайка» — «Оренбург» 13 октября 2020 года

«Чайка» провалила старт сезона, зато дальше пришла в себя. В шести предыдущих турах набрано 13 очков, хотя календарь был не из простых. А вот «Оренбург» выдал пять ничьих подряд и стал очень много пропускать. Похоже, гости нервничают на фоне неудачной серии, да и кадровые проблемы имеются. Думается, в Песчанокопском их ждут неприятности.

Ставка: ИТБ 1 гола «Чайки» за 2.35.